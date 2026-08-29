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Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

La empresaria, pareja del actor Timothée Chalamet, contó por qué prefiere esperar antes de ampliar su familia

La relación de Kylie Jenner con Timothée Chalamet no ha cambiado sus planes respecto a la maternidad (REUTERS/Danny Moloshok)
La relación de Kylie Jenner con Timothée Chalamet no ha cambiado sus planes respecto a la maternidad (REUTERS/Danny Moloshok)
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Aunque circulan rumores sobre un presunto embarazo, Kylie Jenner lo tiene claro: no busca tener más hijos por el momento. La empresaria y figura de telerrealidad, de 29 años, lo confirmó en una entrevista con Who What Wear, donde explicó el compromiso que se planteó mientras criaba a sus hijos, Stormi y Aire.

Me hice una promesa a los 25 de que no iba a tener más hijos —por ahora— y realmente disfrutar la última mitad de mis veintes, porque la primera mitad fue como: ‘Estás embarazada’, y luego viene el año de recuperación y, ya saben, mi estado mental, mi depresión posparto y todas esas cosas. Sentí que perdí algunos de esos años de mi juventud”, declaró Jenner al medio.

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Esa decisión es anterior a su relación con el actor Timothée Chalamet, de 30 años, con quien mantiene un romance desde hace tres años. Aunque la pareja es una de las más mediáticas del espectáculo y ha asistido junta a los Óscar y a partidos de los Knicks, la empresaria dejó claro que la estabilidad de su vínculo no ha cambiado sus planes respecto a la maternidad.

FOTO DE ARCHIVO: Kylie Jenner y su hija Stormi Webster comparten un momento en el estreno del documental "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" en Santa Mónica, California, Estados Unidos, 27 de agosto de 2019. REUTERS / Mario Anzuoni
FOTO DE ARCHIVO: Kylie Jenner y su hija Stormi Webster comparten un momento en el estreno del documental "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" en Santa Mónica, California, Estados Unidos, 27 de agosto de 2019. REUTERS / Mario Anzuoni

La aclaración llegó después de varias semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja quisiera “agrandar la familia”. Jenner también abordó el tema en el pódcast Better Half, de sus amigas Victoria Villarroel y Anastasia Karanikolaou.

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“Creo que estoy tan acostumbrada a que la gente cree su propia narrativa que en realidad tengo que reírme de eso y realmente no me importa, porque simplemente asumo que la gente eventualmente se dará cuenta de la verdad”, señaló.

Por otro lado, Kylie, quien cumplió 29 años el pasado 10 de agosto, es consciente de la presión que puede surgir ante la proximidad de una nueva década.

“Creo que hay algo que sucede cuando estás cumpliendo 29 —el año que viene cumplo 30— y casi sientes que el reloj corre, aunque todavía eres muy joven. Así que estás tratando… yo estoy tratando… no quiero mirar atrás en la vida y decir: ‘Hay cosas que desearía haber hecho cuando era más joven’”, confesó la empresaria.

La empresaria explicó que la maternidad a una edad temprana influyó en la forma en que vivió sus primeros años de adultez.(Instagram)
La empresaria explicó que la maternidad a una edad temprana influyó en la forma en que vivió sus primeros años de adultez.(Instagram)

Esa sensación la llevó a replantear sus prioridades. Kylie es madre de Stormi, de ocho años, y Aire, de cuatro, ambos fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Fue madre de Stormi a los 20 años, una experiencia que, según explicó, la llevó a asumir responsabilidades de adulta antes de lo que hubiera querido. “Aunque ya tengo hijos —tan joven— siento que viví una vida tan adulta cuando era joven, y estoy tratando de asegurarme de no tener arrepentimientos y hacer cosas valientes”, dijo a Who What Wear.

Esa misma lógica también influye en sus decisiones profesionales. Jenner debutó como actriz este año en The Moment, un falso documental dirigido por Aidan Zamiri, pero por ahora mantiene una postura selectiva con los proyectos que acepta.

“Quiero aprovechar al máximo mis años antes de los 30”, expresó la fundadora de Kylie Cosmetics. (Credit: Brad Penner-Imagn Images)
“Quiero aprovechar al máximo mis años antes de los 30”, expresó la fundadora de Kylie Cosmetics. (Credit: Brad Penner-Imagn Images)

La empresaria rechazó dos guiones y solo uno de los más recientes despertó su verdadero interés, aunque todavía no tiene luz verde. “Me siento más cuidadosa con lo que haré porque quiero asegurarme de que sea la opción correcta, especialmente si voy a hacer algo importante y tener que viajar y alejarme de mis hijos”, explicó al medio.

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