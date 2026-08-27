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El Dibu Martínez acordó de palabra su llegada al Chelsea: los números de la operación

El arquero argentino está listo para dejar Aston Villa e iniciar una nueva etapa en su carrera

El Chelsea acelera por el Dibu Martínez mientras se cierra su ciclo en el Aston Villa (REUTERS/Kemal Aslan)
El Chelsea acelera por el Dibu Martínez mientras se cierra su ciclo en el Aston Villa (REUTERS/Kemal Aslan)
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El futuro de Emiliano Martínez se prepara para un nuevo desafío: acordó de palabra su incorporación al Chelsea. El Dibu ya había manifestado su deseo de dejar el Aston Villa y afrontar otro reto en su carrera profesional. Todo indica que este viernes firmará el contrato con su nuevo club.

La posibilidad de que Martínez vista la camiseta azul se aceleró tras una serie de acontecimientos determinantes en Villa Park. El entrenador Unai Emery optó por renovar la competencia bajo los tres palos, con la incorporación de Zion Suzuki, arquero japonés que brilló en la última Copa del Mundo, y la participación de Marco Bizot en el primer partido de la temporada ante Brighton. Dibu ni siquiera fue citado en la derrota por 4 a 0 en el primer choque por la Premier League.

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El periodista Matt Law, del Daily Telegraph, expuso el avance de las negociaciones a través de sus redes sociales: “El Chelsea pactó un acuerdo de 10 millones de USD para fichar a Emi Martínez del Aston Villa. Martínez se trasladará a Stamford Bridge en un traspaso permanente”. El futuro del arquero encontró rumbo en el club londinense del que conforman el plantel los argentinos Enzo Fernández, Valentín Barco y Aarón Anselmino. No obstante, Enzo está a punto de mudarse al Manchester City.

Acuerdo entre el Dibu y el Chelsea
El Chelsea y el arquero argentino acordaron su llegada al club londinense por 10 millones de USD (@Matt_Law_DT)

El Chelsea, que abrió la temporada con Robert Sánchez como titular en la victoria por 3-2 frente a Fulham, busca reforzar una posición que generó dudas recientes. El arquero español fue señalado por la prensa inglesa como responsable en los dos goles del rival, pese a que el equipo dirigido por Xabi Alonso consiguió llevarse el triunfo. Además, el club dispone de Mike Penders, arquero de 21 años que regresó tras una cesión en Estrasburgo, aunque su rol principal ha sido el de suplente en los primeros encuentros.

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Ante este escenario, la llegada de un arquero con experiencia internacional y un palmarés consolidado era una prioridad para la institución. Dibu, con 33 años, fue protagonista con la selección argentina en el último Mundial y su nombre representa un interés para el Chelsea que coincide con una etapa de reformulación en el plantel, donde se busca estabilidad en un puesto clave tras varias temporadas de cambios, según reportó el periodista David Ornstein de The Athletic, cuando comunicó que Martínez fue ofrecido a Chelsea.

Emiliano Martinez continuará su carrera en la Premier League (Reuters/Andrew Boyers)
Emiliano Martinez continuará su carrera en la Premier League (Reuters/Andrew Boyers)

El camino hacia Stamford Bridge se abrió después de que una transferencia a la Juventus no llegara a buen puerto a comienzos de mes. Durante la última semana, el ex Arsenal, sus agentes y la directiva de Aston Villa analizaron las mejores opciones para su futuro. A pesar de haber sido clave en los logros recientes del club, como el título en la Europa League, acceso a la Champions League para la temporada 2026-2027 y el cuarto puesto en la Premier League, la etapa de Dibu parece cerrarse en Villa Park.

La salida de otras figuras como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Lucas Digne anticipó una renovación profunda del plantel de los Villanos, y la marcha de Martínez se presenta como el siguiente paso lógico. De concretarse, el arquero argentino pondrá fin a una etapa iniciada en septiembre de 2020 y marcada por 256 partidos oficiales con la camiseta del elenco de Birmingham.

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