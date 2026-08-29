Sin dogmas: según el FMI, cuál es el otro atributo que debería tener el Banco Central, además de ser independiente

Un teléfono móvil muestra un mensaje de texto apócrifo de bloqueo de cuenta bancaria, con el edificio del Banco Central de la República Argentina de fondo, alertando sobre una estafa virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La volatilidad y la incertidumbre marcan la agenda de los bancos centrales del mundo, incluido el de la Argentina, al que un proyecto del gobierno de Javier Milei que recibió en la semana media sanción en Diputados pretende dotar de independencia.

El proyecto oficial, que tuvo 144 votos a favor y 102 en contra, busca garantizar la independencia del Banco Central e impedir que financie al Tesoro endureciendo las condiciones de remoción de sus autoridades, para de ese modo erradicar “el robo de la alta política”, como planteó expresamente Milei en la cadena nacional en la que anunció el envío del proyecto al Congreso.

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Un novísimo documento del FMI, sin embargo, agregó que la calidad de la comunicación de los bancos centrales es clave para su eficacia. En una “nota” difundida este jueves, Tobias Adrian, consejero financiero del Fondo, sostiene que un Banco Central debe explicar claramente la lógica detrás de sus decisiones, en vez de prometer trayectorias fijas —por ejemplo— para las tasas de interés. Sus mensajes institucionales, subraya, deben adaptarse a un entorno en que los shocks económicos se suceden con rapidez.

Independencia, comunicación y desafíos

Según Adrian, la comunicación de los bancos centrales enfrenta desafíos inéditos. La reacción instantánea de los mercados y un alto grado de incertidumbre los obligan a ser cada vez más transparentes, a explicar cómo funciona su política monetaria y cómo influyen riesgos e incertidumbres en diferentes escenarios alternativos.

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Durante un largo período de baja inflación posterior a la crisis financiera de 2008 predominó el uso de la llamada forward guidance (traducible como guía orientadora), según la cual los bancos centrales se comprometían públicamente con un rumbo futuro de tasas de interés, algo efectivo en momentos de estancamiento y expectativas desancladas, cuando nadie sabía a qué atenerse.

Giro a la transparencia y “función de reacción”

El nuevo titular de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh, dejó de lado ese compromiso que, según el documento del Fondo, “puede volverse oneroso ante sorpresas inflacionarias, shocks de oferta o cambios súbitos en el balance de riesgos”.

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Kevin Warsh, a la izquierda de la foto, y otros dos banqueros centrales en Jackson Hole. Ya no hay "forward guidance" de la Fed REUTERS/Ann Saphir

La nueva tendencia es hacia una comunicación centrada en explicar cómo responderá un Banco Central a medida que evolucionen las condiciones macroeconómicas. El foco ya no es prometer acciones futuras, sino detallar reglas y criterios para decidir. En palabras de Adrian, la tarea central es “comunicar la función de reacción”: cómo el Banco Central interpreta los datos, pondera los riesgos y gestiona los dilemas entre diferentes objetivos institucionales.

Si bien el proyecto que recibió media sanción del Congreso dice que el objetivo del BCRA será, de aprobarse la ley y de modo excluyente, “la estabilidad de la moneda” (esto es, combatir la inflación), no especifica, por caso, cuál debe ser la política cambiaria, algo que debe decidir el directorio de la entidad.

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El documento del FMI dice que la fortaleza de la inflación “subyacente”, las expectativas de precios y el modo de transmisión de la política monetaria son elementos esenciales para decidir. Y agrega que la “dependencia de los datos” aumentó. Los bancos centrales, dice, deben explicar qué datos consideran relevantes, cómo influyen en sus decisiones y qué implicaciones pueden tener los futuros escenarios, de modo que la opinión pública comprenda la lógica de sus movimientos.

Sin embargo, los pronósticos y escenarios económicos no deben interpretarse como promesas. “En un entorno propenso a shocks, las previsiones están sujetas a una enorme incertidumbre”, precisa el Fondo. Si un Banco Central formula previsiones demasiado precisas o sus proyecciones de tasas se perciben como compromisos, cualquier revisión puede verse como un cambio de rumbo inesperado.

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El presidente Milei, entre Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili

Por eso, dice el documento, “la presentación de escenarios alternativos ayuda a ilustrar cómo respondería la política monetaria ante diferentes desenlaces, reforzando la idea de que las decisiones futuras dependerán de la información disponible y de la evolución de las condiciones”.

El FMI recomienda que los pronósticos de los bancos centrales se acompañen de una explicación clara de los riesgos y que la comunicación de lo que llama “función de reacción” (es decir, su lógica decisoria) sea el eje para que el público comprenda cómo puede variar su política bajo distintos resultados.

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“Solo en casos excepcionales y bajo condiciones explícitas deberían las autoridades comprometerse con una senda de tasas, y siempre subordinando cualquier promesa condicional al mandato de estabilidad de precios”, dice el documento.

Adrian, el consejero financiero del FMI, aclara que la meta de la comunicación del Central no es eliminar la volatilidad de los mercados, sino que ante la nueva información que surja sobre inflación o crecimiento, los mercados cumplan su función de “descubrimiento” de precios. Esas fluctuaciones, dice, no son una amenaza, sino información valiosa para un Banco Central.

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El éxito en la comunicación es que el público comprenda el marco de acción, los objetivos y la “función de reacción” del Banco Central. Ante la incertidumbre global, concluye el FMI, las autoridades deben ser explícitas sobre los riesgos y reflejar con precisión el grado de incertidumbre macroeconómica, de modo de sostener la confianza en su accionar, no por el ajuste a promesas rígidas, sino por la claridad y honestidad del proceso decisorio.