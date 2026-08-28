La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Ponzio fue una leyenda como futbolista del Millonario. Surgió de Newell's, se destacó en Europa y pasó por la selección argentina (@RiverPlate)

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River Plate atraviesa una transición en el banco de suplentes. Leonardo Ponzio, quien hasta el jueves se desempeñaba en la Secretaría Técnica del club, asumió como entrenador interino del plantel profesional luego de la salida de Eduardo Coudet y encabezó la primera práctica, apenas horas después de la eliminación del equipo ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El club difundió un comunicado oficial en sus redes sociales con la nómina del cuerpo técnico que acompañará al ex volante. Marcelo Escudero -entrenador de la Reserva- y Christian Manfredi serán sus ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi se harán cargo de la preparación física.

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El presidente Stefano Di Carlo fue quien anunció públicamente el nombramiento durante la conferencia de prensa en la que también se formalizó la salida de Coudet. “El entrenador interino será Leo Ponzio y contará con el apoyo de Marcelo Escudero”, dijo Di Carlo antes de cederle la palabra al técnico saliente.

Ponzio llega al banco con un vínculo de décadas con la institución. Tras pasos por Newell’s Old Boys y el Real Zaragoza de España, el ex volante central tuvo dos ciclos en River como futbolista, donde disputó 358 partidos, convirtió 10 goles, repartió 16 asistencias y levantó 17 títulos, una marca que lo convierte en el jugador con más campeonatos en la historia del club junto a Jonatan Maidana. Desde noviembre de 2022 hasta este jueves formó parte de la estructura dirigencial como integrante de la Secretaría Técnica.

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La elección de Ponzio no resultó azarosa. La dirigencia hizo un relevamiento preliminar de nombres, pero la intención del club de Núñez es no apurarse. Además, varios de los perfiles que atraen tienen trabajo, por ejemplo, Hernán Crespo, quien dirige a Atlas de México y cuenta con una cláusula de salida que rondaría los 5 millones de dólares. Otros nombres que sonaron fueron los de Santiago Solari, actual director de fútbol profesional del Real Madrid, y Pablo Aimar, mano derecha de Lionel Scaloni en la selección argentina. Gabriel Milito, al frente de las Chivas de Guadalajara, y Ramón Díaz, uno de los técnicos más ganadores de la historia del club, completan el abanico de candidatos, aunque el Pelado no tiene un vínculo aceitado con la conducción actual.

Por eso, la decisión por Ponzio, con perfil de caudillo y personalidad para capear la tormenta. Se suma a que incluso fue compañero de algunos de sus ahora dirigidos. El desafío del oriundo de Las Rosas, Santa Fe, es poner en valor un plantel nuevo y dar batalla en el certamen local, con la clasificación a los certámenes internacionales como misión prioritaria.

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En el arranque del Torneo Clausura 2026. River sumó solo 4 puntos en las primeras 6 fechas, ubicándose en el puesto 14 del Grupo B, y no logró convertir goles en los primeros cuatro partidos del certamen. En la tabla anual, surge 11° y está fuera de la clasificación a los torneos continentales.

Coudet, junto al presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli, en la conferencia de prensa (RSFotos)

Como primer paso, debe acomodar las estadísticas. Coudet se fue con números negativos. En sus 27 partidos al frente del equipo, el Millonario acumuló 14 victorias, 4 empates y 9 derrotas, con una eficacia del 56,8%. Cayó en la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba, quedó afuera de la Copa Argentina en dieciseisavos ante Aldosivi y encadenó seis derrotas consecutivas en torneos de la AFA.

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Vale recordar que la Banda incorporó en este mercado a Thiago Almada, Francisco Ortega, Tobías Andrada, Ángel Correa, Lucas Beltrán, Giovanni González, Rafael Borré, Mauro Arambarri y Nicolás Otamendi. Entre Almada y Correa, junto con Otamendi, campeones del mundo con la selección argentina, pagó 35 millones de dólares. Tamaño esfuerzo exige resultados.

River volverá a la cancha el domingo ante Banfield, desde las 15:00 (hora argentina), en el estadio Florencio Sola por la séptima fecha del Torneo Clausura. Será el primer partido oficial de Ponzio al frente del equipo, con presencia de público visitante en las tribunas. ¿Y si gana? ¿Y si encadena un par de victorias y logra empezar a darle una identidad al equipo? Ante ese panorama, no sería descabellada su continuidad. Es que el Millonario se ha caracterizado por darles primeras oportunidades a entrenadores que luego hicieron carrera. Ramón Díaz y Matías Almeyda son dos ejemplos. Y Marcelo Gallardo, cuando desembarcó, solo tenía su experiencia en Nacional de Uruguay como currículum.

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