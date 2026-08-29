Crimen y Justicia

Un joven de 26 años fue asesinado tras una pelea con un vecino en La Plata por antiguos conflictos

El crimen ocurrió en la localidad de San Carlos. La policía secuestró un cuchillo y una barra de hierro en el lugar. El detenido tenía antecedentes penales

Crimen en La Plata
Un joven fue asesinado por su vecino en La Plata
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Alterado, con las manos ensangrentadas y varios cortes en los brazos y la espalda. Así encontró esta tarde la Policía Bonaerense a Alessandro Luis Medina, de 24 años, apenas minutos después de la salvaje pelea que terminó con la vida de su vecino en la localidad de San Carlos, en el partido de La Plata.

El violento episodio se desató pasado el mediodía en la zona de las calles 139 y 35, donde una discusión entre Medina y Braian Yamil Álvarez, de 26 años, derivó en un enfrentamiento fatal. Según la reconstrucción policial, ambos mantenían conflictos previos desde hacía tiempo.

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Tras un llamado al 911 que alertó a las autoridades por un altercado vecinal y un herido, personal de la Subcomisaría La Unión se dirigió al lugar. Al llegar, se encontró con Álvarez tendido en la vía pública con una puñalada en el hemitórax izquierdo, sin signos vitales.

Crimen en La Plata
La pelea con desenlace fatal ocurrió en la zona de las calles 139 y 35 de la localidad de San Carlos

Fuentes del caso comunicaron que los policías comenzaron a recabar testimonios y testigos señalaron a Medina como responsable del ataque. El sospechoso, que vive a dos cuadras, no se había alejado de la zona y fue hallado rápidamente.

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Los agentes lo identificaron por las lesiones visibles en sus brazos y espalda, además del estado de alteración que presentaba. Medina intentó resistirse a la detención, que finalmente se efectivizó tras un breve forcejeo.

Durante el operativo, además, los efectivos secuestraron un cuchillo tipo Tramontina y una barra de hierro con un extremo adaptado como manopla. Se sospecha que son los elementos que habrían sido utilizados en la agresión.

Crimen en La Plata
El cuchillo y la barra de hierro secuestrados por las autoridades

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes. El caso quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, quien requirió la intervención del médico forense y el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia, en el marco de una causa caratulada como homicidio.

Medina será indagado este domingo. No es la primera vez que enfrenta a la Justicia: tiene antecedentes por robos cometidos en 2022, 2024 y 2025, todos en jurisdicción platense. Actualmente no registraba ninguna medida de captura activa en el sistema judicial.

Según las fuentes oficiales, Medina no cuenta con empleo en blanco registrado y arrastra deudas con una compañía financiera no bancaria que lo ubicaron en la situación 5 de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la calificación más severa para un deudor.

Crimen en La Plata
Según las primeras investigaciones, la víctima y el acusado tenían conflictos de larga data

Por su parte, Álvarez no tenía antecedentes ni medidas vigentes en los sistemas de seguridad consultados.

Un allegado se descargó en redes sociales contra Medina tras enterarse de lo ocurrido: “Ojalá te mueras en la cárcel por toda la maldad que hiciste en el barrio. Un pibito bueno era Braian”.

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