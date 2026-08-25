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El nuevo equipo en Sudamérica de Alex Woiski tras rescindir en River Plate

El delantero acordó un vínculo con Deportivo Táchira de Venezuela

Retrato de Alexander Woiski sonriendo con la camiseta a franjas amarillas y negras del Deportivo Táchira sobre un fondo amarillo con texto
El Deportivo Táchira anuncia la incorporación del delantero Alexander Woiski
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El delantero Alexander Woiski se convirtió en noticia al ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Deportivo Táchira de Venezuela, tras su salida en condición de libre de River Plate. La transferencia marca un giro notable en la carrera del futbolista nacido en Palma de Mallorca, España, quien había llegado al club argentino en 2025 con grandes expectativas y una cláusula de rescisión que alcanzó los 100 millones de euros.

La decisión de la dirigencia de River Plate de apartar a un grupo de futbolistas del plantel profesional incluyó a Woiski, quien pasó a trabajar en el predio de la Avenida Cantilo, donde los jugadores excluidos trabajaron alejados del plantel comandado por Eduardo Coudet en el River Camp de Ezeiza. El delantero de 20 años no llegó a debutar profesionalmente con el primer equipo del conjunto millonario y sus actuaciones se limitaron a la división Reserva, donde registró 18 partidos oficiales, 2 goles y 2 asistencias.

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Woiski había arribado a River durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del equipo y producto de su elevada cláusula de rescisión generó bastante expectativa. Su llegada se produjo tras quedar libre de Mallorca, club español donde inició su carrera juvenil. Pese a la expectativa generada y la alta cláusula de salida, el delantero no logró sumar minutos en la Primera División. La llegada de Eduardo Coudet como técnico consolidó su salida del plantel principal, ya que el entrenador le comunicó que no sería tenido en cuenta.

Luego de casi un mes como agente libre, tras romper su vínculo con River Plate, Woiski selló su vínculo con Deportivo Táchira, uno de los equipos más relevantes de la Primera División venezolana. El club anunció la incorporación a través de sus redes sociales, destacando: “Refuerzo de lujo para el ataque Aurinegro. Bienvenido al Más Grande, Alexander, la familia Aurinegra te recibe con los brazos abiertos y con mucha ilusión, porque vamos con todo por el Clausura”. El contrato firmado tiene vigencia hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2030, según detalló el club en su presentación oficial.

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Alex Woiski River Plate
Alex Woiski llegó durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, pero no pudo debutar en el primer equipo (cariverplate.com.ar)

Tras cinco jornadas, Deportivo Táchira lidera el certamen local junto a La Guaira y Metropolitanos con 12 unidades, producto de cuatro victorias (Anzoátegui, Portuguesa, Trujillanos y Monagas) y una derrota (Metropolitanos)

La apuesta del Deportivo Táchira representa una nueva oportunidad para el delantero hispano-argentino, quien también supo integrar seleccionados juveniles argentinos. El club venezolano expresó públicamente su entusiasmo por la llegada del atacante, a quien consideran un refuerzo importante para afrontar el Torneo Clausura.

Borrados River Plate container
Algunos futbolistas apartados de River Plate aún buscan un nuevo destino

Aunque durante este mercado de pases ya se fueron 23 futbolistas, aún quedan varios jugadores apartados del plantel profesional aguardando encontrar un nuevo destino. Uno de los casos más resonantes es el de Germán Pezzella, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y quien supo portar el brazalete de capitán de River Plate durante su último ciclo en la institución. Tuvo sondeos desde el fútbol de oriente, pero aguarda por el arribo de una oferta más tentadora desde lo deportivo.

En la nómina también figura Fabricio Bustos, que desechó ofertas del fútbol argentino para tratar de continuar su carrera en el exterior. Caso similar es el de Giuliano Galoppo, que descartó ofrecimientos en búsqueda de una chance en el fútbol europeo. Matías Galarza Fonda, tras su buen Mundial con Paraguay, aún continúa sin cerrar con otro equipo. Su representante afirmó tener ofertas desde la Serie A de Italia, pero nunca se cristalizaron. Ante este escenario, en las últimas horas apareció Olimpia de Paraguay como alternativa.

Por último, resta nombrar al uruguayo Matías Viña y al ecuatoriano Kendry Párez. El Millonario ya le comunicó a Flamengo y Chelsea, dueños de los pases de estos jugadores, que no serán tenidos en cuenta y buscan encontrarles un nuevo destino a préstamo.

Además de Woiski, entre los apartados por la institución que ya encontraron club figuran Paulo Díaz (Atlanta United), Maxi Meza (Independiente), Maxi Salas (Independiente Rivadavia), Ian Subiabre (Tigre), Santaigo Lencina (Burgos de España), Kevin Castaño (Atlético Mineiro) y Andrés Herrera (Columbus Crew).

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