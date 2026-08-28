Estados Unidos

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

Desde el entorno de la artista aseguraron que recibieron la propuesta con gratitud y que esperan que el homenaje sea un ejemplo de su legado perdurable

El homenaje a Dolly Parton la reconoce como una de las figuras culturales más conocidas de Tennessee (Foto AP/Charlie Riedel).
El homenaje a Dolly Parton la reconoce como una de las figuras culturales más conocidas de Tennessee (Foto AP/Charlie Riedel).
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El gobierno de Tennessee anunció este jueves su intención de rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a Dolly Parton, una iniciativa presentada junto con el Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA) como tributo a una de las figuras culturales más reconocidas del estado.

De acuerdo con el comunicado del gobierno de Tennessee, el gobernador Bill Lee habló esta semana con el equipo de la estrella del country sobre la posibilidad de que el principal aeropuerto de Nashville lleve su nombre.

Por su parte, los representantes de la cantante expresaron agradecimiento por el respaldo público a la idea y manifestaron disposición a seguir con las conversaciones.

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Al mismo tiempo, consideraron que la artista aún conserva una capacidad singular para unir a las personas con fines positivos y que este homenaje podría convertirse en otra muestra de ese legado.

La propuesta impulsada por el gobernador Lee para cambiar el nombre del aeropuerto será tratada en una reunión con la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) prevista para el jueves 17 de septiembre.

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