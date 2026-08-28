Entretenimiento

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

Años después de la polémica por el título que le asignó Forbes, la empresaria vuelve a defenderse de las críticas

Kylie Jenner
Kylie Jenner reconoce que su familia le abrió puertas, pero asegura que su fortuna no proviene de una herencia.(REUTERS/Mario Anzuoni)
Guardar

Kylie Jenner vuelve a hablar de una de las etiquetas más polémicas de su carrera: la de millonaria “por esfuerzo propio”. A sus 29 años, la empresaria aceptó que la fama de su familia fue una ventaja decisiva para construir su fortuna, aunque insiste en que no obtuvo ningun ingreso “heredado”.

Su nueva declaración llega años después de que Forbes la nombrara la multimillonaria más joven “hecha a sí misma” y, posteriormente, retirara ese título.

En una entrevista publicada por Who What Wear en agosto de 2026, Jenner abordó directamente las críticas que surgieron alrededor del término self-made.

Kylie Jenner
Jenner sostiene que comenzó su empresa con su propio dinero, aunque reconoce que no partió desde cero en términos de oportunidades. (Instagram)

“Ningún dinero que he ganado ha sido heredado, así que técnicamente es verdad… pero la gente simplemente siente que el privilegio que he tenido fue un gran peldaño”, reconoció.

PUBLICIDAD

El título que recibió a los 21 años

El debate comenzó en 2018, cuando Forbes calculó su fortuna en unos $900 millones y publicó una portada en la que la presentó como la futura “multimillonaria self-made” más joven. Un año después, en marzo de 2019, la revista le otorgó oficialmente el título, cuando tenía 21 años.

Para ese entonces, el público cuestionó si era apropiado darle ese reconocimiento. Aunque Jenner había establecido empresas, no había comenzado desde cero en términos de exposición y oportunidades. La joven ya era conocida por Keeping Up With the Kardashians, tenía una enorme audiencia en redes sociales y contaba con una plataforma capaz de convertir su imagen en una herramienta de negocio.

PUBLICIDAD

Forbes primero la nombró la multimillonaria “self-made” más joven y después retiró el título tras revisar las cifras de su fortuna.(Forbes)
Forbes primero la nombró la multimillonaria “self-made” más joven y después retiró el título tras revisar las cifras de su fortuna.(Forbes)

Ese 2019, en declaraciones a Interview Germany, Kylie defendió su posición: “No hay realmente otra palabra que usar aparte de esfuerzo propio porque esa es la verdad. Esa es la categoría en la que encajo”.

Jenner también explicó entonces que sus padres dejaron de darle dinero cuando tenía 15 años. “Utilicé el 100 % de mi propio dinero para iniciar la empresa, ni un centavo de mi cuenta bancaria es heredado… y estoy muy orgullosa de eso”, afirmó.

De los Lip Kits a un imperio empresarial

El origen de su fortuna empresarial estuvo en Kylie Lip Kit, lanzado en 2015, cuando tenía 18 años. La primera colección se agotó rápidamente y el negocio se convirtió en Kylie Cosmetics al año siguiente. Su principal salto económico llegó en 2019, cuando vendió una participación mayoritaria de la compañía a Coty.

La operación involucró el 51 % de Kylie Cosmetics por $600 millones, mientras Jenner conservó una participación cercana al 44 %. La cosmética continúa siendo uno de los pilares de su patrimonio, pero su actividad empresarial se ha ampliado a otros sectores.

Kylie Jenner - Kylie Cosmetics
A los 18 años, Kylie Jenner convirtió su popularidad en un imperio de cosméticos con el lanzamiento de Kylie Lip Kit.

Entre sus principales apuestas están sus negocios de skincare y fragancias y Khy, su marca de moda. En su reciente entrevista con Who What Wear, Jenner explicó que quiere convertir Khy en una firma más definida y enfocada en prendas “atemporales”, además de explorar la posibilidad de abrir espacios físicos para la marca.

También ha destinado una parte importante de su patrimonio al sector inmobiliario. Entre sus propiedades figura una residencia en Holmby Hills adquirida por $36 millones y otros inmuebles en California. Además, lleva años desarrollando una enorme propiedad en Hidden Hills sobre un terreno de cinco acres.

La historia dio otro giro en mayo de 2020. Forbes retiró a Jenner de su lista de multimillonarios después de revisar las cifras de Kylie Cosmetics y sostener que el negocio era más pequeño y menos rentable de lo que se había presentado. La revista calculó entonces su patrimonio por debajo de los $900 millones y sugirió que su familia había hecho “esfuerzos inusuales” por presentar un potencial más alto del que realmente era.

Kylie Jenner Kardashians
Con los años, Kylie Jenner diversificó sus negocios y llevó su nombre de la cosmética a la moda, las fragancias y el sector inmobiliario.(REUTERS/Danny Moloshok)

Tras esa noticia, Jenner rechazó cualquier rumor sobre haber manipulado sus cifras y escribió en redes sociales: “Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir para conseguirlo JAMÁS. Punto”.

Actualmente, su patrimonio está calculado en 670 millones de dólares y ocupa el lugar 52 de la lista de las “mujeres estadounidenses más ricas por esfuerzo propio”.

Temas Relacionados

Kylie JennerForbesThe KardashiansEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

El filme, basado en acontecimientos reales, recreará la historia de Ted y Lenny, los amigos que estuvieron detrás del nacimiento de la marca

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

En una entrevista con Empire, el actor de Bullet Train contó que de niño nunca supo jugar el videojuego, pero que eso no frenó su compromiso con seis semanas de karate, judo y kickboxing para encarnar a Ryu

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

Desde el entorno de la artista aseguraron que recibieron la propuesta con gratitud y que esperan que el homenaje sea un ejemplo de su legado perdurable

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

“Hollywood miente”: Kaya Scodelario admitió que al principio desconfió de las promesas del equipo de Los caballeros

La intérprete de Skins y Maze Runner relató en el podcast Off Menu cómo presionó para que su personaje tuviera capas reales, y cómo al final el equipo cumplió lo prometido en la serie de Guy Ritchie

“Hollywood miente”: Kaya Scodelario admitió que al principio desconfió de las promesas del equipo de Los caballeros

‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

La película animada con mayor recaudación en 2026 presenta una historia sobre la adicción a las pantallas y la amistad entre juguetes

‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

DEPORTES

Unión sorprendió a Sarmiento y le gana en Santa Fe en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura

Unión sorprendió a Sarmiento y le gana en Santa Fe en el inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

La vía legal que tiene Julián Álvarez para salir del Atlético de Madrid rumbo al Barcelona

Las dos polémicas que perjudicaron a Los Leones en la derrota ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey

La reflexión de Los Leones luego de la caída ante Alemania que dejó a Argentina afuera de la final del Mundial de hockey

TELESHOW

Zaira Nara recordó una foto de su infancia con Wanda y Andrés Nara: "Ahora entiendo"

Zaira Nara recordó una foto de su infancia con Wanda y Andrés Nara: "Ahora entiendo"

A semanas de su operación, Coty Romero posó en ropa interior y marcó tendencia con una sensual sesión de fotos

Mario Pergolini habló del paso de Valentina, su hija, por Popstars: "Jamás llamé a nadie"

"Las separaciones salen caras": Magui Bravi reveló el problema que sufrió en la piel tras su alejamiento de Octavio Cattaneo

La China Suárez probó maquillajes virales, hizo un tutorial fallido y le llovieron las críticas

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica refuerza medidas en el Volcán Poás tras alerta verde por actividad sísmica

Costa Rica refuerza medidas en el Volcán Poás tras alerta verde por actividad sísmica

La Comisión de Postulación deja a 39 en carrera para dirigir la Contraloría de Guatemala

Honduras rastreará millones de acres del Caribe para saber si existe petróleo comercial

La crisis energética en Cuba deja hasta el 72% del país sin electricidad este viernes

El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusa a GAESA de acumular USD 18,000 millones en el exterior