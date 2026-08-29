Repunte de dengue en Costa Rica: 385 nuevos casos en siete días y más de 3,400 contagios acumulados

Hospitales de Alajuela reportan personas hospitalizadas por cuadros graves de dengue tras el aumento reciente de casos (Imagen Ilustrativa Infobae).

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Costa Rica enfrenta un repunte sostenido de casos de dengue, con un aumento de 385 nuevos contagios en solo siete días, según el último Boletín Epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud. El informe oficial, advierte que los casos acumulados pasaron de 3,052 en la semana epidemiológica 31 a 3,437 en la semana 32 de 2026.

Esta cifra representa un crecimiento semanal superior a los 300 casos y refleja la persistencia de condiciones favorables para la transmisión del virus en varias regiones del país.

Además, el boletín epidemiológico resalta que, comparado con el mismo periodo del año anterior, el país experimenta un incremento del 30% en los casos notificados de dengue. Esta tendencia al alza obliga a mantener la vigilancia activa y a reforzar las medidas preventivas en todo el territorio nacional.

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De igual manera, el reporte, elaborado por la Dirección de Vigilancia de la Salud, precisa que la región Central Norte encabeza la lista con 1,050 casos notificados, mientras que la región Pacífico Central presenta la tasa más alta, con 240.2 contagios por cada 100,000 habitantes.

Otras regiones como Chorotega y Huetar Caribe también muestran cifras elevadas, superando los 80 casos. Los cantones de Alajuela, Orotina y Grecia se mantienen entre los más afectados, con 435, 398 y 339 casos respectivamente.

Infografía oficial del Ministerio de Salud muestra la distribución regional de los más de 3,400 casos acumulados de dengue en Costa Rica (Cortesía: Ministerio de Salud Costa Rica).

De acuerdo con el Ministerio de Salud, 58 de los casos notificados cumplen criterios de dengue con signos de alarma. Los hospitales San Rafael de Alajuela y Víctor Manuel Sanabria reportan cinco personas hospitalizadas hasta el 24 de agosto, lo que indica la presencia de cuadros clínicos moderados a graves en al menos parte de la población afectada.

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Síntomas y señales de alarma

El dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas iniciales incluye:

Fiebre alta súbita

Dolor muscular y articular intenso

Dolor de cabeza

Malestar general

Náuseas y en ocasiones erupciones cutáneas.

La institución de salubridad advierte que ciertos signos pueden indicar un cuadro de dengue con alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado en encías o nariz, somnolencia o irritabilidad, y dificultad para respirar. Ante la aparición de estos síntomas, la recomendación oficial es acudir de inmediato a un centro de salud.

Una infografía detalla la transmisión del dengue por mosquitos, sus síntomas en diferentes grupos etarios y los riesgos de evolución a formas graves, destacando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: claves para evitar el contagio

El Boletín Epidemiológico detalla que, durante la semana 31, el personal de Control de Vectores visitó más de 13,000 viviendas, identificó 676 viviendas positivas para la presencia de criaderos y trató más de 43,000 depósitos de agua.

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Además, se eliminaron más de 16,000 posibles criaderos y se fumigaron cerca de 38,000 viviendas. En el acumulado anual, las acciones alcanzan cifras que superan el medio millón de hogares fumigados, lo que refleja el esfuerzo institucional para contener el brote.

El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de que la población colabore con:

Eliminar criaderos de mosquitos en viviendas y alrededores.

Tapar tanques y recipientes donde se almacene agua.

Cambiar el agua de floreros y bebederos de animales al menos dos veces por semana.

Mantener limpias las canaletas, desagües y techos para evitar estancamientos.

Aplicar repelente y utilizar ropa de manga larga en zonas de circulación del vector.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se prevé que las acciones de control vectorial y la participación ciudadana continúen durante las próximas semanas, con especial atención a los cantones con mayor incidencia y a los grupos poblacionales más vulnerables.