‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

Este tráiler cinematográfico presenta a personajes de juguete como Forky, Woody y Buzz Lightyear. Se observa a Forky, un tenedor con brazos y sombrero de copa, en un entorno luminoso. Una habitación llena de juguetes clásicos como Woody y Buzz es visible. Posteriormente, Woody aparece en un entorno oscuro junto a un dispositivo verde, mientras Buzz Lightyear flota en el agua con un casco transparente. El video concluye con la fecha de lanzamiento: 18 de junio, solo en cines.

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La quinta entrega de la franquicia Toy Story llegará el 23 de septiembre a Disney+, luego de convertirse en la película de la saga con mayor recaudación de la historia.

Desde su estreno en junio pasado, Toy Story 5 superó todos los registros previos de la franquicia (sin ajustar por inflación) y acumuló más de 1.100 millones de dólares en la taquilla global.

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Según informó Variety, la película recaudó 159 millones de dólares solo en su fin de semana de apertura en el mercado doméstico de Estados Unidos, y fue la tercera producción de 2026 en cruzar la barrera de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial, tras Michael y The Super Mario Galaxy Movie.

En América Latina, el largometraje animado superó los 200 millones de dólares y fue visto por más de 42 millones de espectadores en salas.

América Latina registró una de las mayores audiencias para Toy Story 5(Disney Pixar)

De qué trata Toy Story 5

La trama de la nueva entrega coloca a los juguetes ante una amenaza diferente a las anteriores: la tecnología. Woody, Buzz Lightyear y Jessie deben competir por la atención de Bonnie —su dueña— después de que la niña recibe una tableta inteligente llamada Lilypad. Greta Lee, actriz conocida por Past Lives, le pone su voz a este dispositivo electrónico con forma de rana.

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La historia plantea una advertencia sobre el tiempo de pantalla y la relación de los niños con la tecnología.

La tableta Lilypad representa el desafío más reciente para los protagonistas en la historia de Bonnie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tom Hanks regresa como la voz del vaquero Woody, Tim Allen como el astronauta Buzz Lightyear y Joan Cusack como la vaquera Jessie, personaje que tuvo su debut en Toy Story 2. El elenco de voces en inglés se completa con Conan O’Brien, Jordan North y Bad Bunny.

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La película está dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio de la Academia, con la codirección de Kenna Harris. La producción estuvo a cargo de Lindsey Collins y Jessica Choi, y el guion es de Stanton y Harris a partir de una historia del propio Stanton.

Qué dijo la crítica

La recepción de la película fue mayoritariamente positiva, aunque no estuvo exenta de voces disidentes. En Rotten Tomatoes, Toy Story 5 obtuvo una calificación del 93% en el Tomatómetro —con 323 reseñas de críticos— y un 94% en el Popcornmeter, que mide la opinión del público general. La plataforma le otorgó además las certificaciones Certified Fresh y Verified Hot. Por su parte, el sitio CinemaScore le asignó una calificación A.

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Rotten Tomatoes otorgó a la película una de las calificaciones más altas del año entre las producciones animadas. (Disney Pixar)

Variety publicó una reseña del crítico Owen Gleiberman, quien escribió que la película “escala en deleite” y tiene momentos que “te golpean como un puñetazo en el estómago”.

The Telegraph le dio cuatro estrellas y destacó la “cálida y perspicaz actualización de una entrañable fórmula”, mientras que The Times también otorgó cuatro estrellas y señaló que el mensaje de la película “una señal del cambio de marea”.

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No obstante, otras voces críticias cuestionaron que la historia no fuese lo suficientemente llamativa como para justificar una secuela.

Fecha de estreno y dónde ver ‘Toy Story 5′ en streaming

Disney+ incorpora la nueva entrega a su catálogo, ampliando la colección disponible para fanáticos de todas las edades. (Disney/Pixar via AP)

Toy Story 5 estará disponible en Disney+ a partir del 23 de septiembre de 2026. Quienes deseen verla antes pueden adquirirla en formato digital desde ya. Asimismo, la edición física en 4K UHD y Blu-Ray llegará el 22 de septiembre.

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La franquicia completa también se encuentra disponible en la plataforma Disney Plus, con más de 2.000 millones de horas reproducidas de la saga en todo el mundo.

En paralelo al anuncio del estreno en streaming, Disney confirmó la disponibilidad de un nuevo video musical con imágenes de la película: la versión en piano de “I Knew It, I Knew You”, canción original de Taylor Swift que alcanzó el número uno en las listas. El tema fue escrito y producido por Swift junto a Jack Antonoff y puede verse en Disney+, Spotify y Apple Music.

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