El Grupo de Trabajo de la ONU alerta sobre vacíos en la protección de derechos humanos ante la actividad empresarial en Guatemala

Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė, integrantes del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, participan en una conferencia. (OACNUDH)

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El Grupo de Trabajo de la ONU advirtió sobre graves vacíos en la protección de derechos humanos frente a la actividad empresarial en Guatemala y anticipó que presentará su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027, tras concluir que la regulación estatal no alcanza para prevenir, supervisar y sancionar abusos vinculados con proyectos extractivos y agrícolas, sobre todo en territorios indígenas y rurales.

Entre los datos que enmarcan ese diagnóstico, la misión señaló que la pobreza afecta al 56% de la población y que más del 90% de las fuentes de agua del país están contaminadas. La delegación también describió un escenario marcado por alta concentración de tierras y por un sistema económico dominado por grandes conglomerados familiares.

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Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la visita incluyó reuniones con el presidente de la República, autoridades ministeriales, representantes de empresas, asociaciones sectoriales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas y organismos internacionales. El pronunciamiento posterior resumió que las instituciones estatales tienen limitaciones estructurales para controlar el impacto de las empresas y que persisten denuncias de influencia indebida del sector privado en procesos legislativos y judiciales.

El diagnóstico del organismo identifica deficiencias en la gobernanza de la tierra, el acceso a reparación, la independencia judicial y la transparencia. Aunque reconoció avances normativos, como la adopción de la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el desarrollo de una línea de base para un futuro Plan de Acción Nacional, concluyó que su aplicación sigue siendo insuficiente.

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Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakulevičienė intervienen en una sesión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. (OACNUDH)

La ONU afirmó que la consulta a pueblos indígenas rara vez se realiza antes de otorgar licencias

Uno de los señalamientos centrales de Naciones Unidas fue que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas rara vez se lleva a cabo antes de autorizar proyectos extractivos o agrícolas. Para la misión, esa omisión agrava los conflictos sociales y debilita la confianza en las instituciones.

El Grupo de Trabajo recomendó que el Estado establezca directrices gubernamentales claras e incorpore protocolos culturalmente apropiados para asegurar la participación efectiva de las comunidades afectadas. Esa observación se ubicó entre las más urgentes, junto con la criminalización de personas defensoras.

En el plano empresarial, la misión reconoció que algunas compañías y gremios avanzaron en políticas de derechos humanos y en controles sobre sus cadenas de suministro. Aun así, concluyó que existe una brecha amplia entre los compromisos escritos y su aplicación concreta.

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Varias empresas señalaron dificultades asociadas con la fragmentación normativa y la ausencia de reglas precisas. El grupo respondió que la falta de una legislación nacional específica no libera a las compañías de cumplir estándares internacionales.

La misión documentó denuncias por contaminación, despojo de tierras y persecución judicial

El pronunciamiento reunió testimonios sobre impactos negativos en sectores como minería, energía, agricultura y construcción. Entre las denuncias mencionó contaminación ambiental, despojo de tierras, trabajo infantil, condiciones laborales inseguras, restricciones al acceso a recursos básicos y persecución contra personas defensoras, periodistas y líderes indígenas.

La delegación advirtió: “El uso del sistema judicial para atacar a personas defensoras de derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación”. La cita fue recogida por la Oficina del Alto Comisionado.

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Sobre el acceso a la justicia, el organismo describió barreras estructurales y prácticas judiciales incoherentes que dificultan la reparación para las comunidades afectadas. Enumeró demoras excesivas, falta de acceso a información, obstáculos lingüísticos para pueblos indígenas e influencia de actores económicos poderosos en la administración de justicia.

El documento también reclamó una respuesta estatal más firme frente a la impunidad. En ese punto sostuvo: “El Estado debe poner fin a la cultura de impunidad y enviar un mensaje claro de que no se tolerarán violaciones a los derechos humanos relacionadas con las empresas”.

En materia ambiental, Guatemala fue objeto de observaciones por casos de contaminación de fuentes de agua, expansión empresarial en áreas protegidas y uso masivo de agroquímicos. Según los datos recopilados durante la visita, ese cuadro afecta la salud y los medios de vida de comunidades rurales.

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La misión recomendó además que el país ratifique el Acuerdo de Escazú para fortalecer la protección ambiental y la seguridad de las personas defensoras. También pidió reforzar los mecanismos de inspección laboral y ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el trabajo.