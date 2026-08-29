Asociada a la italiana ENI, YPF entra en la exploración petrolera en Uruguay

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, junto a Claudio Descalzi, CEO de ENI

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La empresa italiana adquirió el 50% de la participación en el contrato de exploración y explotación offshore en el área OFF-5, informó en un comunicado Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland), la empresa estatal petrolera de Uruguay.

La petrolera italiana, también asociada a YPF (y a la emiratí Adnoc) en el proyecto Argentina LNG, de exportación de gas de Vaca Muerta, con una inversión total calculada en USD 51.000 millones, se incorpora al Área OFF-5 y asume la operación del bloque offshore uruguayo.

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Concretamente, según detalla un comunicado difundido por Ancap, la empresa italiana adquiere el 50% de participación en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos e YPF, a través de su filial Miwen, mantendrá el 50% restante como socia no operadora.

Este viernes Ancap, ENI y Miwen firmaron el acuerdo mediante el cual la compañía energética italiana se incorpora como socia del Área OFF-5, una de las áreas de exploración offshore de Uruguay y asume el rol de operadora del bloque. Se trata de la aprobación de la transacción que había sido anunciada por YPF en noviembre del año pasdo.

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Tras la firma, ENI pasará a contar con una participación del 50% en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos vigente en el área, mientras que Miwen, empresa del grupo YPF, conservará el 50% restante como socia no operadora.

Un mapa de la Ronda Uruguay Abierta delimita los bloques marítimos de exploración petrolera adjudicados a empresas internacionales según los registros de ANCAP.

La compañía italiana continuará con la evaluación del potencial de hidrocarburo del Área OFF-5, dando continuidad a los estudios y análisis que venía desarrollando MIWEN en el marco de los compromisos asumidos para el actual periodo.

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Según se informó, Eni aportará su capacidad técnica y tecnológica para profundizar el conocimiento geológico del bloque y contribuir a maximizar el valor de las actividades exploratorias que se llevan adelante en la zona.

Respaldo al potencial del Offshore de Uruguay

La incorporación de una de las principales compañías energéticas del mundo al proyecto representa un nuevo respaldo al potencial del offshore uruguayo y refuerza el creciente interés de la industria petrolera internacional por las oportunidades de exploración en aguas de Uruguay.

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La compañía italiana comunicó por su parte que su acceso a la exploración y explotación petrolera en Uruguay en sociedad con Miwen, la filial de YPF, “refuerza la colaboración” que ya mantiene con la empresa argentina de mayoría estatal y “consolida su presencia” en Sudamérica.

ENI seguirá evaluando el potencial de hidrocarburos del Área OFF-5, dando así continuidad a los estudios que venía realizando Miwen dentro de los compromisos asumidos para el período actual.

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De capacidad tecnológica a conocimiento geológico

Según la información difundida,ENI aportará su capacidad técnica y tecnológica para profundizar el conocimiento geológico del bloque y maximizar el valor de la exploración en la zona.

La incorporación de la compañía italiana al proyecto suma respaldo al potencial del offshore uruguayo y confirma el interés creciente de la industria petrolera internacional por las oportunidades de esa cuenca.

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Cabe recordar que la empresa estatal italiana recientemente alcanzó un acuerdo para adquirir un 40% de participación en el bloque OFF-6, adyacente al OFF-5 en el que explorará asociada a YPF, operado por APA Corporation, nombre actual de lo que había comenzado como Apache Oil, fundada en 1954 por Truman Anderson, Raymond Plank y Charles Arnao, cuyos apellidos dieron origen al nombre actual. Apache oil es actualmente una subsidiaria de APA Corporation y opera en Estados Unidos, Surinam, el Reino Unido y Egipto.