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La “oferta récord” que prepara Manchester City para quedarse con Enzo Fernández

El mediocampista argentino es un expreso pedido del entrenador Enzo Maresca

En Inglaterra hablan de una oferta récord del Manchester City por Enzo Fernández, futbolista de Chelsea (Reuters/Matthew Childs)
En Inglaterra hablan de una oferta récord del Manchester City por Enzo Fernández, futbolista de Chelsea (Reuters/Matthew Childs)
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El Manchester City se prepara para presentar una oferta récord por Enzo Fernández, en una operación que podría alcanzar los 130 millones de libras esterlinas (cerca de 176 millones de dólares) y romper el mercado de fichajes de la Premier League. Según informó el diario Mirror, la directiva del club inglés tiene como objetivo incorporar al mediocampista argentino, actualmente en el Chelsea, antes del cierre del mercado de verano.

La portada de Mirror Sport destaca que el club de Manchester está dispuesto a poner sobre la mesa una suma sin precedentes para asegurarse los servicios del campeón mundial, enfrentando la resistencia de Chelsea, que no cederá al futbolista por una mayor a los 120 millones de libras. La cifra establecería un nuevo récord para una transferencia dentro del fútbol británico.

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“El Chelsea pide más de los 120 millones de libras esterlinas que se habían fijado inicialmente para el traspaso de Fernández, y cualquier acuerdo sin duda tendrá que ser por una cifra récord”, remarcó el rotativo británico.

El club dirigido por Enzo Maresca (ambos coincidieron en Chelsea y ganaron el Mundial de Clubes) considera al volante como una prioridad absoluta para reforzar el centro del campo, en un contexto en el que la plantilla requiere rejuvenecimiento y calidad tras la salida de piezas clave.

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Portada del periódico Mirror Sport con titulares en inglés y una fotografía del futbolista Enzo Fernández con ropa deportiva azul
La portada del periódico británico Mirror Sport informa sobre la propuesta del Manchester City para fichar a Enzo Fernández por 130 millones de libras.

Enzo Fernández, de 25 años, se ha consolidado como uno de los nombres propios del mercado europeo tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina y su adaptación al ritmo de la Premier League. El mediocampista se ha transformado en titular indiscutido en Stamford Bridge, lo que incrementa su valor estratégico y económico para Chelsea. Según Mirror, la entidad londinense solo contemplaría una venta en términos récord, lo que situaría la operación como una de las más caras en la historia del fútbol mundial.

El informe señala que la dirigencia de Manchester City ya ha mantenido contactos formales con representantes del jugador y con la directiva de Chelsea, en busca de destrabar la negociación antes del cierre de la ventana de transferencias. “Etihad está a punto de fichar a un ganador de la Copa del Mundo”, soltó el diario en su portada.

“Lo más probable es que pidan una cantidad cercana a los 130 millones de libras y, a pesar de que el City y Fernández confían en que se llegue a un acuerdo, el Chelsea también quiere fichar a otros jugadores para reemplazarlos. Existe un alto grado de optimismo de que esto pueda suceder, pero Fernández se perfila como el fichaje más importante de este mercado. El City gastó 116 millones de libras en Elliot Anderson , y luego el Chelsea rompió ese récord con un acuerdo de 117 millones de libras por Morgan Rogers”, rememoró el medio inglés.

Además del fichaje de Anderson, los Ciudadanos realizaron una importante refundación dentro de su plantel al sumar a jugadores como Ayyoub Bouaddi (Lille), Mathys Detourbet (Troyes), Jeremy Monga (Leicester City) y Gerónimo Rulli (Olympique Marsella). En contrapartida, se fueron Sávio (Tottenham), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Rodri (Barcelona), Nico González (Newcastle), James Trafford (Leeds), Manuel Akanji (Inter), Nathan Aké (Fenerbahce), John Stones (Inter) y Bernardo Silva (Real Madrid), entre otros.

Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, informó este sábado que “Enzo Fernández tiene un acuerdo verbal con el Manchester City en términos personales. El trato depende de la decisión entre clubes ya que Manchester City no ha enviado una oferta oficial todavía, pero los contactos tendrán lugar pronto; la decisión sobre el precio depende del Chelsea”. Además, añadió que el mediocampista argentino podría estar nuevamente fuera de la nómina de los Blues este fin de semana.

El mediocampista de la selección argentina viene de quedar fuera de los convocados en la victoria ante Luton Town por la primera ronda de la EFL Cup. Al ser consultado al respecto, el entrenador Xabi Alonso manifestó: “Evaluamos individualmente y en conjunto qué es lo mejor para el equipo esta noche, qué es mejor para los demás jugadores que estaban jugando. Fue una decisión nuestra, tanto mía como del club”.

“Es un buen profesional, está entrenando bien y no tengo nada malo que decir sobre él. Simplemente fueron decisiones que teníamos que tomar pensando en el partido que jugábamos esta noche. Ya veremos qué pasa el domingo”, añadió el DT. Chelsea recibirá este domingo al Brighton, por la segunda jornada de la Premier League. Los Blues iniciaron su camino en la competencia con una victoria por 3-2 en condición de visitante ante Fulham.

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