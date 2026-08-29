República Dominicana

¿Qué puntos clave contempla el encuentro entre Asfura y Abinader en República Dominicana?

Los presidentes de República Dominicana y Honduras realizarán este fin de semana reuniones bilaterales y firmarán acuerdos en Santo Domingo y Dajabón

La visita oficial de Nasry Asfura a República Dominicana se extiende el 29 y 30 de agosto con actividades en Santo Domingo y Dajabón. (Cortesía: Nasry Tito Asfura/Luis Abinader)
La visita oficial de Nasry Asfura a República Dominicana se extiende el 29 y 30 de agosto con actividades en Santo Domingo y Dajabón. (Cortesía: Nasry Tito Asfura/Luis Abinader)
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El presidente dominicano, Luis Abinader, y su homólogo de Honduras, Nasry Asfura Zablah, desarrollarán este fin de semana una agenda oficial que incluye recorridos estratégicos, reuniones bilaterales y la firma de acuerdos entre ambas naciones, según confirmó la Presidencia de la República Dominicana. El programa se extiende durante el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, con actividades tanto en Santo Domingo como en la zona fronteriza de Dajabón.

De acuerdo con la información oficial, el mandatario hondureño junto a su comitiva llegará este sábado al Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez a las 13:13 (hora local), recibiendo los honores diplomáticos correspondientes. La agenda iniciará con una visita a la Base Aérea de San Isidro, donde ambos jefes de Estado realizaron un recorrido por las instalaciones.

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Posteriormente, Abinader y Asfura se trasladarán hacia el muro fronterizo de Dajabón, donde el gobierno dominicano expondrá los sistemas de seguridad y las distintas áreas de esta infraestructura estratégica. “La cooperación en materia de control fronterizo constituye uno de los ejes de la relación bilateral”, remarcó la Presidencia de la República Dominicana en un comunicado oficial.

Dos pequeñas banderas de mesa de la República Dominicana y Honduras colocadas juntas sobre una mesa de madera en una sala de conferencias.
La visita oficial de Asfura busca fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral ante retos compartidos de migración, comercio y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Firma de acuerdos bilaterales en el Palacio Nacional

Por su parte, el domingo 30 de agosto, las actividades oficiales continuarán en el Palacio Nacional, donde Asfura será recibido por Abinader a las 10:30 (hora local). La ceremonia oficial incluirá el pase de revista militar y la presentación de las delegaciones de ambos países.

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Según el cronograma, a las 11:00 (hora local) se llevará a cabo una audiencia privada entre los dos presidentes en el Salón Blanco, seguida por una reunión ampliada entre las delegaciones en el Salón Consejo de Gobierno.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la firma de instrumentos bilaterales en el Salón de Embajadores. Sobre este punto, la Presidencia de la República Dominicana destacó que “la formalización de acuerdos refuerza los lazos de cooperación existentes y abre nuevas vías para el intercambio en materia de seguridad, comercio y desarrollo social”. Tras la firma, los jefes de Estado ofrecerán una intervención ante los medios de comunicación para informar sobre los resultados de la visita y los compromisos alcanzados.

La agenda en el Palacio Nacional incluye una audiencia privada entre Abinader y Asfura y una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países. (Cortesía: presidencia de la República Dominicana)
La agenda en el Palacio Nacional incluye una audiencia privada entre Abinader y Asfura y una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países. (Cortesía: presidencia de la República Dominicana)

De igual manera, como parte del protocolo, el máximo mandatario dominicano brindará un almuerzo oficial en honor de su par hondureño y la delegación visitante. En el cierre de la agenda, el mandatario hondureño junto a su comitiva se trasladará al Altar de la Patria para depositar una ofrenda floral, en un gesto que simboliza el respeto a los símbolos nacionales dominicanos y la voluntad de fortalecer los lazos entre ambas naciones.

previo al desarrollo de las actividades, los países han resaltado la importancia de promover el diálogo político y la cooperación bilateral, en especial ante los retos compartidos en materia de migración, comercio y seguridad.

La visita oficial de Nasry Asfura al país caribeño se enmarca en una agenda de acercamiento diplomático en la región, que busca potenciar la colaboración en distintos ámbitos y consolidar una agenda común para el desarrollo.

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