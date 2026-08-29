Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

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Coco Gauff defendió públicamente el mensaje que su madre, Candi Gauff, publicó en redes sociales para frenar los pedidos excesivos de entradas para el US Open por parte de familiares y amistades. La tenista estadounidense, actual número cuatro del mundo, abordó el tema en una conferencia de prensa previa a su debut en el torneo (este lunes iniciará su camino ante la turca Zeynep Sonmez), y respaldó la decisión de su madre de establecer límites ante una situación que, según explicó, se repite cada año.

La controversia surgió cuando Candi Gauff compartió en su cuenta de Instagram una publicación dirigida a familiares y amigos, donde explicó que las entradas disponibles para los partidos de su hija ya habían sido asignadas. El mensaje, calificado como “directo pero necesario”, pedía a los allegados que adquirieran sus boletos por cuenta propia. Además, aclaró que Coco Gauff ya es adulta y prioriza a sus propios amigos a la hora de distribuir los pases de cortesía.

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“Querida familia y amigos: Les pido disculpas de antemano por este mensaje tan directo, pero necesario. Sé que están muy emocionados de que Coco juegue en el Abierto de Estados Unidos. ¡Yo también!!! Las solicitudes de boletos para invitados de Coco ya se han tenido en cuenta. Desafortunadamente, no podré conseguirles un boleto. Por favor, hagan los arreglos necesarios para comprar un boleto. Como nota al margen, nunca pidan más de dos boletos. Coco ya es adulta y tiene sus propios amigos a quienes les está regalando boletos para el partido. Gracias por su apoyo constante", escribió la madre de la deportista.

La jugadora se enteró del posteo mientras revisaba las redes sociales antes de un entrenamiento. “Al principio, pensé que era un mensaje dulce sobre mi victoria en Cincinnati”, relató. Al profundizar en la publicación, comprendió el motivo:. “Luego vi a alguien en Threads decir: ‘Oh, Mamá Gauff es estricta’. Pensé: ‘¿Qué está pasando?’ Miré y luego vi esta publicación y pensé: ‘Oh, Dios mío’. Pero honestamente, era necesario, y sí, iba dirigido a algunos familiares y amigos", expresó la deportista ante la prensa.

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El mensajde Candi Gauff, mamá de la tenista estadounidense, explica en redes sociales que ya no hay entradas disponibles para acompañar a su hija en el Abierto de Estados Unidos.

Coco Gauff reconoció que, en torno a los torneos de mayor convocatoria como el US Open o Wimbledon, su familia recibe una cantidad considerable de solicitudes de entradas, muchas de ellas de personas con las que no mantiene contacto regular.

“Para ser sincero, sí, la gente aparece de la nada. Llevas años sin hablar con alguien, no te felicitan ni te desean feliz cumpleaños ni nada, y de repente te dicen: ‘Oh, estoy en Nueva York, ¿me podrías dar ocho entradas para tu partido en tu palco, por favor?’. Sobre todo en Nueva York, es una locura. Pero Nueva York y Wimbledon son los torneos a los que la gente quiere venir, y hacemos todo lo posible por complacer a todos. Pero algunas de las peticiones son tan absurdas que te sorprendería”, explicó la jugadora. Añadió que esta situación se ha presentado desde que tenía 15 años y que sus padres siempre han intentado protegerla de esa presión innecesaria.

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La deportista detalló que, aunque sus padres y su equipo hacen todo lo posible por complacer a quienes la apoyan, algunas de las demandas resultan imposibles de cumplir. “Algunas de las solicitudes son realmente absurdas”, manifestó Gauff durante la conferencia. También admitió que su madre decidió hacer público el mensaje porque ya no responderá personalmente a quienes insistan. “Por lo menos, ahora saben por qué no recibirán respuesta”, señaló la tenista.

Candi Gauff acompañó su mensaje con una foto de su hija sosteniendo el trofeo del torneo de Cincinnati, lo que al principio llevó a Coco a pensar que se trataba de una felicitación. La publicación generó reacciones entre otros jugadores del circuito, quienes elogiaron la decisión de poner límites. Figuras como Ben Shelton y Frances Tiafoe celebraron la actitud de la madre de la tenista y consideraron que es una medida que muchos atletas deberían adoptar ante situaciones similares.

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A lo largo de la conferencia, Coco Gauff insistió en que la gestión de las entradas no solo representa un desafío logístico para su familia, sino que también expone la dificultad de distinguir entre quienes la apoyan genuinamente y quienes solo buscan aprovechar su éxito. “Siento que mi mamá llegó a un punto de quiebre porque esto viene pasando desde que tenía 15 años, y ellos realmente son mis salvaguardas y tengo suerte de que intenten asegurarse de que nadie me esté escribiendo al teléfono, así que en realidad no recibo muchas solicitudes”.

La tenista, que debutará en el torneo ante la número 52 del mundo, Zeynep Sonmez, llega al US Open tras una racha positiva que incluyó el título en Cincinnati. Gauff es una de las principales figuras del certamen y sus partidos suelen agotar la disponibilidad de entradas en el Arthur Ashe Stadium.

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Al cierre de la rueda de prensa, la campeona del US Open 2023 reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido, pero hizo un llamado a entender los límites que impone la organización del torneo y la disponibilidad real de entradas.