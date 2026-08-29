Crimen y Justicia

Nuevo asesinato narco en La Matanza: lo mataron a tiros frente a un kiosco de drogas y quedó grabado

Ocurrió en la madrugada de este sábado en González Catán. El caso es investigado por el fiscal Adrián Arribas. Hubo 20 crímenes en las últimas cinco semanas en la jurisdicción

El video del nuevo asesinato narco en La Matanza
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La muerte narco golpea otra vez en La Matanza. Este sábado por la madrugada, un ataque a tiros frente a un kiosco de drogas en la zona de González Catán terminó con una víctima fatal y un herido en grave estado, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho, investigado por el fiscal Adrián Arribas, ocurrió en la esquina de Apipe y Huemul, poco después de la medianoche. Un llamado de vecinos al 911 reportó la balacera. La víctima fatal fue identificado como Nahuel Contreras, alias “Carpincho”. Estaba en situación de calle y fue hallado ya muerto de tres disparos por la Policía Bonaerense. Otro hombre del barrio, también baleado, sobrevivió al ataque y fue trasladado al Hospital Simplemente Evita.

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Allí, el sobreviviente de la balacera aseguró que los disparos se debían a un conflicto narco en el territorio. El crimen fue filmado por una cámara de seguridad privada, con un video que ilustra esta nota. El fiscal Arribas, de la UFI de Homicidios, trabaja para esclarecer el hecho.

Este nuevo crimen evidencia el hervor entre traficantes matanceros, con al menos seis asesinatos sicarios en los últimos dos meses. La cuenta se suma a la inseguridad general, con 20 homicidios en las últimas cinco semanas. El hecho se vuelve el segundo en La Matanza en lo que va de la semana, con otras dos víctimas internadas por intentos de asesinato.

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La ola de asesinatos narco motivó una serie de recambios y decapitaciones en las comisarías de la zona, con once oficiales removidos. En paralelo, la Justicia federal aceleró sus esfuerzos contra traficantes.

La semana pasada, la Bonaerense, bajo órdenes del Juzgado Federal N°2 de Morón, llevó adelante una redada contra una nueva organización en la zona, con un presunto jefe, Raúl Faustino Jiménez, de 62 años. Junto a él, cayeron otros ocho sospechosos, en una serie de 34 allanamientos.

Jubilado según sus registros, vecino de Merlo, ex empleado de una línea de colectivos, Jiménez fue allanado y detenido en su domicilio, donde le encontraron casi un kilo de droga, con un ladrillo de cocaína peruana de casi 700 gramos y el resto en polvo fraccionado, junto a un importante rifle.

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