Roban un camión con 50.000 latas de cerveza valuadas en USD 25.000 y ofrecen una recompensa para encontrarlo

El segundo camión robado transportaba más de 18,000 litros de cerveza Pabst Blue Ribbon hacia San Diego y estaba valuado en 25,000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 17 de agosto, en Montclair, California, se registraron dos robos de camiones de cerveza en el centro de distribución de Anheuser-Busch, mediante una modalidad de documentación falsa que permitió a los delincuentes llevarse mercancía valuada en un total de 70,000 dólares. Uno de los camiones, cargado con más de 18,000 litros de cerveza Pabst Blue Ribbon, nunca llegó a destino y su desaparición activó una búsqueda con recompensa y un llamado público de la empresa, según confirmaron CBS News, USA Today y ABC News.

El primer robo tuvo como objetivo un cargamento destinado a Tucson, Arizona, cargado con cerveza valorada en 45,000 dólares. Pocas horas después, un segundo camión, esta vez con Pabst Blue Ribbon y con destino a San Diego, fue sustraído bajo el mismo método de suplantación de identidad y uso de papeles apócrifos. La policía de Montclair investiga ambos hechos como parte de una posible operación coordinada de robo de carga.

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La magnitud de los robos y la reacción pública de Pabst Blue Ribbon instalaron el caso en el centro de la discusión sobre la seguridad en la logística de bebidas en Estados Unidos, y reavivaron el debate sobre las medidas de control en los centros de distribución.

¿Qué ocurrió en el centro de distribución de Montclair?

El 17 de agosto, el centro de distribución de Anheuser-Busch en Montclair fue escenario de dos robos ejecutados con diferencia de una hora. El primero involucró un camión destinado a Arizona, con un valor de carga de 45,000 dólares. El segundo, que trascendió por la dimensión pública que alcanzó, fue el del camión de Pabst Blue Ribbon con más de 18,000 litros de cerveza, valuado en 25,000 dólares, con destino a San Diego.

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Ambos hechos quedaron registrados bajo un mismo modus operandi: personas que presentaron documentación falsa lograron retirar los camiones de la planta sin despertar sospechas. Según reportó USA Today, la policía de Montclair señaló que los datos del transportista, la documentación y los vehículos presentaban inconsistencias y que la investigación apunta a una posible organización criminal dedicada al robo de carga.

La Policía de Montclair investiga los dos robos de carga como una posible operación coordinada vinculada a una organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el robo de Pabst Blue Ribbon tuvo mayor repercusión pública?

El robo del camión con más de 18,000 litros de cerveza Pabst Blue Ribbon cobró especial notoriedad cuando la propia empresa decidió comunicarlo de manera abierta a través de sus redes sociales. En una publicación de Instagram, la compañía informó: “STOLEN – 40,000 lbs of beer” y dirigió un mensaje al responsable: “No te culpamos por querer presumir la cantidad de PBR que tienes, solo desearíamos que la hubieras obtenido de forma honorable”.

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Pabst Blue Ribbon activó un plazo de 18 días y 44 minutos para la devolución del camión, sin hacer preguntas, y prometió una recompensa a quien aportara datos útiles. En una actualización posterior, la empresa escribió: “La cerveza se está calentando, la pista se está enfriando. El reloj sigue corriendo”, invitando a la comunidad a reportar cualquier información sobre el camión.

Estas acciones públicas contrastaron con la habitual reserva empresarial ante incidentes de este tipo y contribuyeron a amplificar el caso en medios y redes.

¿Qué datos oficiales brindó la policía sobre los dos robos?

La Policía de Montclair difundió un comunicado donde precisó que ambos robos ocurrieron el mismo día y bajo el mismo esquema de fraude documental. El primer camión, con destino a Tucson, Arizona, fue retirado alrededor de las 10 de la mañana; el segundo, con cerveza Pabst Blue Ribbon, poco después. La suma de ambos cargamentos supera los 70,000 dólares en pérdidas, según el informe recogido por WTHR.

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La policía destacó que los delincuentes emplearon papeles falsos para acreditar ser los transportistas autorizados y que los controles del depósito no detectaron el fraude a tiempo. Los investigadores analizan la relación entre ambos hechos y no descartan que sean parte de una operación delictiva mayor. El número de contacto para aportar información es el (909) 621-4771.

Los delincuentes usaron documentación falsa y suplantación de identidad para retirar los camiones de cerveza sin despertar sospechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reaccionó la empresa ante el robo y qué medidas tomó?

En declaraciones reproducidas por ABC News y CBS News, voceros de Pabst Blue Ribbon aseguraron que la empresa colabora con las autoridades locales para intentar recuperar el camión y la mercancía. La compañía agradeció el trabajo de los investigadores y pidió a la ciudadanía que, ante cualquier dato sobre el paradero del camión o la cerveza, se comunique de inmediato.

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Además de la recompensa y el ultimátum, la empresa utilizó sus redes sociales para mantener actualizada la información sobre la búsqueda y motivar la colaboración pública. El caso se transformó en un ejemplo de comunicación activa frente a un incidente delictivo, en contraste con el silencio que habitualmente rodea los robos de carga.

¿Qué impacto tienen estos robos en la logística y la industria cervecera?

Ambos robos pusieron en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control y verificación en la logística de productos masivos. De acuerdo con especialistas citados por CBS News y USA Today, el incremento de delitos mediante suplantación de identidad y documentación apócrifa responde a la sofisticación de redes delictivas y a la digitalización de los procesos de transporte.

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El episodio de Pabst Blue Ribbon reactivó el debate sobre la necesidad de reforzar controles en la entrega y el retiro de mercadería. La visibilidad pública del caso, y la cantidad de cerveza robada, lo convirtieron en el mayor robo de este tipo registrado en la región y en una referencia para el sector ante riesgos de fraude.

La desaparición de los camiones reavivó el debate sobre la seguridad logística y los controles en centros de distribución de bebidas en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias enfrenta Pabst Blue Ribbon y qué se sabe del paradero del camión?

Al momento de esta publicación, el camión con más de 18,000 litros de cerveza Pabst Blue Ribbon y el primer camión robado seguían desaparecidos. La empresa mantiene en vigor la recompensa y el plazo fijado en su ultimátum. Las autoridades continúan la investigación y revisan los registros de empresas de transporte relacionadas, mientras buscan conexiones con otros robos recientes.

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La empresa reafirmó su compromiso con la investigación y agradeció el apoyo de la comunidad. El caso sigue abierto y se espera que cualquier avance relevante sea comunicado por la policía local.