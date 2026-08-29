Qué hay detrás de “Coyote vs. Acme”, la película que un gran estudio quiso borrar y ahora es una subversiva comedia animada

Tráiler de "Coyote Vs. ACME" (YouTube: Zima Entertainment)

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Estuvimos a punto de quedarnos sin ver Coyote vs. Acme, lo cual habría sido una verdadera tragedia. En 2023, Warner Bros., el estudio que ha sido dueño del universo deliciosamente disparatado de los Looney Tunes durante casi un siglo, retiró la película de su calendario de estrenos sin previo aviso. Se armó un gran revuelo, tanto en internet como en otros medios, y finalmente Ketchup Entertainment se hizo cargo de su distribución.

¡Menos mal!: Esto es un auténtico derroche de delicias desquiciadas.

La película incluye un par de pullas a su antiguo estudio, cuyo nombre aún aparece en los créditos. Los títulos al inicio anuncian que Warner Animation Group es “una filial de Acme Corporation”. Acme Corporation, como sin duda sabrás, es el conglomerado misterioso, ficticio pero extrañamente real, que produce diversos productos en el universo de estos dibujos animados, sobre todo los innumerables objetos (patines con cohetes, explosivos defectuosos, un pogo propulsado por chorro) que han causado graves daños físicos al Coyote en su interminable persecución del Correcaminos desde su primera aparición conjunta en 1949. No es una empresa que fabrique productos que funcionen correctamente, ni que lo admita fácilmente.

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De hecho, de eso trata la película. Basada en la ya clásica columna de Ian Frazier de 1990, Shouts & Murmurs, y realizada (de forma magnífica) con un estilo de animación híbrido, la historia gira en torno a la decisión del coyote de demandar a la Corporación Acme. Para ello, contrata a un abogado cualquiera, de esos que aparecen en los anuncios de televisión nocturnos, llamado Kevin Avery (interpretado por Will Forte, que no es animado). Es socio del bufete Avery, Jones y Maltese en Albuquerque. (El bufete lleva el nombre de Tex Avery, Chuck Jones y Michael Maltese, tres de los creadores de los Looney Tunes).

John Cena en la premier de la película (REUTERS/Mario Anzuoni)

Avery está en una situación tan desesperada que no le ve sentido a aceptar el caso, prefiriendo llegar a un acuerdo. Pero su valiente y brillante becaria Paige (Lana Condor), que además es su sobrina, lo convence para que acepte el pleito. Sus oponentes: el adinerado abogado de Acme, Buddy Crane (John Cena), quien, casualmente, también fue rival de Avery en la facultad de derecho, y a quien el ejecutivo de Acme, Foghorn Leghorn, le ha advertido que no revele ningún secreto de la empresa durante el juicio. Eso podría convertirse en un verdadero desafío.

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Esta es una película tremendamente disparatada, repleta de cameos de los personajes de Looney Tunes: Piolín, Bugs Bunny, la Abuela, Elmer Fudd y el mismísimo Pato Lucas, entre otros. Es, por supuesto, muy tonta, pero como todas las Looney Tunes. (La mayoría de los personajes animados tienen la voz de Eric Bauza ). Hay una corriente paranoica más oscura subyacente, nacida de su época de creación y de las sutiles críticas de sus creadores al ambiente estadounidense de la posguerra. Explicar demasiado sería arruinar la diversión, pero aquí la desconfianza de la Guerra Fría de los dibujos animados originales hacia todo —las corporaciones, el gobierno, los demás— está presente en toda la película, aderezada con el humor extravagante y ligeramente sádico que caracteriza al universo de Looney Tunes.

Dirigida por Dave Green, la película cuenta con un guion de gran calidad: escrito por Samy Burch (de May December y Late Fame) a partir de una historia de Burch, Jeremy Slater y el actual referente del universo DC, James Gunn. Enseguida se percibe que esta película surge de la mente de fanáticos de los Looney Tunes; cualquier película de este tipo corre el riesgo de caer en la complacencia, pero esta nunca se excede, lo cual es perfecto para estos personajes. Han encontrado una nueva historia que contar, repleta de denuncias, conspiraciones y mala gestión corporativa, que expande con cariño su universo sin intentar modernizarlo en exceso.

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En cierto modo, lo que entienden es precisamente lo que hace que los Looney Tunes sean atractivos en general, y la saga del Coyote y el Correcaminos en particular. Llevan tanto tiempo juntos que es fácil pasar por alto lo que los hace geniales: la sencillez infinitamente reinventada de su enfrentamiento. Es básicamente comedia muda, salvo por el “bip bip” del Correcaminos. El Correcaminos es ingenuo, alegre y veloz; el Coyote solo quiere atraparlo y seguirá intentándolo, sin importar cuántas veces haya fallado.

(REUTERS/Mario Anzuoni)

El mito de Sísifo se invoca repetidamente a lo largo de Coyote contra Acme, por razones obvias: cada artefacto de Acme que explota representa un nuevo intento fallido. Pero hay que tener en cuenta la concepción que el filósofo y novelista Albert Camus tenía del mito: propone que Sísifo es un héroe porque es dueño de su destino y encuentra sentido en su aparente falta de sentido. La razón de ser de Coyote es perseguir al Correcaminos y ser aplastado o explotado. Sin esa tarea, no sería nadie.

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Coyote vs. Acme retoma esa idea y la reinterpreta sutilmente, esta vez en la lucha del pequeño contra la corporación sin rostro ni escrúpulos (que, además, está coludida con el gobierno). Es ingeniosa y, a la vez, accidentalmente conmovedora, sobre todo porque la película misma se siente como la del desvalido que, de alguna manera, prevaleció. Al final de los créditos, los cineastas insertan otro mensaje, agradeciendo a “todos los que publicaron, compartieron, mostraron carteles y alzaron la voz cuando importaba. Esta película llegó a la gran pantalla gracias a ustedes”. No hay manera de que Coyote vs. Acme trate intencionadamente sobre el revuelo que causó su estreno, pero eso solo demuestra que esta historia se repite una y otra vez.

Fuente: The New York Times