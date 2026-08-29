Paso a paso y peso por peso: cómo se compra un auto nuevo con adjudicación pactada por un plan de ahorro

La compra de un auto 0 km por plan de ahorro es la que tiene la cuota más accesible. Ahora hay adjudicación pactada en los primeros meses como incentivo

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A lo largo de los años y de los vaivenes de la economía real de Argentina, la metodología del plan de ahorro previo para comprar un auto 0 km se transformó en la forma más utilizada en el mercado automotor local frente al sistema convencional de pago contado, o las financiaciones vigentes, tanto de las propias automotrices como de las entidades bancarias.

En la actualidad, aunque solo 4 de cada 10 suscriptores retiran efectivamente su auto, el plan de ahorro sigue representando más del 40% de las ventas de autos nuevos en Argentina, y en gran medida se debe a que este sistema permite pagar una cuota de menor valor, a mayores plazos y con la posibilidad de licitar y anticipar así la entrega del vehículo cuando el cliente quiera o esperar a que el sorteo mensual lo decida.

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Sin embargo, debido a esa gran cantidad de ahorristas que se suscriben pero después dejan el plan, las automotrices diseñaron un nuevo incentivo para los ahorristas, que es el de la adjudicación pactada en los primeros meses.

Para que esto sea posible, es indispensable tener determinado monto de dinero para licitar y otro tanto para asumir los gastos administrativos de adjudicación.

Tipos de planes

Un reciente informe del especialista Pablo Piñeiro, explica paso a paso todas las instancias desde la suscripción del plan hasta el retiro de la unidad, y el costo asociado a cada una de esas etapas de la compra con este tipo de adjudicación opcional.

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El modelo elegido es un Peugeot 208 Allure automático con el motor 1.6 litros aspirado, uno de los autos más vendidos por plan de ahorro en Argentina, que en agosto tiene un precio de 42.450.000 pesos.

El auto elegido para el ensayo fue un Peugeot 208 Allure Automático, uno de los más vendidos en el mercado argentino por medio de planes de ahorro (REUTERS/Benoit Tessier)

El plan elegido para el ejercicio es el Plan Plus, que es un plan con un plazo de 84 cuotas y el 100% de financiación, es decir que no requiere de una integración como sí ocurre con los 70/30, 80/20 o 90/10, donde al momento de adjudicar el plan, el suscriptor debe abonar el porcentaje menor de ambos.

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Además tiene un diferimiento comercial de las cuotas 1 a 12 del 20% (un descuento de ese porcentaje) y del 10% para las cuotas 13 a 18. Ese diferimiento se suma al valor de las cuotas 25 a 72, lo que hará más baratas las primeras y más caras estas últimas.

Este plan ofrece la adjudicación pactada en cuota 2, y para quienes liciten, lo deben hacer con un mínimo del 10% del valor. Pero hay un detalle que explicar. Esa cuota 2 es en realidad cuota 3, ya que no cuenta con la cuota inicial, en la que no hay sorteo o licitación. Por lo tanto, el auto no se podrá retirar nunca en los primeros 40 días desde la suscripción sino más del doble de tiempo.

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Paso a paso

La cuota inicial del auto tiene hoy un costo de $469.213. Pero como este ejercicio de suscripción se hizo en abril, el precio entonces era de 432.000 pesos. El plan se suscribió el 28 de abril, pero el grupo se cerró recién a fines de mayo, por lo tanto la cuota 2 llegó el 1 de junio, con un valor de 595.000 pesos.

En julio llegó la cuota 3, que es la que tiene la adjudicación pactada. Entonces, el valor fue de 604.000 pesos. Al estar habilitada la licitación para adjudicar desde ese mes, el 12 de julio se hizo la oferta de licitación a través del sistema con un monto aproximado de 4 millones de pesos.

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Los gastos de adjudicación de un auto por plan de ahorro son cercanos al 10% del valor del vehículo.

Hasta ese momento, el ahorrista ya había gastado unos $5.600.000 desde la suscripción del plan. Una vez que se registró el ingreso del pago del monto de licitación, comienza la etapa de los trámites y requisitos.

Requisitos para retirar el auto

La suscripción de este plan es muy simple, solo es necesario tener entre 18 y 76 años de edad y pagar la cuota inicial. Pero para retirar un vehículo que tiene una prenda, porque todavía es propiedad del grupo de ahorristas que conforman cada plan, los requisitos crediticios son mucho más exigentes.

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No hay que estar en el Veraz, poder demostrar ingresos en blanco que tripliquen el valor de la cuota mensual, y, en caso de que lo soliciten, presentar un codeudor. De este modo, adjudicar el vehículo requerirá de ingresos demostrables de entre 1,8 y 2 millones de pesos por mes.

Una vez cumplidos esos requisitos, se procede al pedido de la unidad, para lo cual se paga el derecho de adjudicación, que en este caso fue del 2% + IVA del valor del vehículo, es decir $1.015.118. Para finales de ese mismo mes, con todos los costos pagos, el auto se compró a la terminal, se facturó, y para el 3 de agosto ya se había patentado, con un costo de $2.153.352.

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Para ese entonces también estaba emitida la cuota 4, que en este caso fue de $635.928, ya que las cuotas aumentan a la par del aumento de los autos 0 km en la lista de precios. Ese monto se sumó al total de dinero que se había gastado desde la suscripción del plan a fines de abril, que ya ascendía a casi 9,5 millones de pesos.

Pero el costo de adjudicación fue de un 10% y los gastos de retiro aproximadamente otro 10%, entre derecho de adjudicación y patentamiento total. Así, más allá de tener el valor de la cuota de cada mes, el ahorrista que pretenda retirar el auto con este sistema de adjudicación pactada, tiene que tener un 20% del valor del vehículo para poder retirarlo.

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El último gasto

La entrega del vehículo ocurrió el 14 de agosto, exactamente 108 días después de haberse realizado la suscripción y el pago de la primera cuota. Para retirarlo, hacía falta otro gasto más, ineludible y obligatorio para circular por la vía pública: el seguro. Las opciones que se pueden tomar son la de contratar un seguro contra terceros completo o seguro de riesgo total, y el plan ofrece distintas opciones de compañías aseguradoras.

El seguro que se contrata puede ser contra terceros o de cobertura total de riesgos. Se paga con la cuota mientras el vehículo tenga prenda.

En este caso se podía contratar la cobertura parcial completa con un costo de $113.000 como la opción más baja que subía hasta $172.000 en el caso de la más cara, o contratar el seguro de cobertura total por montos que varían desde $148.000 y $391.000, además de alguna promoción con una compañía de seguro en particular que bonifica el 50% por los primeros tres meses.

Si bien es un costo que se suma al del retiro de la unidad, es un gasto que tienen que hacer todos los usuarios al comprar un auto, nuevo o usado, y sea por medio de cualquier tipo de canal de venta, convencional, financiado o plan de ahorro. Es un costo que se debe sumar como el del pago mensual de patente, es decir un costo de uso, no de compra de un vehículo.

Sin embargo, al ser un auto prendado, ese seguro se pagará mensualmente con la cuota mientas no se cancele la totalidad del plan, por lo tanto, dependiendo el seguro que se elija, el costo mensual de cuota y seguro será aproximadamente de unos 800.000 pesos.