En los últimos doce meses, el Salario Mínimo Vital y Móvil aumentó exactamente la mitad de lo que marcó la inflación

Los empleados tendrán un aumento del salario mínimo - (Imagen Ilustrativa Infobae).

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El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que para agosto quedó fijado en $376.600 al cabo de la reunión del Consejo del Salario que terminó sin acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno, un aumento del 1,13% respecto de los $372.200 de julio y del 16,9% respecto de los $322.000 de agosto del año pasado.

Si bien todavía no se conoce el dato de inflación de agosto, que el Indec informará el jueves 10 de septiembre, la inflación acumulada en el último período de doce meses para los que se cuenta con datos del organismo estadístico oficial fue de 33,8% entre julio de 2025 y julio de este año. Esto es, exactamente el doble de lo que el Salario Mínimo aumentó entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Además, según los datos del Indec, entre julio del año pasado y julio de este año el aumento del rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas fue del 34,5 por ciento.

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Considerando un promedio mensual de 200 horas de trabajo un estudio del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) señaló que el salario mínimo promedio implicaba una remuneración horaria de $1.610 en agosto del año pasado y de $1.833 en agosto de este año. Empresas y cámaras empresarias objetan esa forma de cálculo con el argumento que en muchos casos el salario mensual no corresponde a cargas horarias de ese tipo.

Para actualizar el piso de cara a los próximos meses, el Gobierno convocó ayer viernes a una nueva sesión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el organismo tripartito donde participan representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales, que se desarrolló de manera virtual, en medio del reclamo sindical de que la discusión fuera presencial, y terminó en escándalo, con la salida anticipada de la CGT y las dos CTA antes de que se realizara la reunión plenaria.

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Jorge Sola, cotitular de la CGT

El cotitular de la CGT Jorge Sola, del gremio de Seguros, calificó de insuficiente la oferta que recibieron del sector empresarial y sostuvo que lo ofrecido no alcanzaba siquiera para comprar un kilo de pan. En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, cotitular cegetista del sindicato de empleados del vidrio, quien anticipó que el sector sindical no convalidará la propuesta empresarial ni participará del plenario que debía darle quórum a la decisión. De hecho, el monto del aumento respecto del SMVM de julio, de $4.200, es inferior al precio del kilo de pan en muchas panaderías de CABA y en la zona norte del conurbano bonaerense.

Cómo se define el salario mínimo

Cuando no hay consenso en el Consejo del Salario ni se alcanza una definición por mayoría, la fijación del SMVM queda en manos de la Secretaría de Trabajo, que fija el aumento por una resolución. Ese fue el mecanismo utilizado en la última actualización, el 26 de noviembre pasado, cuando el Ejecutivo estableció por decreto una serie de aumentos escalonados que llevaron el salario mínimo de $334.800 en su primer tramo hasta los $376.600 actuales.

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La erosión viene de lejos, de hecho en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner una manifestación en reclamo de aumentos convocó como una suerte de asistencia al “funeral del salario mínimo”.

Organizaciones sociales representaron este viernes un "funeral" del salario mínimo de Argentina, con un ataúd de cartón y coronas de flores de papel como forma de denunciar la pérdida del poder adquisitivo por la desbocada inflación.

Para superar el esquema vigente, la Secretaría de Trabajo impulsa un concepto distinto al del SMVM: un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto, que buscaría incorporarse como cláusula en los convenios colectivos de trabajo (CCT). La idea oficial es que, si un trabajador cumple una jornada completa de ocho horas y su remuneración, sumados adicionales y premios, no alcanza ese piso, la empresa deba completar la diferencia. El esquema no reemplazaría la pauta de las paritarias, que seguirían con topes de 2% mensual más bonos adicionales, y ya comenzó a transmitirse a sectores con salarios bajos como Maestranza, la UOCRA y Sanidad.

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El estudio del Instituto de Economía Política de la UBA, encabezado por Luis Beccaria, quien fue director del Indec entre 2008 y 2013, entre el primer y el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con datos hasta julio, destaca que el SMVM pierde frente a la inflación mes a mes desde julio del año pasado.

Más aún, afirma “en diciembre de 2023 se inició este extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación”. Sin embargo, prosigue, “más allá de ciertas alzas en algunos meses puntuales, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 40,5 por ciento.

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Esa contracción, subraya el informe, sumada a la tendencia decreciente de los años anteriores, llevó a que el salario mínimo en términos reales de julio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y acumulara al mes pasado una pérdida del poder adquisitivo del 67% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de poco más de $1,1 millones en septiembre de 2011, calculados a valores de julio de 2026.