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El conmovedor homenaje que Ferrari le hará a Michael Schumacher en el GP de Italia de F1: “La celebración de un legado”

La Scudería le rendirá tributo al histórico piloto alemán en Monza con trajes especiales y detalles en el monoplaza rojo. Las fechas especiales de Schumi en la categoría

El homenaje que le hará Ferrari a Michael Schumacher en Monza

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Ferrari le realizará un conmovedor homenaje a Michael Schumacher en el próximo Gran Premio de Italia de Fórmula 1. La Scudería presentó los trajes especiales que utilizarán Lewis Hamilton y Charles Leclerc en Monza, que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre. La cita se llevará a cabo en una fecha que guarda un gran simbolismo: la competición se disputará 30 años después de la primera victoria del alemán vestido de rojo, en 1996, y a 20 de su último triunfo, en 2006.

Los nuevos trajes en homenaje conservan el rojo tradicional de la escudería y agregan franjas blancas en la parte delantera, los brazos y los hombros. En la parte superior de la espalda incorporan siete estrellas en alusión a los siete títulos mundiales del piloto alemán, con el mismo estilo que Schumacher utilizaba en sus cascos, y el logotipo del ex campeón aparece además en la cadera de cada mono.

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La celebración de un legado. Presentando nuestros trajes de carrera especiales para Monza, inspirados en el impacto de Michael Schumacher en el mundo del automovilismo”, escribió Ferrari en sus redes.

Los monoplazas SF-26 de Hamilton y Leclerc también llevarán una decoración especial dedicada al ex piloto de Hürth. Ferrari plantea así la carrera italiana como el escenario para reconocer el lugar que Schumacher se ganó en la historia de la Fórmula 1 y de la propia escudería. El equipo de Maranello dedicó el fin de semana italiano a la huella que dejó Schumi en la escudería. Entre 1996 y 2006, el alemán construyó con Ferrari la etapa más exitosa del equipo, con cinco títulos mundiales y 71 victorias.

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El traje de los pilotos contará con siete estrellas en homenaje a los títulos de Michael Schumacher (@ScuderiaFerrari)
El traje de los pilotos contará con siete estrellas en homenaje a los títulos de Michael Schumacher (@ScuderiaFerrari)

En el circuito de Monza se preparan además otras iniciativas dedicadas a “King Schumi”, según informó el portal especializado Motorsport, aunque todavía no fueron oficializadas. La carrera italiana se encamina a una gran respuesta del público por la lucha por el Mundial y por el tributo organizado por Ferrari. Cabe recordar la situación personal del alemán desde el grave accidente de esquí que sufrió en Méribel el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces permanece cuidado por su esposa Corinna y por su familia.

“Cuando llegué a Ferrari por primera vez, era muy joven. Estaba en la Academia de Pilotos de Ferrari. Muchos de esos ingenieros habían trabajado con Michael y muchos de ellos me explicaron mucho acerca de la manera en que él solía trabajar y cuánto de su ética de trabajo todavía está presente en el equipo hoy en día. La estructura dentro del equipo, Michael fue una gran parte de eso y, estaba siempre trabajando en los últimos pequeños detalles”, comentó Charles Leclerc en un video promocional de Ferrari.

Lewis Hamilton, por su parte, remarcó: “Entrar y trabajar ya con un gran grupo central de personas, pero trabajar para ayudar a todos a elevarse. Eso es lo que él hizo cuando llegó a este equipo. Así que no se trata de una sola persona, pero a veces solo hace falta una cosa, un catalizador, para lograr ese cambio. Pero si puedo ser parte de eso, tener ese efecto dominó en el equipo, sería un gran privilegio porque eso es lo que hizo Michael”.

Michael Schumacher (John Marsh/ Reuters)
Michael Schumacher conquistó cinco de sus siete títulos en la Fórmula 1 con Ferrari (John Marsh/ Reuters)

La escudería italiana llegará a su carrera de casa en el segundo puesto —a 87 de Mercedes— en el Campeonato de Constructores con 338 puntos, después de un Gran Premio de los Países Bajos en el que Hamilton y Leclerc terminaron cuarto y quinto en Zandvoort.

La escudería utilizará en Monza una evolución de su unidad de potencia después de quedar más de un 4 % por debajo del valor de referencia de las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización, lo que le permite introducir dos mejoras esta temporada bajo la normativa ADUO. La previsión del equipo es que el aumento de 15 caballos reduzca a la mitad la distancia respecto del motor de Mercedes, al que considera el mejor en todos los aspectos.

A eso se sumará una nueva versión más aerodinámica del alerón trasero, que no fue utilizada en carreras anteriores, junto con el escape soplado, que podría ajustarse si Monza exige una reducción adicional de la resistencia aerodinámica. La Scuderia considera el Gran Premio de Italia como una oportunidad para relanzar su lucha por el título.

Monza no ofrece antecedentes recientes favorables para la escudería italiana. Ferrari solo ganó tres de los últimos 19 Grandes Premios de Italia y llega a esta edición después de haber sido superado por McLaren en las dos carreras más recientes.

Los trajes especiales que utilizarán Leclerc y Hamilton en Monza (@ScuderiaFerrari)
Los trajes especiales que utilizarán Leclerc y Hamilton en Monza (@ScuderiaFerrari)

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