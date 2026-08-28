5 exfutbolistas que construyeron negocios millonarios tras su retiro

El mundo del fútbol reconoció a figuras que se destacaron por su talento en la cancha y por sus negocios después de retirarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mundo del fútbol supo ver a figuras que se destacaron por su talento en la cancha y también por su éxito en los negocios después de retirarse. Varios exjugadores construyeron carreras prósperas en sectores tan distintos como el deporte, la salud, la alimentación y el entretenimiento. Muchas de las cifras sobre su patrimonio y sobre cuánto valen sus empresas no tienen suficiente respaldo público. Por eso, deben tomarse con cautela.

Muchos futbolistas, una vez retirados, ampliaron sus actividades con inversiones, la creación de marcas propias y la compra de participaciones en distintas compañías.

Existen cinco casos destacados, citados por GOAL, que ilustran cómo el éxito en el campo puede trasladarse al ámbito empresarial, demostrando que la carrera de un deportista puede continuar exitosamente fuera de las canchas.

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Cinco estrellas del fútbol que se convirtieron en empresarios de enorme éxito

David Beckham reorganizó sus negocios en DJRB Holdings y combina activos en Inter Miami, licencias de imagen y producción audiovisual (AP Photo/Rebecca Blackwell)

David Beckham

David Beckham combina activos en Inter Miami, licencias de imagen y producción audiovisual. El exjugador reorganizó su estructura empresarial bajo DJRB Holdings, donde figuran DB Ventures, Seven Global y Studio 99. El inglés vendió el 55 % de DB Ventures por 200 millones de libras al grupo Authentic Brands, operación que lo dejó con una participación minoritaria y control creativo.

Esa parte del perfil sí cuenta con respaldo externo. Un documento presentado ante la SEC por Prenetics recordó la alianza estratégica entre Beckham y Authentic en 2022, además de consignar que el exfutbolista cofundó la marca de suplementos IM8 junto con la compañía de salud.

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En 2026, la propia Prenetics informó que IM8 ya representaba 45 millones de dólares de ingresos trimestrales y mantuvo a Beckham como socio y embajador de la marca.

Lukas Podolski expandió sus negocios en gastronomía, entretenimiento y deporte con Mangal Doner, Ice Cream United, Glücksgefühle y Baller League (REUTERS/Carl Recine)

Lukas Podolski

Lukas Podolski desarrolló una red de negocios con foco en gastronomía, entretenimiento y deporte. GOAL menciona a Mangal Doner, Ice Cream United, el festival Glücksgefühle y su participación en Baller League. También afirma que se convirtió en dueño mayoritario de Górnik Zabrze a través de LP Holding GmbH.

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Ese último dato aparece respaldado por reportes posteriores. DailyCannon indicó que en mayo de 2026 el ayuntamiento de Zabrze aprobó la venta de un 86 % del club a la empresa de Podolski.

Otro relevamiento sostuvo que la cadena Mangal x LP10 ya superaba los 50 locales en 2026 y que el exdelantero se consolidó como accionista mayoritario del equipo polaco.

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Louis Saha fundó AxisStars, pero la empresa negó las valuaciones millonarias difundidas sobre la plataforma para deportistas y artistas (REUTERS/Andrew Boyers)

Louis Saha

Louis Saha es el fundador de AxisStars, una plataforma para conectar a deportistas y artistas con socios corporativos y servicios profesionales. La empresa está valuada en más de 4.300 millones de libras, crecimiento que lo convirtió en multimillonario.

En 2025, L’Équipe publicó que AxisStars negó expresamente las valuaciones millonarias que circularon en tabloides británicos. La cofundadora Kate Hamer declaró al medio francés que estaban al tanto de la difusión de “información falsa” sobre la valuación de la empresa.

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Mathieu Flamini es copropietario de GF Biochemicals (Bloomberg)

Mathieu Flamini

Mathieu Flamini es uno de los casos más citados cuando se habla de negocios fuera del fútbol. Es copropietario de GF Biochemicals y se le adjudica un patrimonio estimado en 10.000 millones de libras, asociado al desarrollo de ácido levulínico, un compuesto de origen vegetal que la empresa impulsa como alternativa a derivados del petróleo.

El emprendimiento existe y su perfil en biotecnología verde está documentado, pero la cifra sobre su fortuna personal tiene fuertes objeciones. El propio Flamini desmintió en distintas entrevistas la idea de que tuviera decenas de miles de millones en el banco y explicó que muchas publicaciones confundieron el tamaño potencial del mercado con el valor real de su participación.

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Piqué desarrolló su estructura empresarial con Kosmos, la compra de FC Andorra y la expansión internacional de la Kings League (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

Gerard Piqué

Gerard Piqué armó una estructura empresarial centrada en deporte, medios y entretenimiento. Fundó Kosmos en 2017 y vincula esa sociedad con la compra de FC Andorra y el lanzamiento de la Kings League. También menciona proyectos paralelos como eFootball.Pro y la bebida 426 Miles.

Buena parte de esa trayectoria sí es comprobable. Reuters informó en 2018 que la firma de Piqué tomó el control de FC Andorra a través de Kosmos.

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La web oficial de la competición presenta a la Kings League como una expansión internacional nacida dentro del ecosistema empresarial de Piqué.

Hoy en día, el eje de negocio del exfutbolista del Barcelona pasa por esos dos frentes. Sin mencionar el contrato de 25 años y 3.000 millones de libras con la ITF para transformar la Copa Davis, una alianza que quedó interrumpida y sin concretar.

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