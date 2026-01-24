Las nuevas revelaciones sobre el estado de Michael Schumacher: el dato sobre su salud, los falsos rumores y el círculo íntimo

Una captura de un video familiar de Michael Schumacher antes del accidente junto con su esposa e hijos

El estado de salud de Michael Schumacher desde aquel fatídico accidente el 29 de diciembre de 2013 es uno de los grandes interrogantes que rodean al mundo del deporte. La familia y un pequeño círculo íntimo optaron por aplicar un hermetismo absoluto en torno al siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Es por eso que cualquier pequeño detalle que esclarezca su situación actual genera un gran impacto en el mundo.

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail publicó un extenso artículo contando algunas esferas de la vida actual de Schumi y desmintiendo noticias de los últimos tiempos. El periodista Jonathan McEvoy detalló las complicaciones que afronta cualquiera que busque tener novedades del legendario piloto que cumplió semanas atrás 57 años e informó que tuvo acceso a algunos datos de su estado actual.

Tras mantener “largas conversaciones con varias fuentes bien informadas”, el periodista afirmó que Schumacher “no está postrado en cama” y que ese es el “el informe médico más positivo que nuestra investigación puede revelar”. Según aclaró, Michael “no puede caminar”, pero “enfermeras y terapeutas lo llevan en silla de ruedas por la mansión, como parte de un equipo médico que lo atiende las 24 horas del día”.

Entre los rumores que circularon en el último tiempo, el periódico británico desmintió que Schumacher haya estado en la boda de su hija Gina con Iain Bethke en septiembre del 2024. “Parece ser que Schumacher no asistió a la boda de Gina. Una vez más, se respetó su privacidad”, aseguraron.

Jean Todt es uno de las pocas personas con acceso al círculo ínitimo de Schumacher

También desmintieron otro “rumor” que indicaba que “padecía del síndrome de enclaustramiento”, descripta como una “afección neurológica que permite a una persona, plenamente consciente, ser consciente de todo lo que sucede a su alrededor, pero incapaz de responder”. Según “varias fuentes” estas versiones son “inexactas”.

“No se puede estar seguro de si lo entiende todo porque no puede contárselo a nadie. La sensación es que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, fue la frase que citó el periodista de una persona cercana al círculo que dio su testimonio “bajo promesa de anonimato”.

Si bien buscaron chequear distintos temas con la portavoz de la familia Schumacher Sabine Kehm, la agente se “negó a ofrecer información actualizada”, siguiendo una línea histórica sobre el tema.

Kehm es mencionada como una de las pocas integrantes del pequeño círculo íntimo que puede tener acceso a Michael junto con su familia. Ross Brawn, ex director técnico de Ferrari, es otro de los señalados como integrante del núcleo. Aunque nunca confirmaron ese enfoque: “Ninguno de los dos ha revelado nunca si esto es así. La ley del silencio impera. Si los amigos hablan, dejan de ser amigos”, describió el cronista.

Entre las “tres o cuatro” visitas “fuera de la familia” que lo suelen acompañar aparece la figura del ex director de Ferrari, Jean Todt, quien ha sido uno de los pocos que reconoce tener contacto con Schumi aunque siempre evitó dar precisiones, respetando la decisión familiar.

La crónica que busca aportar un panorama sobre el estado actual de Michael hace un enfoque amplio sobre la estricta seguridad que rodea al histórico piloto de F1. Incluso, el periodista Jonathan McEvoy aseguró que se acercó hasta las inmediaciones de la supuesta mansión familiar en Mallorca, pero se llevó más preguntas. No hay forma de ver hacia la vivienda, a la que “se llega tras una larga y sinuosa subida a la lujosa urbanización de Las Brisas” y que tiene “muro de piedra bien cuidado y árboles altísimos”. E incluso es custodiada por personal de seguridad y cámaras: “El guardia de seguridad aparece de la nada y hablamos amigablemente. Le pregunto quién es el propietario de esta gran mansión. Se encoge de hombros. Sonríe, disculpándose”.

El medio inglés asegura que la familia vive “habitualmente” en Mallorca, pero la “residencia principal” sigue siendo la ubicada en Gland, Suiza, a orillas del lago Lemán. McEvoy es periodista especializado en automovilismo y lleva dos décadas como especialista en el Daily Mail, con más de 300 Grandes Premios de F1 cubiertos. Firmó su crónica bajo el titular “Viajé a la mansión de 30 millones de libras de Michael Schumacher en Mallorca”.

Desde hace más de 12 años, poco se supo de la situación del hombre que marcó una era del automovilismo. No se conocieron partes médicos oficiales, entrevistas clarificadoras de aquellos que conocen su situación ni mucho menos fotos. Incluso hace un año se cerró el juicio contra ex empleados que lograron robar imágenes de Michael durante su internación privada e intentaron chantajear a la familia con publicarlas.

La investigación contra ellos se inició porque pedían una cifra de 15 millones de dólares para no difundir más de 1500 imágenes, videos y recetas médicas. Sin embargo, según informó el medio alemán Bild, los tres acusados enfrentaron condenas que, en su mayoría, no implican prisión efectiva, a pesar de la gravedad de los hechos.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, fue el mensaje que difundió su esposa Corinna cuando se cumplieron 12 años del accidente mientras esquiaba en los Alpes Franceses.