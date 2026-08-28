Sociedad

Horror en Misiones: una mujer de 93 años ingresó al patio de una vecina y murió tras el ataque de un perro

El animal le provocó lesiones de gravedad que requirieron la internación en un hospital de Posadas. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento

Misiones: una mujer de 93 años ingresó al patio de una vecina, fue atacada por un perro y murió
Una mujer de 93 años murió tras un ataque de perro en Santa Ana, Misiones, según informó la Policía de Misiones.
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Una mujer de 93 años murió tras ser atacada por un perro en la localidad de Santa Ana, según informó la Policía de Misiones. La víctima, identificada como Marta Moral, ingresó al patio trasero de una vivienda vecina a la suya, donde el animal la atacó y le provocó graves lesiones.

El episodio ocurrió alrededor de las 11.30 del viernes, en una propiedad ubicada sobre calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12. De acuerdo con la información oficial, la mujer habría accedido a la parte posterior del inmueble por circunstancias que aún se investigan. Allí se encontraba atado un perro mestizo que la atacó. La Policía de Misiones precisó que la propietaria de la vivienda no estaba en el lugar al momento del hecho.

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Fue la dueña del inmueble quien, una vez que tomó conocimiento de lo ocurrido, trasladó a la mujer en su vehículo particular hasta el hospital de Santa Ana. Dada la gravedad de las heridas provocadas por las mordeduras, el personal médico dispuso su derivación al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en Posadas, donde quedó internada.

La mujer de 93 años no logró superar las lesiones. Alrededor de las 15.30 sufrió un paro cardiorrespiratorio. El equipo de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar que no obtuvieron respuesta favorable y su fallecimiento fue confirmado horas después del ataque.

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La Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII, intervino en el hecho y continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que la mujer ingresó al predio y fue atacada por el animal.

Otros violentos ataques de perros a personas

Un perro cruza con pitbull atacó a un nene de 3 años la semana pasada, lo que obligó a que los médicos lo operaran debido a las heridas faciales que recibió. El episodio ocurrió en el barrio Remedios de Escalada, de la ciudad de Córdoba.

La mascota vive en la misma casa y pertenece al entorno familiar. La mujer detalló, en ese contexto, que el can es ciego y tiene muchos años.

El Doce TV recibió el relato de la madre, quien explicó que el ataque sucedió cerca de la madrugada del domingo, cuando el pequeño habría pisado accidentalmente una pata del animal.

La mordida se dio en el pómulo del niño y el animal lo soltó después de morderlo. En primera instancia, asistieron al menor en el Hospital Elpidio Torres, para luego derivarlo al Hospital Infantil, donde fue sometido a cirugía. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, dijo la madre.

Un pitbull de pelaje corto y color canela con orejas puntiagudas y ojos ámbar mira fijamente al frente en un día soleado al aire libre.
Durante agosto, dos niños de tres años fueron atacados por distintos perros, uno murió y el otro tuvo que ser operado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de la herida grave, recibió 65 puntos en la cara. Además, su madre explicó: “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”, y sumó que según los médicos no tendría secuelas permanentes. El niño necesitó permanecer en observación médica entre cinco y diez días.

Días antes, a comienzos de mes, también en la ciudad de Córdoba, el pitbull de un vecino atacó a un niño de tres años, quien falleció a causa de las heridas. Debido a la gravedad, el menor fue llevado de urgencia a un hospital local, donde no lograron salvarle la vida.

El episodio tuvo lugar el domingo 9 de agosto en la esquina de José Baca y La Santa María, dentro del barrio Villa La Lonja. Infobae recibió información de fuentes policiales que detallaron que el chico estaba con su papá en la calle en el momento en que el perro lo atacó.

Las lesiones en el rostro y el cuello obligaron al traslado del menor a la Clínica Vélez Sarsfield. Los médicos confirmaron su muerte pocos minutos después.

Tanto la Justicia como la Policía de Córdoba buscan establecer cómo ocurrió el ataque y qué personas serían responsables.

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