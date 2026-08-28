El deterioro salarial que atraviesa al CONICET: “Todas las categorías sufrieron una caída de entre el 42 y el 48% en términos reales”

Geffner alertó que la falta de inversión en ciencia y tecnología puede hacer que la Argentina pierda una generación de investigadores en áreas estratégicas

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La reducción del financiamiento científico ya tiene consecuencias concretas dentro del sistema de investigación argentino: salarios que perdieron poder adquisitivo, proyectos con menos recursos y profesionales especializados que abandonan sus puestos o buscan oportunidades en el exterior. Para Jorge Geffner, investigador del CONICET y director de dos institutos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el riesgo excede la situación actual y compromete la continuidad de la investigación en el país.

En una entrevista con Infobae al Regreso, Geffner describió el deterioro que atraviesa el sistema y puso el foco tanto en la situación de los investigadores como en la de los jóvenes que deberían incorporarse a la carrera científica. “Si yo tomo lo que es los últimos dos años y medio, todas las categorías de CONICET sufrieron un deterioro entre el 42 y el 48% en términos reales”, señaló.

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El investigador dirige un departamento de la Facultad de Medicina de la UBA que reúne dos institutos: uno dedicado al estudio de enfermedades infecciosas, parasitológicas y microbiológicas, y otro enfocado en HIV, inmunología e investigación inmunodiantitumoral. Desde ese lugar, explicó que el deterioro de las condiciones laborales no es una cuestión abstracta, sino que ya afecta la capacidad cotidiana de los equipos para sostener sus investigaciones.

Jorge Geffner advirtió que la dedicación exclusiva en el CONICET agrava el impacto de la pérdida salarial y dificulta retener investigadores (Infobae en Vivo)

Salarios que pierden poder de compra y profesionales que se van

Según Geffner, la pérdida salarial atraviesa a todas las categorías del organismo. Un investigador de la máxima categoría, con dedicación exclusiva, percibe actualmente alrededor de $3 millones mensuales, mientras que un investigador asistente —la primera categoría de la carrera— cobra unos $1,84 millones brutos.

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A esa situación se suma una característica estructural del trabajo científico: la dedicación exclusiva. “Si vos no tenés hoy por hoy una dedicación full time, más en un país con los límites que nos impone la situación, es muy difícil hacer aportes significativos y mover el esqueleto de la ciencia”, explicó.

La incompatibilidad con otros empleos profundiza el problema. “Es incompatible directamente. No puede tener otro laburo”, sostuvo Geffner. Para el investigador, esa combinación entre dedicación exclusiva y pérdida del poder adquisitivo vuelve cada vez más difícil retener a profesionales con años de formación.

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El impacto ya puede observarse en los equipos de trabajo. Geffner contó que en uno de los institutos que dirige había diez integrantes de la carrera de personal técnico, altamente especializado, y que actualmente quedan cinco. De los que se fueron, uno emigró al exterior y otros cuatro pasaron al sector privado después de solicitar licencias sin goce de sueldo.

Los salarios del CONICET sufrieron una caída de entre el 42 y el 48% en términos reales en los últimos dos años y medio (RS Fotos)

“Están tentando fuerte porque no alcanzaban a llegar a fin de mes”, explicó el investigador. El dato expone una de las consecuencias menos visibles del ajuste: no se trata solamente de que haya menos dinero para investigar, sino también de que el sistema comienza a perder personas cuya formación requiere años de preparación.

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El presupuesto del CONICET y el desplome de los fondos para investigar

Geffner también cuestionó la evolución de los recursos destinados al organismo. Al comparar el presupuesto de finales de 2023 con el actualizado, estimó una caída real del 35%.

“Si yo tomo el presupuesto al final del 2023, el presupuesto es de 1.093 millones. Si yo tomo el presupuesto actualizado actual, es de 634 mil millones. Es decir, cayó un 35%”, detalló.

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Pero, de acuerdo con su análisis, el recorte resulta todavía más profundo cuando se observan específicamente los fondos destinados a proyectos de investigación. “No disminuyó un 40, 45% como nuestros salarios, disminuyó un 82% desde el cambio de gobierno”, afirmó.

La falta de recursos también alcanza a quienes están en las primeras etapas de la carrera científica. Geffner explicó que los becarios son profesionales jóvenes que realizan una tesis doctoral y que suelen tener entre 26 y 32 años. En algunos casos, señaló, quienes dependen de la Agencia Nacional de Promoción Científica reciben alrededor de $750.000 mensuales con dedicación exclusiva.

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La salida de personal técnico especializado del CONICET ya afecta a los equipos de investigación y empuja profesionales al exterior y al sector privado (Infobae en Vivo)

El problema, según el investigador, no termina en las condiciones actuales de quienes ya integran el sistema. La dificultad para sostener a los jóvenes que ingresan a la investigación puede generar un vacío en los próximos años, cuando deberían convertirse en investigadores formados y asumir nuevas responsabilidades dentro de universidades e institutos.

“Si perdemos una generación, nos vamos al muere”

Para Geffner, ese es el punto más preocupante del escenario actual. “Yo creo que realmente si no hay inversión en ciencia y tecnología y si perdemos una generación, nos vamos al muere”, advirtió.

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El investigador sostuvo que el desarrollo científico requiere una política de inversión sostenida y recordó que los países desarrollados destinan recursos públicos significativamente mayores a la investigación. “Todos los países que se han desarrollado tienen inversiones en ciencia y tecnología importante”, planteó.

La pérdida de investigadores, además, puede afectar áreas estratégicas que exceden a la investigación académica. Geffner mencionó trabajos vinculados con física cuántica, radares, diagnóstico temprano de enfermedades y desarrollo de semillas resistentes a la sequía. “Es la generación que estamos perdiendo. ¿En qué campos? En todos”, resumió.

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La advertencia tiene también una dimensión económica. Para Geffner, la investigación científica y el desarrollo tecnológico necesitan tiempo para convertirse en productos, servicios o aplicaciones concretas. Por eso, la salida de profesionales especializados puede interrumpir procesos que ya comenzaron a vincular a los institutos públicos con empresas.

El presupuesto del CONICET registró una caída real del 35% desde fines de 2023, según el análisis de Jorge Geffner (RS Fotos)

El vínculo con las empresas y el riesgo de perder continuidad

Geffner consideró que el sistema científico argentino todavía tiene posibilidades de profundizar su relación con el sector privado, pero advirtió que esa articulación necesita equipos estables.

“Hay una conexión con el mundo privado. Tenemos que mejorarla, pero si se nos va la gente es muy difícil”, explicó. Como ejemplo, mencionó el trabajo de su instituto con empresas de Corea del Sur interesadas en desarrollar herramientas de diagnóstico para enfermedades como zika y chikunguña.

Según relató, los investigadores argentinos participan actualmente en la validación de esos kits. El problema es que esos vínculos requieren continuidad y personal especializado para avanzar desde una investigación inicial hasta una aplicación concreta.

“Hay esa conexión, pero si se nos va la gente, que es lo que está pasando, no podemos madurar esa conexión. Necesitamos continuidad”, sostuvo.

Para el investigador, recuperar esa capacidad no depende únicamente de aumentar los recursos disponibles, sino también de que la sociedad conozca mejor qué produce el sistema científico argentino. En ese sentido, reconoció que el sector tiene una deuda pendiente con la comunicación de sus propios resultados.

“Quizá tendríamos que hablar un poquito más y tener más espacio y superar las deficiencias propias que también tenemos para comunicar los logros de la ciencia”, planteó.

Geffner consideró que mostrar esos resultados permitiría transformar el reconocimiento social de la ciencia en un respaldo más concreto. “Si nosotros tuviéramos un programa dedicado a logros de la ciencia en la Argentina en los últimos tres años, más allá de los premios Nobel que tenemos, realmente se nos haría un poquito más fácil volcar esa percepción positiva que ya existe en una acción más concreta”, concluyó.

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