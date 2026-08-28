En Guatemala, el Grupo Élite Génesis lleva cinco años frenando cazadores, taladores e invasores en el corazón de la Selva Maya

Una toma aérea muestra un grupo de vehículos todoterreno, específicamente cuatrimotos de color rojo y negro, transitando en fila por un camino de tierra. Los vehículos se desplazan a través de un denso paisaje de vegetación verde, bajo un cielo con nubes dispersas. La actividad se desarrolla en un entorno natural extenso. Este metraje cubre un evento de recorrido en cuatrimotos. Crédito Francisco Asturias, FUNDAECO

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El Grupo Élite Génesis ha recorrido 111.000 kilómetros en la Selva Maya de Petén desde 2020 para frenar la tala ilegal, la cacería furtiva y las invasiones de tierras, una tarea que sostiene con financiamiento privado y sin respaldo estatal estable en más de dos millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Maya.

Ese despliegue equivale a 2.8 veces la circunferencia de la Tierra. Los seis guardaparques que integran el equipo son, la primera línea de defensa de uno de los últimos grandes bloques de selva tropical de Centroamérica.

“Tienen el mejor corazón que se le puede poner a un trabajo como este, y eso es lo que los hace más valiosos”, dice Francisco Asturias, director regional en Petén de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), quien fundó el grupo hace más de dos décadas y continúa gestionando los recursos para mantenerlo operativo

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El Grupo Élite Génesis reúne a guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Centro de Estudios Conservacionistas y de FUNDAECO. Su zona de operaciones incluye el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, en un corredor biológico trinacional entre Guatemala, México y Belice.

Seis integrantes de la organización Fundaeco posan con uniforme de trabajo de color verde oliva en sus instalaciones. (Francisco Asturias )

El grupo pasó de patrullajes precarios a operar con satélite, drones y cuatrimotos

Asturias describe que, en sus inicios, los guardaparques de la zona permanecían en sus campamentos sin equipo ni dirección, con planes de trabajo que no contemplaban recorridos reales en el terreno. “Pasaban todo el día en short y en chancletas adentro de los campamentos”, recuerda.

A partir de esa situación, identificó a los jóvenes con mayor compromiso y formó un primer núcleo de siete guardaparques. Desde allí comenzó a estructurar patrullajes capaces de cubrir toda el área protegida.

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Hoy el grupo se desplaza en cuatrimotos, el único vehículo que, de acuerdo con su relato, permite atravesar los lodazales de la temporada de lluvias. También utiliza dispositivos Garmin inReach con señal satelital y botón SOS con respuesta desde Estados Unidos, conectividad Starlink Mobile y drones para detectar actividad ilícita antes de exponer al personal a un contacto directo.

Cada uno de esos recursos tiene un costo que el Estado no cubre. El grupo opera, además, con salarios que en muchos casos no superan el mínimo.

Un grupo de personas realiza una parada junto a un obelisco en una zona selvática con varios vehículos todo terreno. (Francisco Asturias )

La presión criminal incluye tala, caza furtiva, cultivos ilícitos e invasiones

La primera gran amenaza que enfrentó el equipo fue la extracción ilegal de madera en el sector norte del parque, sobre la frontera con México. Según Asturias, redes vinculadas al tráfico de maderas preciosas como manchichi y cericote, destinadas a mercados asiáticos, ingresaban en cuadrillas pequeñas, cortaban durante tres días y retiraban el material en camionetas una semana más tarde.

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“Era una operación relámpago”, dice el director de FUNDAECO. La respuesta fue sostener presencia constante y patrullajes sorpresivos, una estrategia que logró desmantelar esa red de extracción del lado guatemalteco.

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico de madera en la frontera entre Guatemala y México documentó parte de ese proceso y lo señaló como uno de los casos más representativos del crimen ambiental transfronterizo en la región, cuenta Asturias. El grupo también combatió la cacería furtiva a lo largo de la línea limítrofe y erradicó cultivos ilícitos en el vértice donde convergen los tres países.

Durante los últimos tres años, los patrullajes impidieron nuevas invasiones de tierras en el norte del parque. “Ellos invaden las áreas abandonadas, donde no hay presencia del gobierno. Cuando han visto que estamos ahí, prefieren irse a otro lado”, explica Asturias.

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Las operaciones se coordinan con el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y guardaparques de México y Belice. Aun así, en ocasiones el grupo permanece solo durante días en zonas remotas. “Ahorita andan patrullando en la línea fronteriza entre México, Belice y Guatemala, sin policías, sin ejército, sin nada. Van a permanecer dos noches y esperemos que regresen el sábado sin ningún dieciocho”, señala, con una expresión local para referirse a un percance grave.

Un mapa e infografía de CONAP y Fundaeco detallan 1.401 patrullajes y 111.507 kilómetros recorridos por el Grupo Génesis entre 2020 y 2026 en el Parque Nacional Mirador Río Azul de Guatemala. (Francisco Asturias )

Tres fundadores pidieron asilo y el grupo sigue con chalecos antibalas

El costo personal de ese trabajo ya dejó una consecuencia concreta: tres miembros fundadores recibieron amenazas de muerte contra ellos y sus familias y solicitaron asilo político a través de programas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy viven en Estados Unidos.

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“Lo lamento mucho porque eran tres buenos guardaparques, pero lo entiendo por la seguridad de ellos y de sus familias”, sostiene Asturias. El grupo actual utiliza chalecos antibalas después de un incidente en el que algunos de sus integrantes fueron atacados a tiros.

Otra vulnerabilidad, según el director regional, es la filtración de información dentro de las propias instituciones. “Hay muchos guardaparques que le conviene. Su primo es cazador, les avisan y nos pueden estar esperando en la selva”, afirma. Por esa razón, la planificación de los patrullajes se maneja con el mayor anonimato posible.

Asturias también describe un escenario de abandono institucional que excede la falta de fondos. Cuando el grupo documenta y sanciona a cazadores furtivos, asegura que enfrenta reacciones hostiles en redes sociales y presiones de organizaciones de derechos humanos que cuestionan las detenciones.

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Un grupo de guardaparques prepara sus cuatrimotos y vehículos todoterreno cargados con equipaje durante una expedición por la Selva Maya. (Francisco Asturias )

Más del 80% de la reserva se perdió en 20 años

La amenaza sobre la Reserva de la Biosfera Maya no se redujo. Según datos de Global Conservation, más del 80% de la reserva se ha perdido en los últimos 20 años.

Las invasiones de tierras, ligadas al crimen organizado y al lavado de activos mediante la ganadería, avanzan desde Laguna del Tigre hacia el norte del parque. En la frontera con México, ejidos que antes eran selva se transforman en fincas ganaderas, en parte por inversiones de personas deportadas de Estados Unidos que compran ganado.

“Si nos quedamos sin financiamiento para poder patrullar y ya no llegamos, ese año se forma una aldea ahí, sin duda alguna”, advierte Asturias. Mover a seis personas en cuatro cuatrimotos, con equipo, alimentos y combustible, implica un costo alto que no cuenta con apoyo gubernamental sostenido.

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El grupo impulsa una propuesta para declarar una franja de tres kilómetros como zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre Calakmul y Belice, en territorio guatemalteco, con el objetivo de que México declare protegido ese corredor y asuma su vigilancia. Mientras esa gestión sigue en marcha, el equipo mantiene patrullajes en Navidad, Semana Santa y temporada de lluvias. “Tenemos que continuar cuidando la biodiversidad que existe, no las fronteras”, dice Asturias.