Guatemala

En Guatemala, el Grupo Élite Génesis lleva cinco años frenando cazadores, taladores e invasores en el corazón de la Selva Maya

Con cuatrimotos, tecnología satelital y escasos recursos, seis guardaparques de Petén han recorrido el equivalente a 2.8 veces la vuelta al planeta para proteger uno de los últimos grandes bloques de selva tropical de Centroamérica

Una toma aérea muestra un grupo de vehículos todoterreno, específicamente cuatrimotos de color rojo y negro, transitando en fila por un camino de tierra. Los vehículos se desplazan a través de un denso paisaje de vegetación verde, bajo un cielo con nubes dispersas. La actividad se desarrolla en un entorno natural extenso. Este metraje cubre un evento de recorrido en cuatrimotos. Crédito Francisco Asturias, FUNDAECO
Guardar

El Grupo Élite Génesis ha recorrido 111.000 kilómetros en la Selva Maya de Petén desde 2020 para frenar la tala ilegal, la cacería furtiva y las invasiones de tierras, una tarea que sostiene con financiamiento privado y sin respaldo estatal estable en más de dos millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Maya.

Ese despliegue equivale a 2.8 veces la circunferencia de la Tierra. Los seis guardaparques que integran el equipo son, la primera línea de defensa de uno de los últimos grandes bloques de selva tropical de Centroamérica.

“Tienen el mejor corazón que se le puede poner a un trabajo como este, y eso es lo que los hace más valiosos”, dice Francisco Asturias, director regional en Petén de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), quien fundó el grupo hace más de dos décadas y continúa gestionando los recursos para mantenerlo operativo

PUBLICIDAD

El Grupo Élite Génesis reúne a guardaparques del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del Centro de Estudios Conservacionistas y de FUNDAECO. Su zona de operaciones incluye el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Protegido Naachtún-Dos Lagunas, en un corredor biológico trinacional entre Guatemala, México y Belice.

Seis hombres con uniforme verde oliva y botas negras de pie junto a un panel con la palabra FUNDAECO y la figura de un jaguar
Seis integrantes de la organización Fundaeco posan con uniforme de trabajo de color verde oliva en sus instalaciones. (Francisco Asturias )

El grupo pasó de patrullajes precarios a operar con satélite, drones y cuatrimotos

Asturias describe que, en sus inicios, los guardaparques de la zona permanecían en sus campamentos sin equipo ni dirección, con planes de trabajo que no contemplaban recorridos reales en el terreno. “Pasaban todo el día en short y en chancletas adentro de los campamentos”, recuerda.

A partir de esa situación, identificó a los jóvenes con mayor compromiso y formó un primer núcleo de siete guardaparques. Desde allí comenzó a estructurar patrullajes capaces de cubrir toda el área protegida.

PUBLICIDAD

Hoy el grupo se desplaza en cuatrimotos, el único vehículo que, de acuerdo con su relato, permite atravesar los lodazales de la temporada de lluvias. También utiliza dispositivos Garmin inReach con señal satelital y botón SOS con respuesta desde Estados Unidos, conectividad Starlink Mobile y drones para detectar actividad ilícita antes de exponer al personal a un contacto directo.

Cada uno de esos recursos tiene un costo que el Estado no cubre. El grupo opera, además, con salarios que en muchos casos no superan el mínimo.

Hombres y cuatrimotos con equipaje agrupados en un terreno con barro frente a un obelisco blanco rodeado de vegetación
Un grupo de personas realiza una parada junto a un obelisco en una zona selvática con varios vehículos todo terreno. (Francisco Asturias )

La presión criminal incluye tala, caza furtiva, cultivos ilícitos e invasiones

La primera gran amenaza que enfrentó el equipo fue la extracción ilegal de madera en el sector norte del parque, sobre la frontera con México. Según Asturias, redes vinculadas al tráfico de maderas preciosas como manchichi y cericote, destinadas a mercados asiáticos, ingresaban en cuadrillas pequeñas, cortaban durante tres días y retiraban el material en camionetas una semana más tarde.

“Era una operación relámpago”, dice el director de FUNDAECO. La respuesta fue sostener presencia constante y patrullajes sorpresivos, una estrategia que logró desmantelar esa red de extracción del lado guatemalteco.

La investigación de InSight Crime sobre el tráfico de madera en la frontera entre Guatemala y México documentó parte de ese proceso y lo señaló como uno de los casos más representativos del crimen ambiental transfronterizo en la región, cuenta Asturias. El grupo también combatió la cacería furtiva a lo largo de la línea limítrofe y erradicó cultivos ilícitos en el vértice donde convergen los tres países.

Durante los últimos tres años, los patrullajes impidieron nuevas invasiones de tierras en el norte del parque. “Ellos invaden las áreas abandonadas, donde no hay presencia del gobierno. Cuando han visto que estamos ahí, prefieren irse a otro lado”, explica Asturias.

Las operaciones se coordinan con el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y guardaparques de México y Belice. Aun así, en ocasiones el grupo permanece solo durante días en zonas remotas. “Ahorita andan patrullando en la línea fronteriza entre México, Belice y Guatemala, sin policías, sin ejército, sin nada. Van a permanecer dos noches y esperemos que regresen el sábado sin ningún dieciocho”, señala, con una expresión local para referirse a un percance grave.

Mapa con rutas de patrullaje de colores, gráficos de barras de kilómetros e información estadística sobre áreas protegidas de Guatemala
Un mapa e infografía de CONAP y Fundaeco detallan 1.401 patrullajes y 111.507 kilómetros recorridos por el Grupo Génesis entre 2020 y 2026 en el Parque Nacional Mirador Río Azul de Guatemala. (Francisco Asturias )

Tres fundadores pidieron asilo y el grupo sigue con chalecos antibalas

El costo personal de ese trabajo ya dejó una consecuencia concreta: tres miembros fundadores recibieron amenazas de muerte contra ellos y sus familias y solicitaron asilo político a través de programas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy viven en Estados Unidos.

“Lo lamento mucho porque eran tres buenos guardaparques, pero lo entiendo por la seguridad de ellos y de sus familias”, sostiene Asturias. El grupo actual utiliza chalecos antibalas después de un incidente en el que algunos de sus integrantes fueron atacados a tiros.

Otra vulnerabilidad, según el director regional, es la filtración de información dentro de las propias instituciones. “Hay muchos guardaparques que le conviene. Su primo es cazador, les avisan y nos pueden estar esperando en la selva”, afirma. Por esa razón, la planificación de los patrullajes se maneja con el mayor anonimato posible.

Asturias también describe un escenario de abandono institucional que excede la falta de fondos. Cuando el grupo documenta y sanciona a cazadores furtivos, asegura que enfrenta reacciones hostiles en redes sociales y presiones de organizaciones de derechos humanos que cuestionan las detenciones.

Varias personas permanecen junto a cuatrimotos rojas y equipo de expedición en un área boscosa rodeada de vegetación
Un grupo de guardaparques prepara sus cuatrimotos y vehículos todoterreno cargados con equipaje durante una expedición por la Selva Maya. (Francisco Asturias )

Más del 80% de la reserva se perdió en 20 años

La amenaza sobre la Reserva de la Biosfera Maya no se redujo. Según datos de Global Conservation, más del 80% de la reserva se ha perdido en los últimos 20 años.

Las invasiones de tierras, ligadas al crimen organizado y al lavado de activos mediante la ganadería, avanzan desde Laguna del Tigre hacia el norte del parque. En la frontera con México, ejidos que antes eran selva se transforman en fincas ganaderas, en parte por inversiones de personas deportadas de Estados Unidos que compran ganado.

“Si nos quedamos sin financiamiento para poder patrullar y ya no llegamos, ese año se forma una aldea ahí, sin duda alguna”, advierte Asturias. Mover a seis personas en cuatro cuatrimotos, con equipo, alimentos y combustible, implica un costo alto que no cuenta con apoyo gubernamental sostenido.

El grupo impulsa una propuesta para declarar una franja de tres kilómetros como zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera entre Calakmul y Belice, en territorio guatemalteco, con el objetivo de que México declare protegido ese corredor y asuma su vigilancia. Mientras esa gestión sigue en marcha, el equipo mantiene patrullajes en Navidad, Semana Santa y temporada de lluvias. “Tenemos que continuar cuidando la biodiversidad que existe, no las fronteras”, dice Asturias.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloGrupo Élite Génesisselva peteneraFUNDAECOCONAPCECOMguardarecursosBiosfera Maya

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Diputados de Guatemala buscan contener el impacto alimentario de la sequía con transferencias temporales a pequeños agricultores

Los promotores de la propuesta vinculan el deterioro de las cosechas con ingresos familiares en riesgo y con más de 13,900 casos de desnutrición aguda, mientras varias regiones reportan daños por canícula, frío y granizo

Diputados de Guatemala buscan contener el impacto alimentario de la sequía con transferencias temporales a pequeños agricultores

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

El hallazgo surgió tras una auditoría interna y fue denunciado ante el Ministerio Público, que recibió documentación para determinar responsabilidades

Detectaron un faltante de armas decomisadas en la armería del Organismo Judicial en Guatemala

Condenaron a 110 años de prisión a una pareja por el asesinato de una nena de 2 años en Guatemala

El Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango sentenció a Jonathan Alexis Joachín Méndez y Débora Aracely Mejía Díaz por la muerte de Miriam Sofía Odeth Osorio García

Condenaron a 110 años de prisión a una pareja por el asesinato de una nena de 2 años en Guatemala

Ataque armado a un autobús mata al piloto y deja dos pasajeras heridas zona transitada de la Ciudad de Guatemala

La balacera ocurrió este jueves 27 de agosto en la zona 7 de la capital y generó asistencia de socorristas, traslado de las afectadas al IGSS de Accidentes y diligencias del Ministerio Público en el área

Ataque armado a un autobús mata al piloto y deja dos pasajeras heridas zona transitada de la Ciudad de Guatemala

Guatemala entrega a un presunto integrante de la MS-13 expulsado de México y buscado por El Salvador

Se trata de Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho”, de 24 años, trasladado por Guatemala hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa

Guatemala entrega a un presunto integrante de la MS-13 expulsado de México y buscado por El Salvador

TECNO

Anthropic podría superar a SpaceX para la mayor salida a bolsa de 2026

Anthropic podría superar a SpaceX para la mayor salida a bolsa de 2026

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

Prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya disponible en Nintendo Switch 2 gratis

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

ENTRETENIMIENTO

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

“Por Asgard”: el día que Tom Hiddleston apareció con cabello rubio y martillo en mano para convertirse en Thor

¿Una película de Hooters? La famosa cadena de restaurantes llevará su insólita historia al cine

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

MUNDO

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Irán que retomen las negociaciones para poner fin a la guerra

El derrumbe de un glaciar en el Himalaya ya dejó 584 muertos: se duplicaron los desaparecidos en Nepal

Cuatro jóvenes se declararon culpables por el incendio de ambulancias de una organización judía en Londres

El ejército israelí abatió a tres terroristas de Hamas en un ataque aéreo en Cisjordania