Costa Rica

Onda tropical 38 reforzará las lluvias este sábado en Costa Rica mientras 46 personas siguen en albergues

La Comisión Nacional de Emergencias advirtió que la saturación de los suelos continúa elevada en la Zona Norte y el Caribe, donde se mantienen condiciones favorables para nuevas inundaciones

La CNE advirtió que el paso de la onda tropical 38 reforzará las lluvias en Costa Rica durante este sábado. Crédito: Cruz Roja
La CNE advirtió que el paso de la onda tropical 38 reforzará las lluvias en Costa Rica durante este sábado. Crédito: Cruz Roja
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Las fuertes lluvias que han afectado a Costa Rica durante las últimas semanas continuaron este viernes y provocaron nuevas afectaciones en sectores de Pococí y Limón, mientras 46 personas permanecen todavía en dos albergues habilitados tras las emergencias registradas días atrás.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las precipitaciones de este viernes se presentaron en buena parte del territorio nacional y generaron problemas principalmente por la saturación de sistemas de alcantarillado, además del crecimiento en el nivel de algunos ríos.

Entre los cauces que mostraron un aumento se encuentra el río Bananito, en la provincia de Limón.

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades debido a que los terrenos de la Zona Norte y la vertiente del Caribe acumulan varias semanas recibiendo precipitaciones importantes, una condición que incrementa la posibilidad de inundaciones, deslizamientos y otros incidentes.

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“Las fuertes lluvias no han dado tregua durante las últimas semanas en la Zona Norte y la vertiente del Caribe, por lo que actualmente los niveles de saturación de los suelos siguen siendo muy altos”, indicó la CNE.

La institución advirtió que esa acumulación de humedad puede provocar que nuevas precipitaciones generen problemas con mayor rapidez.

“Pueden generar inundaciones con mayor facilidad”, añadió.

Onda tropical 38 llegará este sábado

La CNE informó que para este sábado 29 de agosto se espera un refuerzo de las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38.

El fenómeno podría generar nuevas precipitaciones sobre un territorio que ya presenta una elevada saturación de los suelos, especialmente en las regiones que han recibido mayores acumulados durante los últimos días.

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“Para mañana, sábado, se espera un refuerzo en las lluvias debido al paso de la onda tropical número 38, por lo que no podemos bajar la guardia”, advirtió la Comisión.

La combinación de lluvias adicionales con terrenos saturados aumenta la posibilidad de que ríos y quebradas incrementen rápidamente su nivel, así como que se produzcan desbordamientos o inundaciones en sectores vulnerables.

Las autoridades también mantienen especial vigilancia sobre las comunidades donde los sistemas de alcantarillado han mostrado dificultades para evacuar el agua acumulada.

Este viernes, precisamente, parte de las afectaciones reportadas en Pococí y Limón estuvieron relacionadas con este tipo de problemas.

Un total de 46 personas continúa alojado en dos albergues ubicados en Sarapiquí y Los Chiles tras las lluvias de la semana anterior. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Un total de 46 personas continúa alojado en dos albergues ubicados en Sarapiquí y Los Chiles tras las lluvias de la semana anterior. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Alerta naranja continúa en varias zonas

Ante el panorama meteorológico, la CNE mantiene distintos niveles de alerta en el país.

La Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba permanecen bajo alerta naranja por lluvias.

Por otra parte, se mantiene una alerta amarilla para la Región Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur.

Las alertas permiten reforzar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta y los comités municipales de emergencia, especialmente ante la posibilidad de nuevos incidentes durante el fin de semana.

La Comisión indicó que estos organismos permanecerán activos durante todo el fin de semana para atender cualquier emergencia asociada con las condiciones del tiempo.

“Hacemos un llamado a la población a acatar las recomendaciones de las instituciones que integran los comités municipales de emergencia”, señaló la institución.

La Zona Norte, la vertiente del Caribe y Turrialba permanecen bajo alerta naranja debido a las condiciones lluviosas. (Cortesía CNE)
La Zona Norte, la vertiente del Caribe y Turrialba permanecen bajo alerta naranja debido a las condiciones lluviosas. (Cortesía CNE)

Llamado a extremar precauciones

La principal preocupación se concentra en las comunidades cercanas a ríos, quebradas, zonas propensas a inundaciones y terrenos con antecedentes de deslizamientos.

La elevada saturación significa que incluso precipitaciones de menor duración pueden desencadenar problemas con mayor rapidez que en condiciones normales.

Por ello, las autoridades insistieron en la necesidad de permanecer atentos a cambios en los niveles de los ríos, evitar atravesar zonas inundadas y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

También se recomienda especial precaución durante desplazamientos por carretera, debido a que las lluvias pueden reducir la visibilidad, provocar caída de material sobre las vías o generar acumulaciones de agua.

Con un nuevo episodio de lluvias previsto para este sábado, la CNE insistió en que “no podemos bajar la guardia”, especialmente en las zonas que se mantienen bajo alerta naranja.

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