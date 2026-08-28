Cómo generar espacios y hacerle daño al rival: las claves para construir el punto en el tenis

Dirección y profundidad son fundamentales para mover al rival, abrir la cancha y encontrar el momento adecuado para definir.

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Gonzalo Pressón, Director del Departamento Técnico de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), sigue adelante con su ciclo de videos explicativos en una nueva edición de Aprendé Tenis con la AAT, cuyo objetivo es que los fanáticos del tenis incorporen herramientas clave para elevar su rendimiento en la cancha.

En esta nueva etapa, el análisis se corre del golpe individual para poner la lupa en cómo se arma una jugada de principio a fin. Con la mirada puesta en el trabajo de los profesionales, la propuesta invita a prestar atención a esos pequeños detalles -el timing, la ubicación en la cancha, la anticipación- que terminan definiendo si un golpe llega en el momento y el lugar justos. Ese es, en definitiva, el ingrediente que falta para que la intención táctica se traduzca en un punto ganado.

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El nuevo capítulo arranca con una pregunta que interpela a cualquiera que juegue al tenis, más allá del nivel: ¿Sentís que peloteás mucho pero nunca lográs hacer daño ni generar espacios? Según explica Pressón, la respuesta no pasa necesariamente por pegarle más fuerte a la pelota. Muchas veces, la clave está en saber utilizar dos recursos que suelen quedar relegados frente a la potencia: la dirección y la profundidad.

Desde el fondo de la cancha, aclara el entrenador, el objetivo no debería ser buscar el golpe ganador en cada pelota que se juega. El primer paso es otro: mover al rival. Ahí es donde entra en juego la profundidad, un recurso que permite alternar entre jugar corto para desacomodar al rival y luego pasarlo, o bien empujarlo hacia el fondo para después sorprenderlo con un golpe corto.

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Gonzalo Pressón, Director del Departamento Técnico de la Asociación Argentina de Tenis, explica la importancia de generar espacios para hacerle daño al rival

La dirección, en tanto, funciona como el otro gran aliado a la hora de construir el punto. Bien utilizada, permite generar espacios hacia los costados de la cancha, sacar al rival de su zona de confort y, a partir de ahí, encadenar un tiro hacia el espacio que quedó vacío. Es un trabajo de construcción que no se resuelve en un solo golpe, sino que se va tejiendo a lo largo del intercambio.

“El espacio se construye golpe a golpe”, resume Pressón, y agrega un consejo que funciona casi como una guía mental para tener en cuenta en cada punto: pensar siempre dónde se quiere que esté ubicado el rival y hacia dónde conviene jugar la pelota siguiente. Esa anticipación, sostiene, es la que marca la diferencia entre un jugador que simplemente responde y otro que efectivamente construye.

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La conclusión del video técnico apunta directo a un mito bastante instalado entre los jugadores amateurs: creer que los mejores tenistas del mundo ganan por pegarle más fuerte a la pelota. Para Pressón, la realidad es otra. Los grandes jugadores no imponen condiciones a partir de la potencia, sino porque son capaces de generar espacios antes de ir a buscar la definición del punto.

La invitación final del Director del Departamento Técnico de la AAT es clara: entrenar pensando en construir el punto, y no únicamente en terminarlo. Un cambio de enfoque que, según se desprende de este nuevo capítulo del ciclo, puede marcar una diferencia real en el rendimiento de cualquier jugador que busque dar un salto de calidad en su juego.

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