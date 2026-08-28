Cristiano Ronaldo convirtió en el triunfo de Al Nassr y se acerca a los 1.000 goles: el curioso pedido de un compañero

El delantero portugués extendió su racha goleadora en la victoria del Al Nassr ante Al Taawon en la liga saudí

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El cierre vibrante en el Al-Awwal Park dejó a Cristiano Ronaldo como el protagonista de la cuarta jornada en la Liga de Arabia Saudita. Con su gol número 978 en su carrera profesional, el delantero portugués no solo inclinó la balanza a favor de Al Nassr en el 2-1 ante Al Taawon, sino que reforzó el dominio absoluto de su equipo en el arranque de la temporada.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para los locales. Un tanto de Bassam Al-Hurayji a los 11 minutos puso en ventaja al Al Taawon y encendió las alarmas en el Al Nassr. El equipo de CR7, sin embargo, respondió con firmeza. La reacción llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Samu Costa estableció el empate parcial gracias a una asistencia precisa de Sadio Mané. El desarrollo, lejos de aquietarse, se tornó aún más disputado en el complemento.

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Cristiano Ronaldo alcanzó los 978 goles en su carrera profesional (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La jugada clave se gestó a los 50 minutos. Un centro al área de Mohamed Simakan encontró a Ronaldo listo para intervenir. Tras un desvío, el portugués, con la experiencia de quien definió en innumerables partidos, conectó la pelota con un toque seco y efectivo para el 2-1. Pero el festejo debió esperar.

El árbitro consultó con el VAR ante la posibilidad de una infracción previa. En un momento de tensión visible, el goleador se acercó a la zona del banco de suplentes local e intercambió miradas con sus compañeros mientras aguardaba la decisión. Cuando la tecnología confirmó la validez del tanto, el estadio presenció una escena que ya forma parte del repertorio icónico del jugador.

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El delantero senegalés le pidió a CR7 que festejé el 2-1 del Al Nassr con su icónico “siuuu” y CR7 lo cumplió

La celebración tuvo un matiz especial. Las cámaras captaron a Sadio Mané acercándose al portugués para felicitarlo y, en un gesto que se hizo viral, le pidió el clásico “siuuu”. Cristiano Ronaldo respondió alejándose unos metros del grupo y ejecutó su salto característico, acompañado de la ovación del público presente.

Tras este tanto, Cristiano se acerca aún más a la marca histórica de 1.000 goles oficiales como profesional. La suma personal lo mantiene como líder absoluto entre los máximos goleadores de todos los tiempos, con una diferencia considerable sobre su principal perseguidor, Lionel Messi, quien milita en el Inter Miami y suma 923 tantos en 1.170 encuentros.

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El delantero portugués quedó tan solo a 22 goles de los 1.000 a sus 41 años (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El portugués alcanzó los 978 goles repartidos en 129 conquistas con la camiseta de Al Nassr, 451 con el Real Madrid, 146 con la Selección de Portugal, 145 con Manchester United, 101 con Juventus y cinco con el Sporting CP. El registro en 1.331 partidos le permite soñar, a los 41 años, con alcanzar la meta de los mil tantos oficiales, una cifra inédita en el fútbol profesional.

El entrenador optó por darle descanso a Ronaldo a los 80 minutos, y fue reemplazado por Abdullah Al Hamdan. El público despidió al portugués con aplausos, consciente de que había sido el factor determinante en la victoria. El resultado, además, consolidó a Al Nassr como líder solitario de la liga con 12 puntos, por encima del Al-Hilal, y extendió la racha de triunfos consecutivos a cuatro.

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El próximo desafío para el equipo saudí está programado para el sábado 5 de agosto, cuando visitarán a Al Ittihad y la expectativa volverá a estar centrada en el portugués con chances de extender su racha personal anotadora.