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Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado

La candidata celebró el resultado ante sus seguidores al grito de “sí se pudo” y afirmó: “Asunción votó, Asunción ganó. Hoy ganó la gente, hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona, hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende”

La ingeniera civil Soledad Núñez, de la centrista Alianza Juntos por Asunción (EFE)
La ingeniera civil Soledad Núñez, de la centrista Alianza Juntos por Asunción (EFE)
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La ingeniera civil Soledad Núñez, de la centrista Alianza Juntos por Asunción, se impuso este domingo en las elecciones municipales de Asunción y desplazó al candidato del oficialista Partido Colorado, Camilo Pérez, según los resultados preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el 99,92 % de las mesas escrutadas.

Núñez obtuvo 133.325 votos, equivalentes al 47,78 %, frente a los 128.301 sufragios (45,98 %) de Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). La diferencia fue de 5.024 votos en la capital paraguaya.

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La candidata celebró el resultado ante sus seguidores al grito de “sí se pudo” y afirmó: “Asunción votó, Asunción ganó. Hoy ganó la gente, hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona, hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende”.

El triunfo de Núñez implica el desplazamiento del Partido Colorado de la jefatura municipal de la capital, de confirmarse los resultados preliminares con el juzgamiento oficial de las actas. La candidata se perfila como la octava intendenta de Asunción y la segunda mujer en ocupar ese cargo, según el canal ABC TV.

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El resultado quedó marcado por la estrecha diferencia entre los dos principales candidatos. Pérez evitó reconocer un resultado definitivo y anunció que aguardará el juzgamiento de las actas. “Los números son muy ajustados, vamos a esperar el juzgamiento de las actas. Gracias a todos y ¡viva Asunción!”, manifestó desde la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Núñez obtuvo 133.325 votos, equivalentes al 47,78 %, frente a los 128.301 sufragios (45,98 %) de Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) (EFE)
Núñez obtuvo 133.325 votos, equivalentes al 47,78 %, frente a los 128.301 sufragios (45,98 %) de Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) (EFE)

De acuerdo con los datos preliminares, la participación electoral en Asunción alcanzó el 61,75 %, por encima del 59,65 % registrado en las municipales de 2021. El voto en blanco sumó 6.652 sufragios, frente a los 5.069 contabilizados cinco años antes.

El Partido Colorado, que postuló a Pérez para conservar la administración de la capital, gobierna Paraguay de manera casi ininterrumpida desde hace 79 años, tanto durante el periodo de dictadura como en la etapa democrática. Las elecciones municipales fueron consideradas un termómetro para la agrupación oficialista de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, reconoció que el resultado de Asunción deja aspectos para revisar dentro de la formación oficialista. “Ha sido una gran jornada, creo que hay mucho para analizar”, afirmó en referencia a los comicios de la capital.

Peña también pidió cautela ante la diferencia entre Núñez y Pérez y señaló que los datos difundidos por el TREP todavía deben pasar por las instancias correspondientes. “En capital estamos hablando de 1, 1,5 % de diferencia (...), es una elección muy ajustada (...), nadie puede cantar una victoria rutilante ni una pérdida estrepitosa”, declaró.

El mandatario sostuvo además que, de acuerdo con sus cálculos sobre los resultados preliminares en el conjunto del país, el Partido Colorado podría obtener alrededor de 186 intendencias, por encima de las 163 que consiguió en las elecciones municipales de 2021.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, reconoció que el resultado de Asunción deja aspectos para revisar dentro de la formación oficialista (EFE)
El presidente paraguayo, Santiago Peña, reconoció que el resultado de Asunción deja aspectos para revisar dentro de la formación oficialista (EFE)

La administración de Asunción se encuentra actualmente bajo el mando de Luis Bello, quien asumió el cargo en agosto de 2025 después de la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez. La salida de Rodríguez se produjo en medio de una intervención administrativa que detectó “iliquidez” financiera en la Municipalidad de Asunción.

(Con información de EFE)

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