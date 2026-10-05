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Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca

El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá con funcionarios islandeses en Reykjavik para abordar la “colaboración económica y de seguridad”, informó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca (REUTERS)
Marco Rubio viaja a Islandia para reforzar la estrategia de EEUU en el Ártico tras el pacto sobre Groenlandia y Dinamarca (REUTERS)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este lunes a Islandia para reforzar la cooperación económica y de seguridad con Reykjavik y avanzar en los intereses de Washington en el Ártico, dos semanas después de que Estados Unidos sellara un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia.

Rubio se reunirá con funcionarios islandeses en Reykjavik para abordar la “colaboración económica y de seguridad”, informó el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado. La visita será breve y tendrá lugar en un contexto de creciente competencia por las rutas y los recursos estratégicos del Ártico.

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El viaje se produce después de que Washington alcanzara a fines de septiembre un pacto de seguridad con Dinamarca y Groenlandia, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El acuerdo se concretó luego de meses de tensión por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia.

El pacto puso fin a las amenazas de Trump de comprar o incluso anexar Groenlandia, una posición que deterioró las relaciones de Washington con la Unión Europea. Como parte del acuerdo, Estados Unidos prevé establecer dos nuevas bases militares en Groenlandia, lo que incrementará la cooperación de defensa entre Washington y el territorio autónomo danés.

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En este escenario, Islandia recuperó relevancia como actor estratégico en el Ártico, aunque el país mantiene una fuerte dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad. Islandia no tiene fuerzas armadas desde su independencia en 1944 y depende de la OTAN y de un tratado bilateral de defensa firmado con Washington en 1951.

Estados Unidos no dispone de una base militar permanente en territorio islandés, pero busca fortalecer su presencia y control sobre las rutas de acceso al Ártico, una zona de creciente interés para Rusia y China.

El pacto puso fin a las amenazas de Trump de comprar o incluso anexar Groenlandia, una posición que deterioró las relaciones de Washington con la Unión Europea (AP)
El pacto puso fin a las amenazas de Trump de comprar o incluso anexar Groenlandia, una posición que deterioró las relaciones de Washington con la Unión Europea (AP)

La relación entre Washington y Reykjavik también estuvo marcada en septiembre por una nueva controversia. A comienzos de ese mes, Trump compartió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba aparentemente a América del Norte, el Caribe, Groenlandia e Islandia como parte de los “Estados Unidos de América”.

El Gobierno islandés respondió con una protesta diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia convocó al embajador estadounidense para “transmitir un mensaje claro de que la imagen era totalmente inapropiada”, según declaró la cartera a AFP.

La visita de Rubio también se produce semanas después de que los islandeses rechazaran retomar las negociaciones para ingresar en la Unión Europea. En una votación realizada a fines de agosto, el 52,8% se pronunció en contra de reanudar las conversaciones, frente al 47,2% que las respaldó. Las negociaciones permanecen suspendidas desde 2013.

Rubio será el primer secretario de Estado estadounidense en visitar Islandia desde Antony Blinken, quien viajó al país en 2021.

Trump volvió a referirse a Groenlandia el domingo, cuando publicó en su red social Truth Social otra imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece su rostro sobre un paisaje que parece corresponder a la isla, junto a las palabras “Hello, Greenland!”.

Las imágenes por satélite muestran un primer plano del emplazamiento donde, según se informa, EE. UU. tiene previsto abrir una base militar en Narsarsuaq, municipio de Kujalleq, Groenlandia (REUTERS)
Las imágenes por satélite muestran un primer plano del emplazamiento donde, según se informa, EE. UU. tiene previsto abrir una base militar en Narsarsuaq, municipio de Kujalleq, Groenlandia (REUTERS)

Grecia y Portugal

Después de Islandia, Rubio viajará a Atenas, donde participará en un “diálogo estratégico” con el Gobierno de Grecia, país miembro de la OTAN. Las conversaciones estarán centradas en cuestiones de seguridad regional y energía, según informó el Departamento de Estado.

Las guerras en Irán y Ucrania expusieron la fragilidad de las cadenas de suministro energético, mientras Grecia busca consolidarse como un punto estratégico para el transporte de gas natural hacia el sureste de Europa.

La escala en Atenas también tendrá lugar después de informes de prensa sobre posibles conflictos de intereses vinculados con la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, ex prometida de Donald Trump Jr. y ex esposa del gobernador de California Gavin Newsom.

El congresista Gregory Meeks pidió explicaciones a Rubio en una carta sobre un artículo de The Wall Street Journal que señaló que Guilfoyle habría afirmado que Estados Unidos podría generar “cambios políticos” en países europeos.

Tras su paso por Grecia, Rubio concluirá su gira europea con una breve visita a Lisboa, Portugal, antes de regresar a Estados Unidos.

(Con información de AFP)

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