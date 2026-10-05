La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

El presidente Javier Milei en la Argentina Week en París, rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

Guardar

“El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anunciencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”, expresó a Infobae con cautela una fuente oficial en relación con el trabajo que llevan adelante los representantes del Poder Ejecutivo para conseguir los votos para avanzar con la reforma electoral.

Ya en el país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prometió dar inicio a una serie de reuniones individuales con los gobernadores para intentar capitalizar el marcado acercamiento alcanzado en París. Este lunes, iniciarán los primeros contactos para empezar a concretar los intercambios de los que también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

PUBLICIDAD

“Hoy pareciera retomar color y encaminarse a estar cerca de definiciones concretas. Falta que el PRO dirima sus internas entre Mauricio y Jorge (Macri) y alguna provincia más para empezar a avanzar a paso firme”, sostuvo ante este medio un integrante de la mesa política.

Las advertencias de cautela llegan luego de una semana de señales positivas en el marco de la Argentina Week, en la que la plana mayor del oficialismo se mostró junto a 13 gobernadores aliados, un escenario que parece haber incrementado las expectativas en la Casa Rosada. Los libertarios apuestan a sancionar la reforma electoral, que contempla en particular la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero también avanzar con el Presupuesto 2027.

PUBLICIDAD

Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín (X: @LuisCaputoAR)

Los que permanecieron en el país y recibieron las edulcoradas señales de París aseguran que el principal desafío del Gobierno será transformar esa sintonía inicial en acuerdos concretos que le den garantías a los mandatarios provinciales para acompañar las iniciativas legislativas que allanarían el terreno rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. “Tenemos que demostrar que no fue una foto y que hay un acuerdo real. También se tiene que demostrar en el Congreso con votos”, expresó un alfil violeta.

La discusión sobre los detalles de la ambiciosa reforma ocupará buena parte del tiempo del ministro coordinador. A su vuelta de Francia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, uno de los integrantes de la delegación federal que viajó, respaldó el articulado, pero pidió aplicarlo recién en 2031. Otros gobernadores piden que el oficialismo mantenga las colectoras que les permitan preservar su “identidad” ante un eventual escenario de polarización.

PUBLICIDAD

En los últimos días, generó debate interno el ofrecimiento del Ejecutivo a los gobernadores de evitar presentar candidatos competitivos en las elecciones provinciales, a cambio de su respaldo a la eliminación de las PASO. “¿Qué chances hay de que te desdoblen todo, resuelvan sus distritos y chau? Cuanto más ‘tarde’ la elección nacional, más cerca estás de que te pase eso", se preguntó un legislador ante este medio.

Pese al clima de optimismo, todavía no hay detalles de los próximos pasos sobre el tema. El bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cámara por la que ingresó el proyecto, no definió fecha ni recibió ninguna directiva de la Casa Rosada. Hasta el momento, ni el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni la senadora Patricia Bullrich hablaron del tema con Santilli.

PUBLICIDAD

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

En paralelo, el Poder Ejecutivo deberá intensificar los trabajos para obturar el intento opositor de rechazo al DNU 70/2023, que contenía la derogación de la Ley de Tierras, en medio de las negociaciones abiertas con los gobernadores socios.

Este lunes, el presidente Javier Milei, que se mostró agradecido con los aliados durante su paso por Francia, encabezará una nueva reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada. Además del repaso de los resultados de los comicios presidenciales de Brasil, se espera que el Gobierno ordene la hoja de ruta legislativa y que el Presidente transmita los principales avances en la materia. Lo propio hará el martes la mesa política, que deberá empezar a fijar los plazos para las sesiones de los proyectos pendientes.

PUBLICIDAD

Octubre es un mes clave para el Gobierno. No solo deberá empezar a trazar las primeras definiciones electorales en función del objetivo de la reelección de Milei, sino que además deberá redoblar sus esfuerzos para sancionar las normativas giradas antes de que la contienda electoral se traslade a las sesiones.

Ante este escenario, el Gobierno trabajará durante las próximas semanas para transformar los primeros entendimientos con los gobernadores en apoyo concreto en el Congreso y avanzar en la construcción de acuerdos rumbo a los comicios de 2027. La reforma electoral será una de las primeras pruebas para medir hasta dónde llegó la sintonía de París y cuánto de esa foto puede traducirse en votos cuando llegue el momento de tratar la iniciativa.

PUBLICIDAD