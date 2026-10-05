Política

La apuesta del Gobierno post París: capitalizar el acercamiento con los gobernadores y avanzar con la reforma electoral

Si bien se muestran expectantes, el Gobierno lee con optimismo la sintonía manifesta con los aliados en el marco de la Argentina Week. La ronda de reuniones de Santilli y las incipientes preocupaciones

El presidente Javier Milei en la Argentina Week en París, rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
El presidente Javier Milei en la Argentina Week en París, rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores
Guardar

“El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anunciencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”, expresó a Infobae con cautela una fuente oficial en relación con el trabajo que llevan adelante los representantes del Poder Ejecutivo para conseguir los votos para avanzar con la reforma electoral.

Ya en el país, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prometió dar inicio a una serie de reuniones individuales con los gobernadores para intentar capitalizar el marcado acercamiento alcanzado en París. Este lunes, iniciarán los primeros contactos para empezar a concretar los intercambios de los que también participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

PUBLICIDAD

“Hoy pareciera retomar color y encaminarse a estar cerca de definiciones concretas. Falta que el PRO dirima sus internas entre Mauricio y Jorge (Macri) y alguna provincia más para empezar a avanzar a paso firme”, sostuvo ante este medio un integrante de la mesa política.

Las advertencias de cautela llegan luego de una semana de señales positivas en el marco de la Argentina Week, en la que la plana mayor del oficialismo se mostró junto a 13 gobernadores aliados, un escenario que parece haber incrementado las expectativas en la Casa Rosada. Los libertarios apuestan a sancionar la reforma electoral, que contempla en particular la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero también avanzar con el Presupuesto 2027.

PUBLICIDAD

Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín
Luis Caputo junto a cinco gobernadores y el presidente de YPF, Horacio Marín (X: @LuisCaputoAR)

Los que permanecieron en el país y recibieron las edulcoradas señales de París aseguran que el principal desafío del Gobierno será transformar esa sintonía inicial en acuerdos concretos que le den garantías a los mandatarios provinciales para acompañar las iniciativas legislativas que allanarían el terreno rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. “Tenemos que demostrar que no fue una foto y que hay un acuerdo real. También se tiene que demostrar en el Congreso con votos”, expresó un alfil violeta.

La discusión sobre los detalles de la ambiciosa reforma ocupará buena parte del tiempo del ministro coordinador. A su vuelta de Francia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, uno de los integrantes de la delegación federal que viajó, respaldó el articulado, pero pidió aplicarlo recién en 2031. Otros gobernadores piden que el oficialismo mantenga las colectoras que les permitan preservar su “identidad” ante un eventual escenario de polarización.

En los últimos días, generó debate interno el ofrecimiento del Ejecutivo a los gobernadores de evitar presentar candidatos competitivos en las elecciones provinciales, a cambio de su respaldo a la eliminación de las PASO. “¿Qué chances hay de que te desdoblen todo, resuelvan sus distritos y chau? Cuanto más ‘tarde’ la elección nacional, más cerca estás de que te pase eso", se preguntó un legislador ante este medio.

Pese al clima de optimismo, todavía no hay detalles de los próximos pasos sobre el tema. El bloque de La Libertad Avanza en el Senado, cámara por la que ingresó el proyecto, no definió fecha ni recibió ninguna directiva de la Casa Rosada. Hasta el momento, ni el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni la senadora Patricia Bullrich hablaron del tema con Santilli.

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada
El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

En paralelo, el Poder Ejecutivo deberá intensificar los trabajos para obturar el intento opositor de rechazo al DNU 70/2023, que contenía la derogación de la Ley de Tierras, en medio de las negociaciones abiertas con los gobernadores socios.

Este lunes, el presidente Javier Milei, que se mostró agradecido con los aliados durante su paso por Francia, encabezará una nueva reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada. Además del repaso de los resultados de los comicios presidenciales de Brasil, se espera que el Gobierno ordene la hoja de ruta legislativa y que el Presidente transmita los principales avances en la materia. Lo propio hará el martes la mesa política, que deberá empezar a fijar los plazos para las sesiones de los proyectos pendientes.

Octubre es un mes clave para el Gobierno. No solo deberá empezar a trazar las primeras definiciones electorales en función del objetivo de la reelección de Milei, sino que además deberá redoblar sus esfuerzos para sancionar las normativas giradas antes de que la contienda electoral se traslade a las sesiones.

Ante este escenario, el Gobierno trabajará durante las próximas semanas para transformar los primeros entendimientos con los gobernadores en apoyo concreto en el Congreso y avanzar en la construcción de acuerdos rumbo a los comicios de 2027. La reforma electoral será una de las primeras pruebas para medir hasta dónde llegó la sintonía de París y cuánto de esa foto puede traducirse en votos cuando llegue el momento de tratar la iniciativa.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoKarina MileiReforma ElectoralGobernadoresPROÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

Para el miércoles está agendada una audiencia pública por pliegos judiciales. No se sabe aún quién comandará el convite. También hay dudas por una bicameral que roza el tema del oro enviado al exterior. La auditoría sobre ello está en un 70%

El Senado tendrá otra semana con actividad reducida y el foco estará puesto en Diputados

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

El sitio Menos Impuestos publica un semáforo fiscal on line con las tasas locales que cobran los intendentes. Las compara con otros indicadores como desarrollo de infraestructura, resultado financiero y niveles de empleo público y privado

Cuáles son los municipios bonaerenses con mayor presión tributaria

Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

El Presidente siguió de cerca las elecciones en Brasil, en las que el candidato de derecha sorprendió al imponerse en primera vuelta, aunque deberá someterse a un balotaje contra Lula da Silva. El apoyo que el libertario le dio en la antesala de los comicios

Javier Milei se entusiasma con tener a Bolsonaro como nuevo aliado en la región, pero todavía hay cautela: el mensaje para el 2027

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Cuatro consultores y fuentes del Gobierno y del peronismo analizaron para Infobae qué lecciones dejó la elección brasileña sobre el mapa político argentino: un estilo audaz del líder libertario que sale victorioso, el desgaste de los oficialismos, el error de las encuestas y la experiencia de un político preso que logra imponer un candidato "puro"

Diez claves que dejó la victoria de Bolsonaro para Argentina: Milei sale fortalecido, pero hay una advertencia y una señal para Cristina Kirchner

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

En el consolidado de las cinco sedes habilitadas en el país, el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con 3.738 votos frente a los 1.718 del senador Flávio Bolsonaro, aunque en Mendoza el resultado fue el inverso

Elecciones en Brasil: Lula ganó entre los brasileños que votaron en Argentina

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

TELESHOW

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana por cómo prueba los platos en MasterChef Celebrity: “Es una maleducada”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Bolsonaro puede derrotar a Lula en la segunda vuelta, si construye un acuerdo político con los partidos de derecha

Un juez ordenó una segunda prisión preventiva para el exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca por legitimación de ganancias ilícitas

La lucha del aguará guazú en Argentina: por qué el gigante de los humedales enfrenta una amenaza diaria

La abstención alcanzó el 21,08% en Brasil: más de 33 millones de electores no votaron en la primera vuelta presidencial

Elecciones municipales en Paraguay: Soledad Núñez ganó la intendencia de Asunción y desplazó al Partido Colorado