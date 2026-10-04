La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”

Sylvester Stallone recuerda el día que ganó el Oscar, pero sus padres no estuvieron allí.

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Durante una conversación para CBS Sunday Morning, Sylvester Stallone recordó las emociones que experimentó durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1977, cuando Rocky, la película que escribió y protagonizó, obtuvo el galardón a Mejor Película.

El actor relató que, en lugar de sentir felicidad por el reconocimiento, la ausencia de algunos integrantes de su familia hizo que el momento estuviera acompañado por sentimientos contradictorios.

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“No es que sintiera euforia. De hecho, me sentí un poco triste, porque quería que fuera algo festivo, algo familiar… como, ‘¡Bien! ¡Lo logramos!’. Y fue como, ‘No’”, dijo.

Durante el encuentro, el artista, de 80 años, recordó el momento en que se anunció que Rocky había ganado el principal premio de la Academia, imponiéndose a películas como Taxi Driver, Network y All the President’s Men.

El actor explicó que no esperaba que la cinta resultara ganadora. Según relató, incluso había recibido comentarios de otros guionistas que le anticipaban que no obtendría el premio.

Sylvester Stallone recordó que algunas personas le afirmaron que Rocky o se llevaría el Oscar. (Captura de video)

“Estaba sentado allí y pensé: ‘No hay manera de que ganemos’. Incluso hubo gente, aunque parezca mentira, otros escritores de la competencia, que se me acercaron y me dijeron: ‘No vas a ganar’. Así de simple”, relató.

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Cuando Jack Nicholson, quien presentó la categoría, pronunció el nombre de Rocky, Sylvester Stallone aseguró que inicialmente pensó que se trataba de una broma.

“Vamos. Esto es una broma. Estoy oyendo cosas. ¿Qué es ese zumbido? Y entonces empezaron los aplausos y… me dieron ganas de hundirme en el asiento. Y de verdad que lo hice", comentó.

El actor señaló que no experimentó la celebración que había imaginado para una ocasión de ese tipo y que la situación estuvo marcada por la ausencia de personas cercanas.

“Entonces lo comprendí, entonces me di cuenta de que el único amor que realmente iba a sentir en ese momento de mi vida era el amor de las personas que viven en la oscuridad. ¿Sabes a lo que me refiero?”, dijo.

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Sylvester Stallone reconoció que el momento fue amargo por no tener a su familia con él para celebrar. (Captura de video)

Cabe recordar que Rocky, estrenada en 1976, recibió 10 nominaciones a los Premios de la Academia y obtuvo tres estatuillas: Mejor Película, Mejor Director para John G. Avildsen y Mejor Montaje.

Stallone fue nominado por su actuación como Rocky Balboa y por el guion que escribió para la producción.

Sin embargo, sus padres no acudieron a la ceremonia. El actor ha hablado en distintas ocasiones sobre el impacto que tuvo aquella decisión y, en diciembre de 2025, abordó nuevamente el tema durante una entrevista con Gayle King para CBS Mornings.

En aquella conversación, Sylvester Stallone describió la noche de los Oscar como un momento en el que coincidieron el reconocimiento profesional y la tristeza por la ausencia de sus padres.

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“Quieres a la gente que amas y que te rechazó; ahora estás aquí, en los Óscar, y no quieren ir... Te das cuenta, en ese momento, de que nunca vas a superarlo del todo”, expresó.

Sylvester Stallone aseguró que ese momento lo marcó profundamente de por vida. (Captura de video)

También explicó que considera que las experiencias familiares durante la infancia pueden influir en la vida adulta y que todavía recuerda las consecuencias emocionales de aquella situación.

La relación con sus padres también ocupa un espacio en las nuevas memorias del actor, The Steps. En el libro, Stallone aborda particularmente su vínculo con su padre, Frank Stallone Sr., y recuerda distintos episodios de su relación.

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Uno de ellos ocurrió durante la filmación de Rocky. Según el relato incluido en las memorias, su padre acudió al set y pidió participar en la película, aunque los papeles ya habían sido asignados. Stallone realizó entonces un cambio de último momento en el reparto para darle una participación.