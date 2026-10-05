Ocho de cada diez argentinos considera que su salario no le gana a la inflación

El 81,8% de los argentinos considera que su salario no logra ganarle a la inflación, una percepción que incluso se profundizó levemente respecto del mes anterior, cuando alcanzaba al 81,2%. En ese marco, se observa una brecha creciente entre lo que indican la estadísticas y la experiencia cotidiana.
Así surge de una encuesta de Zentrix, que además resalta que el escenario social está atravesado por una mirada pesimista sobre el futuro del país. El 57,4% de los encuestados se declara pesimista, mientras que el 34,3% mantiene una visión optimista.
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La percepción también cambia según se evalúe la situación personal o la del país: el 39,3% califica negativamente su situación económica individual, pero esa proporción asciende al 61,5% cuando se refiere al escenario nacional.
En ese contexto, los ingresos y salarios aparecen como la principal preocupación, mencionados por el 50,1% de los consultados, apenas por encima de la incertidumbre económica, con 49,8%. Más atrás se ubican el desempleo, con 40,9%; la corrupción, con 39,6%; y las tarifas de los servicios públicos, con 35,2%.
La inflación, en cambio, ocupa el último lugar entre los diez temas relevados, con el 12,7%. La aparente contradicción entre la baja preocupación directa por la inflación y la fuerte percepción de pérdida del poder adquisitivo se explica, en parte, por la diferencia entre la evolución mensual de los precios y el nivel acumulado que enfrentan los hogares.
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“Que la inflación sea la última preocupación y que la gran mayoría sienta que el salario no alcanza no es una contradicción: sugiere que el índice y la experiencia miden cosas distintas. El Indec informa cuánto suben los precios cada mes; los hogares comparan su ingreso con el nivel de precios acumulado, y una desaceleración de la inflación no se vive, por sí sola, como una recomposición”, señala Zentrix.
La desconfianza hacia las estadísticas oficiales también forma parte de este escenario. El 67,1% de los encuestados considera que la inflación difundida por el Indec no refleja lo que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 30,6% sostiene que sí representa su experiencia. La percepción negativa se mantiene prácticamente estable respecto de agosto, cuando el 65,8% tampoco confiaba en el dato oficial.
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La situación muestra diferencias marcadas según el nivel socioeconómico. Entre los sectores de menores ingresos, el 59,6% asegura que su dinero no alcanza más allá del día 15 del mes, mientras que para el 83,3% se agota, como máximo, el día 20.
En el extremo opuesto, el 61,9% de las personas de clase alta afirma que llega a fin de mes y, además, consigue ahorrar. La brecha expone cómo la pérdida de poder adquisitivo no impacta de la misma manera en todos los hogares y cómo la capacidad de ahorro queda concentrada en los sectores de mayores ingresos.
Cabe mencionar que, según Equilibra, el ingreso real disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,9% en términos mensuales y 5,4% interanual en septiembre, y quedó 16,1% por debajo del nivel promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.
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La contracción fue más pronunciada entre los salarios privados registrados del SIPA, que retrocedieron 1,7% mensual y 4,8% interanual, y las jubilaciones mínimas con bono, que disminuyeron 0,6% y 10,1%, respectivamente.
En tanto, el resto de las jubilaciones se mantuvo prácticamente estable frente al mes anterior (-0,1%), aunque acumuló una baja de 4,8% interanual.
Los salarios públicos, por su parte, se recuperaron por segundo mes consecutivo, con una mejora de 1,3% mensual, aunque todavía registran una caída de 6,5% interanual.
Si se considera el ingreso real registrado, deflactado por el IPC con la canasta actualizada de la ENGHo 2017/18, la baja fue de 0,6% mensual en julio y de 3,1% interanual. De esta manera, el indicador se ubicó 10,3% por debajo del promedio de enero-septiembre de 2023.
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En este caso, el retroceso estuvo liderado nuevamente por el salario privado formal, que cayó 1,2% mensual y 3,2% interanual. Las jubilaciones mínimas con bono también mostraron una disminución, de 0,3% mensual y 5,8% interanual, mientras que las jubilaciones no mínimas se mantuvieron estables respecto de junio, aunque acumularon una caída de 1,3% interanual.
Por el contrario, los salarios públicos avanzaron 0,8% mensual, aunque permanecieron 3% por debajo del nivel de un año atrás.
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