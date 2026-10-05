Economía

Con precios por litro superiores a Brasil y EEUU, la venta de combustibles cayó 5% desde 2023

Los despachos acumulan siete meses de caídas. El conflicto en el Golfo encareció el barril de petróleo, pero un consumo débil le pone techo a los aumentos en el mercado local

Primer plano de una mano sosteniendo la boquilla de una manguera de combustible insertada en la boca del tanque de un automóvil en una estación de servicio.
El litro de nafta súper en Argentina llegó a USD 1,35 en septiembre, por encima del promedio de Estados Unidos y Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El consumo de nafta en la Argentina cayó 5,36% desde 2023 y el litro ya cuesta más en dólares que en Estados Unidos y Brasil, en un mercado donde los precios acumulan subas pronunciadas pero empiezan a encontrar su límite frente a una demanda que se retrae mes tras mes. En ese contexto, las petroleras Shell, Axion y Puma aumentaron la semana pasada el precio de sus combustibles entre 2% y 5%, mientras que YPF —que concentra el 55% del mercado minorista— comunicó al día siguiente un incremento de apenas 1%, el primero desde mayo.

El movimiento diferenciado de la empresa de mayoría estatal no fue casual. Con siete meses consecutivos de caída en las ventas, subir más agresivamente los precios implicaría perder aún más volumen en un mercado que ya acumula una contracción interanual del 2,19% solo en agosto. Al mismo tiempo, si YPF se queda quieta mientras las otras suben, puede captar más demanda —los consumidores migran hacia sus surtidores—, pero vende más volumen a un precio inferior al del mercado, lo que deteriora su ecuación económica. Ese equilibrio entre cuota de mercado y rentabilidad condicionó la decisión.

PUBLICIDAD

Los límites para aumentar

Desde el miércoles 24 de septiembre, Shell elevó 2,4% la nafta súper, 4,7% la premium y 5% el gasoil de mayor calidad. Axion aplicó incrementos de entre 2,3% y 4,2% según el combustible, y Puma, de entre 2% y 5%. YPF esperó hasta el fin de semana para confirmar su suba del 1% promedio en todo el país.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encuadró los movimientos del mercado dentro del esquema de amortiguación de precios —denominado buffer— que las compañías del sector sostienen de forma voluntaria. “Cualquier aumento que estén haciendo está dentro de un programa de buffer, porque el aumento sería muy grande”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. El mecanismo permite absorber parte del impacto de las fluctuaciones del barril sin trasladarlas de forma inmediata al surtidor.

PUBLICIDAD

Cartel blanco de la empresa Axion Energy con precios digitales en rojo, frente a un edificio amarillo y un motociclista
El consumo acumulado de enero a agosto de 2026 fue el más bajo desde 2023, con una caída del 5,36% respecto de ese año

El contexto internacional explica la presión: el barril de Brent cotizó en torno a los USD 105 en el momento de los aumentos, muy por encima del precio de referencia interno, que refleja un valor de entre USD 80 y USD 85. Marín fue directo sobre las implicancias: “Si el precio se mantiene alrededor de los USD 100 por mucho tiempo, Argentina va a pagar a USD 100”.

El litro de nafta en Argentina es 14,8% más caro que en EEUU

Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), el litro de nafta súper en la Argentina alcanzó USD 1,35 en septiembre de 2026, por encima del promedio de Estados Unidos (USD 1,18) y de Brasil (USD 1,26). El litro argentino es hoy 14,8% más caro en dólares que el estadounidense, una brecha que se amplió desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando la nafta acumuló una suba del 20,7% en moneda extranjera.

En pesos, el encarecimiento también fue significativo. En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper pasó de $ 1.566 en enero a $ 2.059 en septiembre, un incremento del 31,4% en nueve meses. Ese ritmo de aumentos, sostenido a lo largo del año, es señalado por distintos actores del sector como uno de los factores que explican la retracción del consumo.

Ventas en baja

Los datos de la consultora Surtidores mostraron que en agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de combustibles en todo el país, frente a los 1.420.350 metros cúbicos de agosto de 2025, una caída del 2,19% interanual. Fue el séptimo mes consecutivo con retroceso, aunque la contracción resultó menor a la de julio, cuando el descenso había sido del 5,53 por ciento.

Una persona sostiene una boquilla negra de combustible conectada a un surtidor junto a un automóvil
El presidente de YPF, encuadró los aumentos de las competidoras dentro del esquema de buffer y confirmó una suba de 1% para la empresa de mayoría estatal

Por producto, la nafta súper —la de mayor peso en el mercado, con el 41% del total vendido— registró la mayor caída interanual: 3,66%. Le siguieron el gasoil común (-3,02%) y la nafta premium (-2,16%), que acumuló su cuarto mes consecutivo en baja. El único segmento que creció fue el gasoil premium, con un alza del 2,75 por ciento.

Ninguna de las siete principales compañías que operan en el país logró mejorar sus ventas en agosto respecto del mismo mes del año anterior. YPF vendió 765.835 metros cúbicos frente a los 782.089 de agosto de 2025, una baja del 2,08%. Shell, segunda en el mercado con el 22,7% de participación, retrocedió 2,06 por ciento.

El informe del IAG revela una paradoja de fondo: mientras el consumo acumulado de enero a agosto de 2026 fue de 6.477,5 millones de litros —5,36% menos que los 6.845,2 millones del mismo período de 2023—, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) aumentó 240% en términos reales desde noviembre de 2023, más que triplicándose. Como resultado, el peso del ICL en el precio final de la nafta pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,8% en septiembre de 2026.

Pese a ese crecimiento, el Gobierno volvió a postergar la aplicación de las actualizaciones pendientes del impuesto. A través del Decreto N° 1126, publicado el 30 de septiembre en el Boletín Oficial, extendió hasta el 1° de noviembre el cronograma de actualización que había fijado a fines de agosto. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

La decisión se tomó días después de que las petroleras aplicaran sus incrementos en los surtidores, con el objetivo de evitar que la actualización tributaria se sumara a los ajustes ya resueltos por las empresas. El Ejecutivo apunta a consolidar la desaceleración de la inflación tras el 1,7% registrado en agosto, en un mes en que las proyecciones anticipan un posible rebote hacia el 2 por ciento.

Los incrementos diferidos corresponden a las actualizaciones acumuladas de 2024, 2025 y del primer y segundo trimestre de 2026. Por ley, esos montos se ajustan cada tres meses a partir de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque el Ejecutivo los ha diferido en distintas oportunidades a lo largo del año.

La estrategia tiene, sin embargo, un límite temporal. El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, señaló que el impacto de los aumentos de septiembre se trasladará principalmente a octubre. Y advirtió que para 2027, un tercio del incremento en la presión tributaria previsto provendrá de la actualización del impuesto a los combustibles.

Temas Relacionados

YPFCombustiblesNaftaSurtidoresMedio OrienteBrentúlitmas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2026

La prestación recibe una actualización del 1,66 % y un bono extraordinario, mientras que las acreditaciones se organizan según la terminación del DNI

De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2026

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario de pagos incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones, con fechas diferenciadas según la prestación y un aumento del 1,66 % en los montos

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 3

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

La semana pasada la entidad que conduce Santiago Bausili se llevó USD 369 millones del mercado, casi lo mismo que había comprado en todo septiembre. El número que calculó Economía para afrontar el clima electoral

Tras el paso del FMI, el Banco Central aceleró la compra de reservas: a qué “poder de fuego” aspira Caputo para las elecciones

Cuenta regresiva para el FAL: hasta cuándo deben registrarse los empleadores y qué sucederá si no lo hacen

Paso por paso, cuáles son las condiciones que deben tener en cuenta las empresas para contratar el Fondo de Asistencia Laboral, el nuevo mecanismo para el pago de indemnizaciones laborales

Cuenta regresiva para el FAL: hasta cuándo deben registrarse los empleadores y qué sucederá si no lo hacen

Por qué los precios de los activos argentinos volvieron al nivel preelectoral de 2025

Mientras que los bonos soberanos en dólares rinden por encima del 11%, varios ADR retrocedieron al nivel de octubre del año pasado. Cuál es la lectura de los agentes del mercado

Por qué los precios de los activos argentinos volvieron al nivel preelectoral de 2025

DEPORTES

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK: el video y la frase que generó debate

La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK: el video y la frase que generó debate

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity por un plato con grasa cruda y contaminación por plástico

Wanda Nara acorraló a Luck Ra por su separación de La Joaqui: lo llamó “cornudo” y le preguntó si lo “icardiaron”

Fefe Bongiorno habló de su bisexualidad y contó por qué prefiere salir con mujeres de su misma orientación

El video de Mauro Icardi y Maxi López con IA que se viralizó y Wanda Nara replicó en sus redes: “Salí con tu mujer”

INFOBAE AMÉRICA

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro derrota al socialismo castrochavista

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro derrota al socialismo castrochavista

Un interruptor para las neuronas: cómo funciona la optogenética y por qué cambió la neurociencia

La derrota de Lula: qué significa para las Américas

Candombe, murga y milonga para recibir a León XIV en Uruguay: esta es la canción oficial de la visita del Papa

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg por el uso de la luz para estudiar las células y las neuronas