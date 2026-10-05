Estefi Berardi ya eligió el nombre para su bebé junto a su pareja y el equipo de fútbol del que será hincha: “4 meses”

Estefi Berardi volvió a sorprender a sus seguidores al dar a conocer cómo se llamará su hijo (Instagram)

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A mediados de agosto, Estefi Berardi sorprendió al anunciar que espera su primer hijo junto a su pareja, el empresario Félix Orsatti. Desde entonces, la periodista y panelista de Bendita, por El Nueve, eligió sus redes sociales para compartir distintos momentos de esta nueva etapa, desde la confirmación del embarazo hasta la celebración en la que reveló el sexo del bebé. Ahora, mientras disfruta de unas vacaciones en la Riviera Maya, México, volvió a emocionar a sus seguidores al contar cómo se llamará el niño y anticipar una particular herencia futbolera.

“4 meses. Se va a llamar Vicenzo y va a ser de Racing”, escribió Berardi junto a una fotografía en la que posó con un traje de baño a la orilla de una piscina. La periodista apareció sentada en el borde, durante su estadía en el destino mexicano, y acompañó la imagen con la noticia sobre el nombre elegido para su hijo. Además de confirmar que el bebé se llamará Vicenzo, dejó en claro que crecerá ligado a los colores de la Academia, una definición que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

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La publicación recibió mensajes de cariño de varias figuras del espectáculo y de personas cercanas a la periodista. Entre los comentarios se destacaron los de Ailén Bechara, Marina Calabró y Pity La Numeróloga. “Estás hermosa y te queda hermosa”; “¡Vamos! ¡Otro racinguista!”; “Te quiero. A los dos”; “Hermosa”; y “Hermoso nombre” fueron algunas de las respuestas que aparecieron debajo de la fotografía.

La panelista dio a conocer que su hijo se llamará Vicenzo y será de Racing

El anuncio del nombre llegó después de que Berardi compartiera con sus seguidores otro momento importante del embarazo: la revelación del sexo del bebé. A finales de agosto, la periodista utilizó nuevamente sus redes sociales para mostrar la previa del gender reveal, una celebración que organizó junto a Félix y que incluyó distintos detalles relacionados con la espera del primer hijo de la pareja.

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Una de las primeras imágenes que publicó mostraba un tablero apoyado sobre un caballete de madera. El objeto estaba decorado con lazos rosas y azules, divididos en dos grupos identificados como “Team Girl” y “Team Boy”. Debajo del tablero había dos montones de lazos del mismo color, que los invitados podían elegir antes de conocer el resultado de la celebración. “Hoy es el día”, escribió Estefi junto a un corazón rosa y otro azul.

El momento central de la reunión llegó con la torta. La pareja se ubicó frente a una mesa en la que se encontraba el postre principal decorado con manchas de colores rosas y celestes, sin revelar hasta el último instante cuál sería el resultado. Sobre la mesa también se encontraban dos ecografías del bebé, que formaban parte de la ambientación del encuentro.

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Los invitados de Berardi y su pareja tuvieron la oportunidad de apostar si el bebé iba a ser mujer o varón

En las imágenes, Estefi apareció con una copa en la mano y un vestido blanco off-shoulder que dejó ver su pancita. Félix, por su parte, llevó una camisa gris. Ambos se miraron antes de actuar al mismo tiempo: clavaron las copas que tenían a su lado en la torta y, al levantarlas, descubrieron que el bizcochuelo era azul. De esa manera, confirmaron que esperaban un varón.

La reacción de ambos quedó registrada en una secuencia de fotografías. Estefi se llevó una mano a la boca y abrió los ojos en un gesto de sorpresa, mientras que Félix levantó su copa con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Las imágenes reflejaron el momento exacto en que conocieron el resultado de la celebración y compartieron la noticia con los invitados.

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“Mi intuición no falló”, dijo Berardi al descubrir que el interior de la torta era azul. La frase acompañó las fotografías de la revelación y mostró la emoción de la periodista al confirmar que tendría un hijo varón. La escena también quedó como uno de los primeros momentos públicos de la pareja durante el embarazo.

La panelista esta esperando a su primer hijo e hizo una fiesta de revelación de género junto a sus familiares y amigos (Video: Instagram)

Desde que anunció la llegada de su primer hijo, Estefi eligió mostrar parte del proceso en sus redes sociales. La periodista compartió el avance de la gestación y permitió que sus seguidores acompañaran cada anuncio, desde la revelación del sexo del bebé hasta la elección del nombre. En esta oportunidad, sumó además una referencia futbolera al contar que Vicenzo será hincha de Racing.

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Con la publicación desde la Riviera Maya, Berardi volvió a mostrar una postal de esta etapa junto a la noticia que sus seguidores esperaban. A cuatro meses de embarazo, confirmó que su hijo se llamará Vicenzo, que será un varón y que crecerá con una camiseta definida antes de su nacimiento: la de Racing.