Ciencia

Un interruptor para las neuronas: cómo funciona la optogenética y por qué cambió la neurociencia

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Premio Nobel de Medicina por descubrimientos que permitieron crear un método capaz de controlar grupos específicos de células nerviosas y analizar su relación con la memoria, el movimiento, el sueño y la percepción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La optogenética combina genética y pulsos de luz para activar o inhibir neuronas seleccionadas en escalas de milisegundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante décadas, la ciencia pudo registrar la actividad cerebral y estimular regiones enteras, pero tenía dificultades para distinguir qué células participaban en cada decisión, recuerdo o movimiento. La optogenética cambió esa escala de observación: convierte la luz en un interruptor capaz de actuar sobre neuronas seleccionadas y permite comprobar, con precisión temporal, cómo un circuito específico interviene en una función del organismo.

El alcance de esta herramienta fue reconocido este 5 de octubre con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 para Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, por los descubrimientos que hicieron posible su desarrollo. La Academia destacó que sus trabajos abrieron una etapa de la neurociencia que permite controlar células nerviosas individuales en un cerebro vivo, según se desprende de una nota de Infobae.

PUBLICIDAD

El recorrido que llevó al hallazgo comenzó a principios de los años 2000, cuando Hegemann y Nagel estudiaban la Chlamydomonas, un alga unicelular que se orienta hacia la luz. Allí identificaron la canalrodopsina, una proteína que abre un canal para el paso de iones cuando recibe luz azul. En 2005, Deisseroth incorporó su gen en neuronas de rata y consiguió activarlas con pulsos luminosos; dos años más tarde aplicó el mecanismo en el cerebro de ratones vivos.

La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar”, afirmó Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

PUBLICIDAD

La técnica combina modificación genética y luz

La optogenética reúne recursos de la genética, la biología molecular, la óptica y la neurociencia. El procedimiento comienza con la incorporación, en células seleccionadas, de genes que codifican proteínas sensibles a la luz llamadas opsinas. Una vez que esas proteínas se expresan en las células, la iluminación con una longitud de onda determinada modifica su actividad.

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel
Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 por el desarrollo de la optogenética.

En el caso de las neuronas, esa respuesta puede hacer que la célula dispare una señal eléctrica o que reduzca su actividad. Las canalrodopsinas, por ejemplo, permiten activar células con luz; otras opsinas se emplean para inhibirlas. El control puede producirse en escalas de milisegundos, un intervalo acorde con la velocidad de la comunicación neuronal.

Para llevar la luz al área de interés, los investigadores suelen usar fibras ópticas, LED implantables u otros dispositivos. La selección genética previa permite que el estímulo alcance a una población celular concreta, en vez de afectar indiscriminadamente a todas las neuronas de una zona.

Las proteínas sensibles a la luz surgieron del estudio de microorganismos

Las opsinas utilizadas en optogenética tienen antecedentes en microorganismos capaces de modificar el paso de iones a través de sus membranas cuando reciben luz. Hegemann y Nagel identificaron y caracterizaron proteínas de ese tipo, entre ellas la canalrodopsina. Más tarde, Deisseroth demostró que podían utilizarse para intervenir en neuronas.

Ese avance resolvió una dificultad central de la investigación cerebral: estudiar el efecto de un tipo de célula sin alterar al mismo tiempo el funcionamiento de otras células cercanas. La estimulación eléctrica tradicional puede alcanzar múltiples neuronas de manera simultánea; la optogenética permite delimitar mejor el circuito que se analiza.

La estimulación durante el sueño permitió reforzar recuerdos en ratones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios en ratones analizaron cómo la estimulación luminosa de circuitos neuronales durante el sueño puede reforzar la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consolidación de la memoria es uno de los procesos estudiados con esta tecnología. Una investigación de la Universidad de Cornell, publicada en la revista Neuron, empleó la optogenética para intervenir durante el sueño de ratones en momentos específicos de la actividad cerebral.

El equipo siguió las denominadas ondas-ráfaga, señales eléctricas breves vinculadas con el traslado de información desde el hipocampo hacia la neocorteza. Cada una dura alrededor de 100 milisegundos. Cuando aparecía una de esas señales, los científicos estimulaban una región cerebral elegida y observaron que los animales retenían recuerdos que, sin esa intervención, solían perder después de algunas horas.

Los resultados también se registraron en ratones modificados para presentar déficits de memoria. El trabajo, no supone un tratamiento disponible para pacientes, pero permite identificar con mayor precisión los mecanismos que participan en la formación y recuperación de recuerdos.

El Alzheimer concentra estudios sobre circuitos, memoria y ritmos cerebrales

La investigación sobre la enfermedad de Alzheimer es otro de los campos en los que se utiliza la optogenética. Una revisión científica de Parsa Mirzayi, Parnian Shobeiri y otros autores, publicada en 2022, señaló que la técnica permite examinar cambios en la plasticidad sináptica y los circuitos neuronales, dos sistemas afectados en esta enfermedad neurodegenerativa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer utilizan esta tecnología para examinar la plasticidad sináptica en modelos animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Alzheimer se asocia con la acumulación de beta-amiloide y proteína tau, además de alteraciones tempranas de las conexiones entre neuronas. La optogenética ayuda a estudiar esas fallas con precisión celular y temporal: permite activar, inhibir u observar redes implicadas en la memoria, sobre todo en el hipocampo, la corteza prefrontal y la corteza entorrinal.

En modelos animales, distintos experimentos analizaron si la regulación de circuitos puede reducir déficits cognitivos. Algunos trabajos lograron restaurar parcialmente oscilaciones cerebrales vinculadas con la memoria, como los ritmos theta y gamma, o recuperar respuestas de conjuntos neuronales relacionados con recuerdos previamente aprendidos. Esos resultados corresponden a estudios preclínicos, principalmente en ratones, y no prueban una eficacia terapéutica en personas.

La revisión también recoge investigaciones que examinaron la actividad cerebral durante el sueño. En pacientes con Alzheimer suelen disminuir las ondas lentas del sueño no REM, un patrón asociado con la consolidación de la memoria. En ratones, la estimulación de determinados circuitos permitió modificar esas oscilaciones, aunque otros experimentos mostraron que una estimulación excesiva puede tener efectos contraproducentes sobre procesos vinculados con el amiloide.

La posibilidad de convertir ese conocimiento en una terapia enfrenta obstáculos relevantes. Para actuar sobre el cerebro humano habría que introducir genes de opsinas de forma segura, dirigirlos al tejido adecuado y llevar luz a estructuras profundas como el hipocampo sin provocar daño térmico, infecciones ni respuestas inmunitarias. No existe una terapia optogenética aprobada para tratar el Alzheimer en personas.

El uso de la optogenética en personas enfrenta el desafío de introducir genes y luz en regiones cerebrales profundas sin causar daño. (TT News Agency/Pontus Lundahl/via REUTERS)
El uso de la optogenética en personas enfrenta el desafío de introducir genes y luz en regiones cerebrales profundas sin causar daño. (TT News Agency/Pontus Lundahl/via REUTERS)

La retina ofrece una vía más accesible para las aplicaciones clínicas

La aplicación terapéutica más avanzada de la optogenética se estudia en enfermedades de la retina. En la retinosis pigmentaria, los fotorreceptores que captan la luz se deterioran de manera progresiva, pero las células ganglionares y el nervio óptico pueden permanecer funcionales.

La estrategia consiste en incorporar opsinas a las células ganglionares para que puedan responder a estímulos luminosos y transmitir señales hacia el cerebro. Algunos proyectos combinan esta terapia génica con gafas equipadas con cámaras y sistemas que convierten la información visual en pulsos de luz.

Empresas como GenSight Biologics, Bionic Sight y Science han desarrollado ensayos y prototipos con ese objetivo. De acuerdo con un reporte de The Washington Post , los resultados iniciales apuntan a mejoras funcionales limitadas, como localizar objetos, distinguir contrastes y desplazarse con mayor autonomía. No equivalen a restituir una visión normal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una ilustración digital muestra un cerebro humano rodeado de ondas de energía y destellos de luz, simbolizando la actividad cerebral y los avances en la investigación neurocientífica. La imagen destaca la conexión entre la mente y la tecnología, representando el estudio de las ondas cerebrales y su impacto en la comprensión del funcionamiento del cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío es trasladar una herramienta de laboratorio a tratamientos seguros

Además de la memoria, la visión y el Alzheimer, la optogenética se aplica a estudios sobre dolor, ansiedad, adicción, sueño, movimiento y enfermedades neurológicas como el párkinson. Su principal aporte consiste en establecer con mayor claridad la relación entre la actividad de un circuito neuronal y una conducta o función biológica.

La técnica todavía tiene límites importantes fuera del laboratorio. Requiere modificar genéticamente las células objetivo y, en muchas aplicaciones cerebrales, colocar dispositivos que permitan suministrar luz a zonas profundas. Por ese motivo, la mayor parte de la evidencia proviene de animales y de estudios experimentales.

La retina, por su accesibilidad, concentra algunos de los ensayos en humanos más avanzados. En paralelo, el Nobel otorgado a Deisseroth, Hegemann y Nagel reconoce una herramienta que redefinió el estudio del cerebro y que continúa bajo evaluación para aplicaciones médicas.

Temas Relacionados

NeuronasNeurocienciaGenética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La NASA avanza hacia su base en la Luna: ya proyecta refugios y zonas seguras para astronautas

La agencia espacial estadounidense seleccionó tres instrumentos científicos que medirán hielo, micrometeoritos, sismos y cavidades subterráneas antes de las próximas misiones tripuladas del programa Artemis

La NASA avanza hacia su base en la Luna: ya proyecta refugios y zonas seguras para astronautas

“Una ciudad autosuficiente en Marte”: cómo siguen los planes de Elon Musk tras el exitoso ensayo del cohete gigante de SpaceX

La compañía alista su próximo vuelo de prueba con la meta de capturar el vehículo espacial en la torre de lanzamiento mediante brazos mecánicos y validar el traspaso de combustible en órbita

“Una ciudad autosuficiente en Marte”: cómo siguen los planes de Elon Musk tras el exitoso ensayo del cohete gigante de SpaceX

Qué descubrió la ciencia sobre el hipocampo, la memoria y su capacidad para procesar información sin conciencia plena

La investigación amplía el alcance de un área neuronal vinculada con la interpretación del entorno, la predicción sensorial y procesos internos del organismo

Qué descubrió la ciencia sobre el hipocampo, la memoria y su capacidad para procesar información sin conciencia plena

Del sueño de volar a un prototipo real: cómo es el dron tripulado creado por estudiantes argentinos que busca revolucionar la movilidad aérea

Se trata del Atol Mamba, un monoplaza eléctrico que puede despegar en vertical y alcanzar los 70 kilómetros por hora. Alumnos de ingeniería de distintas facultades buscan construirlo en masa

Del sueño de volar a un prototipo real: cómo es el dron tripulado creado por estudiantes argentinos que busca revolucionar la movilidad aérea

Año Nuevo en Marte: el planeta rojo inició su ciclo 39 tras completar una vuelta al Sol

El cambio ocurrió el 30 de septiembre a las 8:16 GMT, cuando comenzó la primavera en el hemisferio norte marciano. El nuevo período se extenderá durante cerca de 687 días terrestres y estará marcado por variaciones de luz, temperatura, vientos y actividad de polvo

Año Nuevo en Marte: el planeta rojo inició su ciclo 39 tras completar una vuelta al Sol
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

Robaba motos en Recoleta y alardeaba de sus ataques en TikTok: lo detuvieron cuando salía de su casa en Lanús

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

DEPORTES

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación