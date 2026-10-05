América Latina

Candombe, murga y milonga para recibir a León XIV en Uruguay: esta es la canción oficial de la visita del papa

La Iglesia Católica presentó “Una gran alegría”, una composición que reúne a Lucas Sugo, Josefina Damiani, Catherine Vergnes y otros músicos uruguayos

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV
Guardar

La Iglesia Católica de Uruguay presentó “Una gran alegría”, la canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay. La composición es una mezcla de candombe, murga y milonga para reflejar la tradición uruguaya en el recibimiento al pontífice, que llegará al país el 6 de diciembre.

La canción fue compuesta por Diego Melano, con la colaboración de Santiago Soares de Lima, reúne también las voces de Lucas Sugo, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Catherine Vergnes, Agustina Mas y Pepe Crespo, informó la Iglesia Católica. Son artistas de diferentes estilos y trayectorias que se unen para ponerle música a este momento histórico.

PUBLICIDAD

“La canción recorre imágenes, sonidos y rincones de nuestro país —la rambla, el litoral, el Estadio, los gurises en el campito— y los mezcla con algunos de nuestros ritmos más propios”, describe la institución.

Montevideo, Florida y Paysandú, las ciudades uruguayas que visitará León XIV
Montevideo, Florida y Paysandú, las ciudades uruguayas que visitará León XIV

El título de la canción se inspira en el lema de la visita: “Les anuncio una gran alegría”. “Es una invitación abierta a encontrarnos, celebrar y recibir juntos al papa León XIV”, describió la Iglesia.

El compositor de la canción destacó días atrás en una conferencia de prensa que la canción busca resumir la “relevancia” que tiene la visita del papa. Melano junto a Damiani han estado relacionados a otras canciones católicas de eventos masivos, como las jornadas de la juventud.

PUBLICIDAD

El artista dijo que la composición fue colectiva y que lo que buscó es que los uruguayos la sientan como propia, más allá de las creencias religiosas.

Imagen IKN4ZMLWARDRPNI3234Y5FJNTM

Los artistas cantarán la canción delante del papa León XIV el próximo 7 de noviembre, cuando el pontífice encabece una celebración en el Estadio Centenario.

La agenda del papa León en Uruguay

Faltan 31 días para que León XIV pise tierra uruguaya.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Se espera que varios argentinos lleguen hasta allí.

El papa estará unas tres horas en ese departamento. De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)
Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

Temas Relacionados

León XIVUruguayUna gran alegríacanción oficialLeón XIV en Uruguay

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Familia de pastor que protestó contra la dictadura en Cuba denuncia que sigue incomunicado en la prisión

Ariel Limias Leiva caminó con un cartel hasta la escalinata del Capitolio, el edificio más emblemático de Cuba. Minutos después, cuatro agentes lo arrestaron. Su familia lleva días sin poder verlo ni conocer los cargos

Familia de pastor que protestó contra la dictadura en Cuba denuncia que sigue incomunicado en la prisión

Rescataron a un salvadoreño que permaneció nueve horas atrapado en una alcantarilla de ocho metros en un bulevar capitalino

La víctima, de 37 años, cayó durante la noche a una estructura de unos ocho metros de profundidad, tras perder el equilibrio mientras caminaba por la zona.

Rescataron a un salvadoreño que permaneció nueve horas atrapado en una alcantarilla de ocho metros en un bulevar capitalino

Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

La presión del caudal sobre la estructura amenaza la conexión entre Villa Hermosa y Boca del Monte. El jefe comunal de San Miguel Petapa asegura que las gestiones administrativas 'se han quedado en mesas de trabajo'.

Colapso inminente del puente Pinula en Guatemala: la Corte de Constitucionalidad ordena al Gobierno actuar y las autoridades piden el cierre total

El Cardamomo hondureño supera los 16 millones de dólares en exportaciones y busca elevar su producción

La cadena productiva registra unos 2,000 productores, concentrados principalmente en Santa Bárbara, Cortés y Atlántida, mientras las autoridades proyectan aumentar las áreas cultivadas

El Cardamomo hondureño supera los 16 millones de dólares en exportaciones y busca elevar su producción

Panameños aspiran a tener su primera vivienda mediante un aporte estatal de $3 mil

El programa opera bajo un esquema que excluye el manejo directo de dinero por parte de los beneficiarios, afirma el Ministerio de Economía y Finanzas

Panameños aspiran a tener su primera vivienda mediante un aporte estatal de $3 mil
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Macarena, hija de Emilio Aragón, anuncia su boda con el empresario Fran Utrera Antón: así ha sido la romántica pedida de la pareja

Macarena, hija de Emilio Aragón, anuncia su boda con el empresario Fran Utrera Antón: así ha sido la romántica pedida de la pareja

Ayuso rebajará dos impuestos a los menores de 40 años que compren vivienda en Madrid

“Capitán Sol” y la red de huachicol fiscal: cuál era el papel de Miguel Ángel “N” y las conexiones que apuntan a Andy López Beltrán

Precio de la gasolina en Jalisco hoy domingo 4 de octubre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este lunes 5 de octubre

DEPORTES

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

Se despide Messi de la selección argentina: de la última práctica al “súper” equipo que planea Scaloni ante Benín

Neymar se pronunció en medio de las elecciones en Brasil: el guiño a uno de los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación

La razón por la que Sylvester Stallone no pudo celebrar haber ganado el Oscar de ‘Rocky’: “Quería hundirme en el asiento”