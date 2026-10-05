Candombe, murga y milonga para recibir a León XIV en Uruguay: esta es la canción oficial de la visita del papa

La Iglesia Católica uruguaya reunió candombe, murga y milonga en la canción oficial de la visita del papa León XIV

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La Iglesia Católica de Uruguay presentó “Una gran alegría”, la canción oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay. La composición es una mezcla de candombe, murga y milonga para reflejar la tradición uruguaya en el recibimiento al pontífice, que llegará al país el 6 de diciembre.

La canción fue compuesta por Diego Melano, con la colaboración de Santiago Soares de Lima, reúne también las voces de Lucas Sugo, Josefina Damiani, Marcos Agüero, Catherine Vergnes, Agustina Mas y Pepe Crespo, informó la Iglesia Católica. Son artistas de diferentes estilos y trayectorias que se unen para ponerle música a este momento histórico.

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“La canción recorre imágenes, sonidos y rincones de nuestro país —la rambla, el litoral, el Estadio, los gurises en el campito— y los mezcla con algunos de nuestros ritmos más propios”, describe la institución.

Montevideo, Florida y Paysandú, las ciudades uruguayas que visitará León XIV

El título de la canción se inspira en el lema de la visita: “Les anuncio una gran alegría”. “Es una invitación abierta a encontrarnos, celebrar y recibir juntos al papa León XIV”, describió la Iglesia.

El compositor de la canción destacó días atrás en una conferencia de prensa que la canción busca resumir la “relevancia” que tiene la visita del papa. Melano junto a Damiani han estado relacionados a otras canciones católicas de eventos masivos, como las jornadas de la juventud.

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El artista dijo que la composición fue colectiva y que lo que buscó es que los uruguayos la sientan como propia, más allá de las creencias religiosas.

Los artistas cantarán la canción delante del papa León XIV el próximo 7 de noviembre, cuando el pontífice encabece una celebración en el Estadio Centenario.

La agenda del papa León en Uruguay

Faltan 31 días para que León XIV pise tierra uruguaya.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. A las 17.30 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

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El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, el obispo Arturo Fajardo, y el papa León XIV, en el Vaticano (Los obispos uruguayos con el papa León XIV (@DanielSturla)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice. Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres. Se espera que varios argentinos lleguen hasta allí.

El papa estará unas tres horas en ese departamento. De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

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Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación. Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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