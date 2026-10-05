Opinión

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro derrota al socialismo castrochavista

Con la caída del líder del Partido de los Trabajadores, el socialismo del siglo XXI entra en cuidados intensivos y podría ser borrado totalmente del mapa político latinoamericano

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS/Brian Snyder)
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS/Brian Snyder)
Guardar

No fue una elección, fue una paliza. Luiz Inácio Lula da Silva perdió el congreso, el senado, alcaldías grandes y pequeñas. Todo o casi todo. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, entra a una segunda vuelta como el virtual ganador. Sin objeciones y sin competencia.

Lula creyó que encarcelando a Jair Bolsonaro acabaría con el movimiento. Se equivocó. Lo hizo más fuerte. Mientras el presidente de 80 años se desgastaba políticamente sin solucionar el crimen, la violencia o la economía, el deseo de cambio crecía de forma imparable.

PUBLICIDAD

Cuatro miembros de la familia Bolsonaro se alzaron con victorias extraordinarias. Su esposa Michelle, sus hijos Carlos y Jair Renan, así como su hermano Renato Bolsonaro. El pueblo estaba claro que eran perseguidos políticos y esto generó una empatía desbordante.

Las encuestas mintieron. Lula estaba embriagado de poder y convencido de ganar en primera vuelta y en el peor de los casos en un balotaje muy favorable. Los encargados de tomar el pulso social jamás contaron con el hartazgo del pueblo y su grito silencioso por un cambio radical.

Lula agotó todos sus trucos. El populismo de recortar la jornada laboral, apostar al aumento de la bolsa familiar, incrementar salarios, prometer respetar la amazonia, los derechos LGBTI, etcétera. Nada funcionó. Lula no leyó las escrituras en la pared y cuando lo hizo fue muy tarde.

PUBLICIDAD

El mayor error de Lula fue subestimar a los brasileños. El pueblo había visto en carne propia la migración venezolana y el daño que el populismo podría causar, incluso al país con las reservas petroleras más grandes del planeta.

Ni Bukele, ni designación de terroristas. Lula y su política de mano suave con el crimen organizado habían fracasado en grande. Su apuesta por dialogar o reinsertar a la sociedad a criminales consumados era vista como una traición a la patria. Proteger al agresor y burlarse de las víctimas.

Y sí, el fenómeno Bukele tuvo su impacto. “Bukele nos inspira porque ha logrado uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y seguridad pública” dijo Bolsonaro. Al igual que en las últimas 8 elecciones el pulgarcito de Centroamérica impactó otro proceso electoral.

El discurso de soberanía y enemistad con Estados Unidos fracasó. El presidente Lula apostó todo a la lucha de clases y el antimperialismo, el rechazo del dólar y el uso del yuan. Nada más alejado de la tradición brasileña e incluso de muchos de sus seguidores.

Lula era el último dinosaurio del socialismo castrista. El Partido de los Trabajadores nació un año después de la revolución sandinista y Lula siempre fue admirador de Daniel Ortega. La idea del Foro de Sao Paulo nace en Managua durante el primer encuentro de Lula con Fidel Castro.

La derrota de Lula no es casual. Es el resultado de la ola de cambios que vive América Latina. El socialismo no es fuente de esperanza sino de espanto, de catástrofe y no de cambio. La gente quiere seguridad, prosperidad y libertad. Tres cosas que el socialismo no ofrece y jamás podrá dar.

* Arturo McFields es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

Luiz Inácio Lula da SilvaBrasilSocialismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bardem y la judía mala

Se está creando una nueva Stasi de las ideas que se ha autonombrado como censora universal de la libertad de expresión

Bardem y la judía mala

Por qué América Latina no puede seguir ausente del Estrecho de Taiwán

En pleno siglo XXI, ninguna región es completamente inmune a las turbulencias que se producen en otros lugares del globo, por más lejanas que parezcan.

Por qué América Latina no puede seguir ausente del Estrecho de Taiwán

Venezuela y el vía crucis de la transición

Todo indica que la transición venezolana seguirá un camino propio

Venezuela y el vía crucis de la transición

El impacto de la revolución de la inteligencia artificial y la robótica en el resto del mundo

El discurso actual sobre la revolución tecnológica se centra en Estados Unidos y China, los principales impulsores estatales de estas tecnologías y competidores entre sí. Sin embargo, el impacto potencial de la IA en el resto del mundo es menos conocido, aunque también significativo, y podría seguir dinámicas distintas a las de Washington y Pekín

El impacto de la revolución de la inteligencia artificial y la robótica en el resto del mundo

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”

Sacando a limpio lo ocurrido

La Asamblea General de la ONU en su “semana mayor”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

En directo | Mónica García no se descarta como candidata del Frente Amplio: “Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha”

Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

Robaba motos en Recoleta y alardeaba de sus ataques en TikTok: lo detuvieron cuando salía de su casa en Lanús

El Sindicato de Inquilinas insiste en la huelga general tras el adelanto de las elecciones: “No vamos a parar hasta que la vivienda sea un derecho”

DEPORTES

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

El detrás de escena del error en la estrategia de Alpine en el GP de Baréin de F1: cómo logró recuperarse Colapinto y superar a Gasly

El Salvador llega a Martinica con una urgencia que excede los 90 minutos

Así están las posiciones del Clausura y la Tabla Anual que clasifica a la Copa Libertadores y Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

Kim Kardashian revela por qué intenta frenar a North West frente a la fama

La estrella de ‘Spider-Man’, Tobey Maguire, finaliza su divorcio con Jennifer Meyer tras 10 años de separación