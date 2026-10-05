Honduras

Honduras: Policía acusada de matar a infante de Marina acepta su participación y busca procedimiento abreviado

Emilia Fernanda Rodríguez Armas es señalada por la muerte de Waldina Mejía Valle, ocurrida el pasado 31 de agosto. La próxima audiencia quedó programada para el 12 de noviembre

Emilia Fernanda Rodríguez Armas aceptó someterse a un procedimiento abreviado por la muerte de Waldina Mejía Valle. (Foto: Cortesía)
Emilia Fernanda Rodríguez Armas aceptó someterse a un procedimiento abreviado por la muerte de Waldina Mejía Valle. (Foto: Cortesía)
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La agente de la Policía Nacional, Emilia Fernanda Rodríguez Armas, aceptó someterse a un procedimiento abreviado dentro del proceso judicial que enfrenta por la muerte de la infante de Marina Waldina Mejía Valle, ocurrida en agosto de 2026.

La decisión fue comunicada este viernes durante la audiencia preliminar, desarrollada en el marco del proceso contra Rodríguez Armas por el delito de homicidio en perjuicio de la integrante de la Fuerza Naval de Honduras.

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La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, explicó que la solicitud fue presentada por la defensa de la imputada y deberá contar con la autorización del Ministerio Público, como ente encargado de ejercer la acusación en el proceso.

De acuerdo con la explicación proporcionada por Castillo, el procedimiento abreviado contempla que la persona imputada reconozca su participación en el hecho que se le atribuye. A cambio, la legislación permite que el juez pueda aplicar una reducción de hasta un tercio de la pena que corresponda al delito.

Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras, murió tras recibir varios impactos de arma de fuego.(Foto: Cortesía)
Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras, murió tras recibir varios impactos de arma de fuego.(Foto: Cortesía)

En este caso, el Código Penal establece para el delito de homicidio una pena de entre 15 y 20 años de prisión, por lo que la eventual reducción dependerá de la pena que finalmente determine el tribunal y de que se cumplan los requisitos legales para aplicar el procedimiento.

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La aceptación manifestada durante la audiencia preliminar no significa que la pena haya sido fijada, ya que todavía deben cumplirse las etapas correspondientes y el Ministerio Público debe pronunciarse sobre la solicitud presentada por la defensa.

Tras la petición de la defensa, las autoridades judiciales programaron una nueva audiencia para el 12 de noviembre a las 10:30 de la mañana, fecha en la que se continuará con el trámite relacionado con la solicitud de procedimiento abreviado.

El Ministerio Público deberá determinar si acepta la salida procesal planteada por la defensa de Rodríguez Armas y, de ser así, deberán establecerse las condiciones correspondientes para que el órgano jurisdiccional resuelva conforme a derecho.

Según las investigaciones dirigidas por los fiscales, el hecho ocurrió la noche del 31 de agosto de 2026, cuando Rodríguez Armas habría llegado en una motocicleta a las instalaciones de la Fuerza Naval de Honduras, con el propósito de recoger a Waldina Mejía Valle.

La defensa de Emilia Rodríguez solicitó el procedimiento abreviado durante la audiencia preliminar. (Foto: Ministerio Público)
La defensa de Emilia Rodríguez solicitó el procedimiento abreviado durante la audiencia preliminar. (Foto: Ministerio Público)

Las investigaciones establecen preliminarmente que ambas mujeres se trasladaron posteriormente hacia el sector de Nueva Aldea, Francisco Morazán, donde habría ocurrido un altercado entre ellas.

De acuerdo con la acusación, durante la discusión Rodríguez Armas habría sacado un arma de fuego y realizado dos disparos contra Mejía Valle. La víctima resultó gravemente herida y posteriormente fue trasladada al Hospital Escuela.

A pesar de recibir atención médica, Waldina Mejía Valle falleció a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, mientras que la acusada habría abandonado el lugar después del ataque, según la reconstrucción presentada por los investigadores.

Con la solicitud de procedimiento abreviado, el caso entra en una nueva etapa judicial en la que deberán intervenir tanto la defensa de Rodríguez Armas como el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional.

La eventual aplicación de esta salida procesal dependerá de que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación hondureña. Mientras tanto, el proceso continuará hasta que exista una resolución judicial sobre la responsabilidad penal y la pena que corresponda.

La muerte de Waldina Mejía Valle, integrante de la Fuerza Naval de Honduras, ocurrió después de un conflicto entre las dos mujeres y ahora será objeto de resolución dentro del proceso judicial que enfrenta la agente policial.

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