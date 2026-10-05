Bolsonaro o Lula: un exembajador argentino anticipó cómo puede cambiar la relación con Argentina después del balotaje

Brasil llega al balotaje presidencial con una brecha de dos puntos entre las principales fuerzas políticas

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Brasil llega al balotaje presidencial del 25 de octubre con una diferencia de apenas dos puntos entre Bolsonaro y Lula da Silva, un resultado que mantiene abierta la disputa y vuelve a poner bajo la lupa el impacto de la elección sobre el vínculo con Argentina.

Mientras el intercambio comercial tiene dinámica propia, la definición puede modificar el tono político, el diálogo regional y las representaciones diplomáticas entre Brasilia y Buenos Aires.

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“Se va a entender bien con el presidente argentino”, afirmó Juan Pablo Lohlé, exembajador argentino en Brasil, durante una entrevista en Infobae al amanecer, al referirse a un eventual triunfo de Bolsonaro. Para el diplomático, ese resultado facilitaría el vínculo entre ambos gobiernos.

Si, en cambio, Lula se impone en la segunda vuelta, Lohlé prevé una relación bilateral semejante a la actual, aunque considera posible que los dos países recompongan sus representaciones y designen nuevos embajadores. La elección, sostuvo, no altera la necesidad de sostener canales de diálogo entre las dos principales economías del Mercosur.

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El exembajador Juan Pablo Lohlé analizó la recomposición de los vínculos diplomáticos entre Argentina y Brasil tras las elecciones (Captura de video)

El comercio bilateral seguirá al margen del resultado

“Los presidentes pasan y los países quedan”, dijo Lohlé al plantear que las diferencias ideológicas no deberían impedir el entendimiento entre Buenos Aires y Brasilia. En ese marco, señaló que Lula y el presidente argentino tendrían que buscar una relación de trabajo si el candidato brasileño gana el balotaje, como ocurrió entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández.

“El comercio va a seguir como está, porque eso tiene autonomía”, sostuvo el exembajador. Según explicó, las cadenas de valor y las exportaciones entre Argentina y Brasil tienen continuidad más allá de los cambios de signo político en los gobiernos.

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Sin embargo, Lohlé advirtió que las distancias entre los mandatarios inciden en el clima de la relación. “Cuando las cabezas no se juntan, los brazos no se abrazan”, resumió al describir los límites que pueden surgir en el plano político aun cuando los intercambios económicos se mantengan.

El comercio bilateral entre Buenos Aires y Brasilia mantendrá su continuidad con independencia del resultado electoral EFE/ Andre Borges

Competencia abierta entre Bolsonaro y Lula

Lohlé definió como sorpresivo el resultado de la primera vuelta, que dejó a Bolsonaro con una ventaja de dos puntos. A su juicio, el desempeño electoral tomó por sorpresa tanto al espacio del expresidente como al de Lula, que había organizado su cierre en el Hotel Renascença de San Pablo, mientras Bolsonaro aguardó el escrutinio en su casa.

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“La pelea eleccionaria comienza ahora”, afirmó. El exembajador señaló que, tras el recuento, las campañas ingresan en una etapa distinta, en la que deberán disputar los votos de quienes no respaldaron a ninguno de los dos candidatos en la primera ronda.

Según Lohlé, el escrutinio empezó con una distancia de diez puntos y luego redujo la brecha hasta los dos puntos finales. También afirmó que existe una corriente electoral favorable a Bolsonaro, aunque remarcó que los números pueden modificarse durante la campaña hacia el balotaje.

La campaña vuelve a discutir debates, apuestas y aranceles

Lohlé sostuvo que la primera vuelta se desarrolló sin debate presidencial después de que la Cámara Electoral suspendiera el encuentro. Antes de esa decisión, Flavio Bolsonaro había adelantado que tampoco asistiría, según relató el exembajador.

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La suspensión del debate televisivo en la primera vuelta limitó la exposición de propuestas ante los electores brasileños REUTERS/Amanda Perobelli

Para Lohlé, la ausencia de ese intercambio perjudicó a los demás candidatos, ya que la televisión permite a los electores conocer las propuestas y perfiles de quienes aspiran a la Presidencia. En las semanas previas a la segunda vuelta, añadió, Lula procuró ajustar su estrategia con medidas vinculadas a las apuestas en partidos de fútbol y al aumento de algunos aranceles.

Consultado sobre las restricciones a las apuestas, respondió que sus efectos pueden variar entre los distintos electorados. Lohlé consideró que los sectores humildes, las mujeres y los jóvenes podrían respaldar los límites por el impacto del gasto familiar en esa actividad, aunque advirtió que la centralidad del fútbol en Brasil también puede producir una reacción adversa.

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Consolidación de la derecha brasileña

El exembajador afirmó que la derecha brasileña se fortaleció desde la primera presidencia de Jair Bolsonaro, al reunir partidos que antes actuaban de forma dispersa y competir con el Partido de los Trabajadores (PT). En ese proceso, sostuvo, la fuerza logró concentrar respaldo y mantener una disputa electoral competitiva.

La diferencia en el Producto Bruto Interno plantea desafíos de escala en la relación bilateral de ambas naciones REUTERS/Brian Snyder

Lohlé señaló que Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, promovió la candidatura de su hijo, quien consiguió una victoria de dos puntos en la primera vuelta. Para el diplomático, ese resultado dejó abierto el debate sobre la proyección electoral de la derecha en Brasil.

Al abordar el peso regional del país, recordó una frase atribuida a Henry Kissinger: “Kissinger decía que para mirar América Latina hay que mirar a Brasil”. Lohlé indicó que Brasil tiene un producto bruto cinco veces mayor que el de Argentina y una superficie tres veces superior.

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El exembajador planteó que esa asimetría admite dos lecturas: una relación en la que Brasil ocupe el primer lugar por su escala, o un vínculo entre países soberanos con paridad política.

El acuerdo nuclear entre Argentina y Brasil representa un marco histórico de cooperación pacífica REUTERS/Adriano Machado

El acuerdo nuclear permanece como antecedente de cooperación bilateral

Lohlé destacó el acuerdo nuclear entre Argentina y Brasil como un entendimiento que trasciende las coyunturas políticas. Lo vinculó con la convergencia que construyeron Raúl Alfonsín y José Sarney y con la decisión de ambos países de avanzar por la vía pacífica.

Como contraste, mencionó las tensiones entre India y Pakistán, dos países con armas atómicas. “Argentina y Brasil tienen un acuerdo nuclear”, afirmó Lohlé, para subrayar que ese pacto sigue siendo un marco de cooperación central en la relación bilateral.

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