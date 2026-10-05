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Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

La compañía estatal del reino lanzó una inquietante advertencia poco después de que las autoridades de Riad filtraran que hubo serios daños por un ataque de los rebeldes hutíes contra la infraestructura energética árabe

Se eleva humo desde el sitio de la refinería Saudi Aramco tras los presuntos ataques hutíes, al sur de Riad, Arabia Saudita (Unión Europea/Copernicus Sentinel-3/Distribuida vía REUTERS)
Se eleva humo desde el sitio de la refinería Saudi Aramco tras los presuntos ataques hutíes, al sur de Riad, Arabia Saudita (Unión Europea/Copernicus Sentinel-3/Distribuida vía REUTERS)
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Arabia Saudita volvió a sufrir un ataque contra el oleoducto Este-Oeste, su arteria petrolera más estratégica, con un nuevo golpe sobre una estación de bombeo en Jurais, al este de Riad, que provocó daños graves y paralizó por completa el flujo de crudo en la infraestructura, informó a la AFP una fuente del sector energético del reino.

“El oleoducto Este-Oeste fue atacado de nuevo ayer. Una estación de bombeo al este de Riad, en Jurais. Antes no había sido un objetivo. Hubo grandes daños y el oleoducto volvió a detenerse”, precisó la fuente.

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Las noticias sobre los ataques empujaron un salto en las cotizaciones del crudo. El barril de Brent se negocia hoy por encima de los USD 100, mientras que el WTI ronda los USD 90,69, según datos del mercado a primera hora de este lunes.

Los hutíes reivindicaron ataques sobre Aramco el día previo al golpe en Jurais

La acción se produjo un día después de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaran haber atacado instalaciones en Arabia Saudita pertenecientes a Aramco, la compañía petrolera estatal, incluida infraestructura en esa misma localidad de Jurais. El oleoducto acumula múltiples ataques desde que se generalizó el conflicto en Oriente Medio tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán.

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La tubería, que recorre unos 1.200 kilómetros (700 millas) entre los principales campos petrolíferos del este del reino y la terminal de Yanbu, sobre el mar Rojo, se convirtió en la ruta exportadora vital para Arabia Saudita después de que Irán comenzara a bloquear el estrecho de Ormuz al inicio del conflicto regional. El mes pasado, el kingdom ya había cerrado el oleoducto a raíz de ataques provenientes de Irak, donde operan grupos armados afines a Teherán. Los flujos permanecieron interrumpidos entre el 11 y el 22 de septiembre, según la plataforma de seguimiento de materias primas Kpler.

El presidente ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)
El presidente ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, durante la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)

El director de Aramco advierte que las reservas mundiales de crudo están en niveles críticos

En ese contexto, Amin Nasser, director ejecutivo de Aramco, advirtió este lunes que las reservas mundiales de petróleo se encuentran en un nivel “peligrosamente bajo”, horas después de que los países del G7 anunciaran la liberación de existencias para aliviar las preocupaciones sobre el suministro.

“El sistema ya está bajo presión. Y como existen muy pocas alternativas a las que el mundo pueda recurrir, el colchón de seguridad que permite hacer frente a las interrupciones del suministro es peligrosamente bajo”, declaró Nasser durante la conferencia Energy Intelligence Forum, celebrada en Londres.

El ejecutivo advirtió además que las cifras brutas de reservas inducen a error, dado que menos del 10% del volumen declarado está realmente disponible para su uso; el grueso corresponde al mínimo operativo que los países deben conservar para garantizar el funcionamiento de sus infraestructuras. “Por eso, como pueden ver, les cuesta encontrar 100 millones de barriles”, señaló en referencia a los volúmenes liberados el viernes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que agrupa a 32 países. “Las reservas de energía podrían ayudarnos a superar un invierno, pero no pueden resolver de forma duradera el problema del suministro”, agregó.

A pesar del diagnóstico sombrío, Nasser se mostró confiado en la capacidad de respuesta de su empresa, que —afirmó— está en condiciones de atender “a todas las necesidades” de sus clientes actuales.

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