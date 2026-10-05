Nunca ha sido tan fácil hacer crecer un patrimonio

Trader en el piso del New York Stock Exchange's en Wall Street (REUTERS/Brendan McDermid)

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Ante la enorme volatilidad del mercado argentino y la devaluación de la moneda es fácil perder de vista lo importante. Los inversores podrían estar obviando un hecho elemental tanto en Argentina como en el resto del mundo y es que nunca ha sido tan fácil aumentar su patrimonio mediante la renta variable internacional.

No hace falta ser adivino o un oráculo, ni evitar las caídas o convertirse en un gurú de la selección de valores. Basta con paciencia, disciplina y tiempo.

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Cuando empecé mi carrera hace 54 años, los inversores la tenían difícil. La información, sin internet, era escasa, así que analizar una empresa suponía consultar numerosos archivos y microfichas de noticias e informes empresariales en la biblioteca. Comprar títulos en el extranjero resultaba aún más complicado.

De las veinte principales acciones del mundo por capitalización bursátil en 1970, como AT&T e IBM, en 1990 solo quedaban siete y en 2010, cinco

En efecto, las comisiones de negociación en Estados Unidos promediaban el 2% hasta 1975. A esto se sumaban los amplios diferenciales entre el precio de compra y el de venta, que mermaban aún más la rentabilidad. Los inversores argentinos se enfrentaron durante décadas a numerosas dificultades añadidas, como los controles de capital y el acceso limitado a los mercados.

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Actualmente, la compraventa de valores es prácticamente gratuita en Estados Unidos. Asimismo, la liberalización del mercado argentino, pese a los altibajos, ha avanzado e invertir en Argentina resulta mucho más barato en la actualidad; por no hablar de la mejora del acceso a los mercados internacionales. BYMA, por ejemplo, ofrece certificados de depósito argentinos (Cedear) para invertir en un sinfín de acciones individuales de todo el mundo con unas comisiones que rondan de media el 0,25% del valor de la operación (más el IVA y los gastos fijos de BYMA). Más accesibles incluso son los millones de datos disponibles desde cualquier teléfono móvil, que permiten analizar cualquier valor cotizado del mundo.

Por otra parte, no pasa nada si no se destaca por elegir acciones. No necesita encontrar la próxima Mercado Libre. De hecho, BYMA también ofrece fondos cotizados (ETF) a través de los Cedear con los que es posible invertir en el conjunto del mercado, en sectores o en índices de otros países y aprovechar la innovación, el crecimiento y la evolución de otras economías. Con un fondo diversificado no necesita descubrir al próximo gigante tecnológico, ya que tendrá una parte de él mientras el capitalismo, siempre en constante transformación, se abre paso como una bola de nieve. Y la bola seguirá rodando.

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De las veinte principales acciones del mundo por capitalización bursátil en 1970, como AT&T e IBM, en 1990 solo quedaban siete y en 2010, cinco. Actualmente, ninguna. Todas se vieron superadas por nuevas empresas innovadoras de cuyo crecimiento se beneficiaron sus accionistas.

Si bien una buena diversificación global no evita todas las caídas, mitiga los riesgos políticos y económicos específicos del país y ofrece exposición a más sectores

La dinámica que hemos explicado es una característica del capitalismo, no un defecto, y para aprovecharla hay que invertir en renta variable. El oro, el bitcóin y la renta fija no sirven.

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Invertir en una cartera global no lo hará rico de la noche a la mañana. Ahora bien, ese no debe ser el objetivo, sino sacar partido del crecimiento compuesto, adoptando para ello un plano gradual pero también internacional. Es cierto que la rentabilidad anualizada de la bolsa argentina es del 15,2% (en USD para evitar la distorsión de la devaluación) desde 1987, cuando se lanzó el índice MSCI Argentina. Sin embargo, dada su enorme volatilidad y sus desplomes habituales, conviene diversificarse. Desde 1925, año en que comenzaron a registrarse datos fiables, las ganancias anualizadas del índice estadounidense S&P 500 han sido del 10%; y las de la bolsa mundial, del 9% desde 1987.

Si bien una buena diversificación global no evita todas las caídas, mitiga los riesgos políticos y económicos específicos del país y ofrece exposición a más sectores. Los datos refuerzan este argumento, ya que, desde su creación en 1987, el MSCI Argentina se ha revalorizado el 60% de los años, mientras que las bolsas estadounidense y mundial lo han hecho un 74%. Sencillamente, seguir una estrategia general de “comprar y mantener” la inversión exige disciplina en los años malos.

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Por otro lado, si cree que le falta dinero para crear un patrimonio, tenga en cuenta el potencial del interés compuesto. Una inversión anual de 1.200.000 pesos, a un interés compuesto del 8%, 30 años después se convertirán en casi 148 millones de pesos.

Por eso, mire hacia el futuro y forme parte de las tendencias que mueven el mundo.