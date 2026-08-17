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Cómo estará el tiempo durante el feriado en el AMBA: lluvia, humedad y alerta en 10 provincias

Las condiciones meteorológicas del fin de semana persistirán al menos hasta el martes. El miércoles podría llegar el alivio y se podrán ver algunos rayos del sol. Continúan las nevadas en la zona cordillerana y hay alerta naranja

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
El SMN prevé para hoy y mañana días grises y lluviosos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Comienza una semana corta en lo laboral por el feriado del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y para la jornada de hoy el Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones meteorológicas adversas.

Según detalló, el cielo permanecerá mayormente nublado, con mucha humedad, algunas lluvias, aunque sin frío. La máxima esperada es de 14° y la mínima de 12 grados con vientos del sector sureste. Dichas condiciones se mantendrán durante toda la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se extenderán al resto de la provincia.

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Hacia el martes las condiciones serán un poco más complejas, dado que se esperan lluvias aisladas durante la mañana. De esta manera, la semana laboral comenzará con marcas térmicas que irán entre los 8° de mínima y los 12 grados de máxima y la presencia de vientos variables del sector sureste que rotarán al sur, y alcanzaran los 50 Km/h.

Gráfico de pronóstico semanal con temperaturas, probabilidad de precipitación, velocidad del viento, dirección predominante y ráfagas para Buenos Aires
Un gráfico muestra el pronóstico semanal del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas máximas y mínimas diarias, probabilidad de lluvia y datos de viento.

Promediando la semana, el miércoles, el clima será otro. Ya desde las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado y el sol asomará aunque tibio por entre las nubes. La máxima prevista es de 14° y la mínima de 9 grados con vientos del sector sureste.

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Las buenas condiciones climáticas podrían mantenerse el resto de la semana incluso llegando al fin de semana, con valores térmicos que alcanzarán los 15 grados de máxima.

Padre e hijo, abrigados con bufanda y pulóver, caminan tomados de la mano por una calle de Buenos Aires bajo el sol. El Obelisco es visible al fondo.
A partir del miércoles, el sol asoma en el cuelo porteño aunque con un descenso leve en la temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertas para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para hoy lunes y mañana martes una alerta amarilla por tormentas para la provincia de Entre Ríos, centro y sur de Corrientes y este de Santa Fe. A su vez, advirtió por fuertes ráfagas de viento para el noroeste argentino y en especial el oeste de Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca.

Puntualmente en las ciudades de Entre Ríos y Corrientes, se esperan lluvias y tormentas intermitentes, algunas de ellas fuertes, con precipitaciones abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 60 y 80 milímetros, con posibilidad de superar ese valor en puntos concretos.

Para estas zonas, se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Ante este panorama, el organismo del clima recomienda permanecer en el interior de los hogares y evitar salidas innecesarias.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por nevadas en la zona cordillerana, lluvias y vientos (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por nevadas en la zona cordillerana, lluvias y vientos (SMN)

Quienes se encuentren al aire libre deben buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. En el interior, conviene cerrar puertas y ventanas, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. También se aconseja limpiar desagües y sumideros, no sacar la basura y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Por los fuertes vientos lo recomendable es mantenerse a resguardo, asegurar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, tener precaución a la hora de conducir y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

A su vez, rige una alerta naranja sobre Mendoza, debido a la nevada que azota la zona cordillerana desde hace más de un mes. En el sector cordillerano, el SMN también indicó una alerta amarilla donde se prevé una acumulación de nieve de entre 30 y 60 centímetros, con posibilidad de superar ese umbral en puntos localizados y reducción de visibilidad por nieve en suspensión.

En el resto del área bajo ese mismo nivel de alerta, la acumulación esperada es de entre 5 y 10 centímetros, con chances de precipitación mixta entre lluvia y nieve, o directamente lluvia en las zonas de menor altura.

Las zonas bajo alerta naranja enfrentarán nevadas persistentes de intensidad variable a lo largo de todo el período, con acumulaciones proyectadas de entre 10 y 25 centímetros que podrían superarse de forma puntual.

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