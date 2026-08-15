Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Semifinales confirmadas del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 ya tiene a sus cuatro mejores selecciones. Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía superaron la ronda de cuartos de final y mantienen intacto el sueño de conquistar el título en territorio chileno. La jornada estuvo marcada por partidos de enorme intensidad, incluyendo dos series que tuvieron que resolverse en el quinto set, mientras que las estadounidenses y las turcas lograron avanzar con mayor autoridad.

Perú, entretanto, continúa en competencia en Chile. La ‘bicolor’ ya quedó fuera de la pelea por los primeros puestos y ahora disputa la clasificación final entre las selecciones que quedaron fuera de los cuartos de final. Tras la derrota ante Argentina en la lucha por el noveno lugar, el conjunto nacional buscará cerrar su participación mundialista de la mejor manera posible y quedarse con el duodécimo puesto.

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Así quedaron los partidos de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Estados Unidos vs China (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Volleyball World)

China Taipéi vs Turquía (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Volleyball World)

El camino de las semifinalistas en el Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Instagram Peru Vóley.

Los duelos por la reclasificación

Partidos por los puestos del 5° al 8°

Italia vs Croacia (Sábado 15 de agosto / 10:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Tailandia vs Corea del Sur (Sábado 15 de agosto / 13:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 9° al 12°

Argentina vs República Dominicana (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Polonia vs Japón (Sábado 15 de agosto / 19:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos del 13° al 16°

Perú vs República Checa (Sábado 15 de agosto / 10:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Venezuela vs Filipinas (Sábado 15 de agosto / 13:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partidos por los puestos 23° y 24°

Argelia vs Egipto (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / San Felipe / Volleyball World)

Partidos por los puestos 19° y 20°

México vs Túnez (Sábado 15 de agosto / 16:00 horas / Los Andes / Volleyball World)

Así se desarrollaron los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley

La jornada de cuartos de final comenzó con una contundente presentación de Estados Unidos. El combinado norteamericano no le dio opciones a Italia y se impuso por 3-0, con parciales de 25-10, 25-15 y 26-24. El tercer set fue el más disputado, pero las estadounidenses consiguieron resolverlo en los puntos decisivos para sellar su clasificación.

En el segundo encuentro, China tuvo que trabajar mucho más para eliminar a Croacia. Las asiáticas se adelantaron 2-0 tras ganar los dos primeros parciales por 25-23 y 25-21, pero su rival reaccionó y llevó el compromiso hasta el quinto set. Finalmente, China recuperó el control y ganó 15-7 en el parcial definitivo para imponerse por 3-2.

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Tailandia protagonizó un encuentro de máxima tensión frente a China Taipéi, pero fue el conjunto taiwanés el que consiguió avanzar a las semifinales. Tailandia comenzó imponiéndose por 25-15, aunque China Taipéi reaccionó y se quedó con los dos siguientes parciales por 26-24 y 29-27. Las tailandesas forzaron el quinto set tras ganar 25-22 el cuarto, pero China Taipéi mostró mayor contundencia en el tramo decisivo y se impuso por 15-7 para sellar su clasificación.

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026

Finalmente, Turquía completó el grupo de semifinalistas tras derrotar a Corea del Sur. El cuadro turco perdió el primer set por 25-21, pero reaccionó inmediatamente y ganó los tres parciales siguientes por 27-25, 25-22 y 25-17 para remontar y quedarse con el triunfo por 3-1.

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Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley

Tras la ajustada derrota ante Argentina, Perú quedó sin chances de luchar por los puestos superiores del Mundial Sub-17 de Vóley 2026. La selección nacional deberá afrontar sus últimos compromisos con la intención de mejorar su ubicación en la clasificación general y despedirse del torneo dejando una buena imagen.

El próximo cotejo de la ‘blanquirroja’ será este sábado 15 de agosto ante República Checa, en un encuentro correspondiente a la definición de los puestos del 12° al 16°. El partido está programado para las 10:00 horas de Perú y podrá seguirse a través de Latina TV, tanto por su señal abierta como mediante sus plataformas digitales.

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Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias

El objetivo del equipo dirigido por Marcello Bencardino será recuperarse rápidamente del golpe sufrido ante Argentina. Aunque la posibilidad de pelear por el título ya quedó atrás, el Mundial todavía no termina para Perú. La ‘bicolor’ intentará ubicarse lo más alto posible y cerrar su participación en Chile con un resultado positivo.