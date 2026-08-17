Crimen y Justicia
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Decomisaron casi 600 dosis de cocaína y detuvieron a tres sospechosos que estaban vendiendo en las vías del tren

El operativo se realizó en un asentamiento de Córdoba, tras una investigación de cuatro meses. Los sospechosos quisieron escapar pero los interceptaron

Vista trasera de un agente de la FPA con casco y uniforme táctico oscuro, que escolta a una persona con ropa clara hacia el interior de un vehículo oscuro
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a tres personas y decomisó más de 500 dosis de cocaína en Córdoba (www.mpfcordoba.gob.ar)
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En la ciudad de Córdoba, una operación de varios meses culminó con la detención de tres personas, el decomiso de más de 500 dosis de droga y la intervención de dos viviendas señaladas como puntos clave en la distribución de estupefacientes.

La investigación, que se extendió a lo largo de cuatro meses, expuso la operatoria de un grupo que, según los investigadores, había logrado establecer una red de venta.

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El despliegue policial se concentró en el asentamiento Villa El Milagro, sobre un pasaje público sin número, donde efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron dos allanamientos simultáneos. El ingreso a los domicilios fue el resultado de una pesquisa que, desde sus inicios, estuvo enfocada en identificar y desarticular focos de comercialización en barrios periféricos.

El punto de quiebre en la investigación se alcanzó al constatar que la venta de drogas no se limitaba a los interiores de las viviendas, sino que también se extendía a las vías del tren. Según informó El Doce, la modalidad de expendio variaba según el horario y la presencia de terceros, lo que dificultó la tarea de los agentes encubiertos.

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El operativo llevado a cabo este fin de semana permitió la detención de dos hombres de 26 años y una mujer de 22, todos residentes de la zona. Durante los allanamientos, los uniformados incautaron 575 dosis de cocaína, una suma de $1.061.800, una balanza digital, una motocicleta y diversos elementos de interés para la causa, como envoltorios y teléfonos celulares.

Voceros de la FPA confirmaron que, al momento de irrumpir en los domicilios, dos de los sospechosos intentaron escapar, pero fueron interceptados en la vía pública por personal apostado en el perímetro del operativo.

Cayó una banda narco liderada por una madre y sus hijos en Córdoba (FPA)
Los allanamientos se realizaron en dos domicilios del barrio Villa El Milagro

La modalidad empleada combinaba la atención directa en los domicilios y la entrega en lugares públicos, lo que exigió un seguimiento discreto durante varias semanas para documentar el flujo de clientes y la periodicidad de las transacciones. El éxito del operativo, señalaron fuentes de la investigación, radicó en la capacidad de la fuerza para identificar los momentos de mayor actividad y actuar en consecuencia.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos y la totalidad de los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial. La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, que regula y sanciona la tenencia y comercialización de drogas en todo el territorio nacional.

Antecedentes

Agente uniformado con casco y una mujer cubierta en el interior de una casa con paredes verdes, refrigerador y un cochecito de bebé
Un agente de la FPA acompaña a una mujer detenida durante un operativo por venta de drogas en una vivienda de Córdoba. (El Doce.tv)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a una mujer de 35 años acusada de vender drogas desde su domicilio en el barrio Villa El Libertador, en el sur de la ciudad de Córdoba. El operativo incluyó dos allanamientos en viviendas ubicadas en Villa María al 5600 y Francisco de Mauro sin número, bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno. La sospechosa fue trasladada a sede judicial, donde el proceso continúa bajo el fuero especializado.

Según informó el portal El Doce.tv, los procedimientos formaron parte de una investigación más amplia coordinada por el Ministerio Público Fiscal y se vinculó con otro allanamiento realizado en la misma zona la semana anterior, que resultó en la detención de un hombre de 42 años también acusado de narcomenudeo y el desmantelamiento de un punto de venta.

En el marco de la misma ofensiva contra el narcotráfico en Córdoba, la FPA también desarticuló días atrás una banda que trasladaba droga desde la capital provincial hasta Deán Funes en colectivos. Cuatro allanamientos en el barrio Kilómetro 2 derivaron en la detención de tres personas.

Entre los elementos secuestrados figuraron cocaína fraccionada, 13 plantas de cannabis, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y dos motocicletas. Los investigadores determinaron además que la organización empleaba menores de edad para la comercialización de estupefacientes.

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