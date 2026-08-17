La depresión posparto y las adicciones llevaron a Hayden Panettiere a ceder la custodia de su hija: “No podía ser una madre medianamente decente”

Hayden Panettiere sostuvo que la decisión sobre la custodia de Kaya buscó proteger el bienestar de su hija y no implicó un abandono (X/@haydenpanettier/Europa Press)

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Hayden Panettiere firmó los papeles que le cedían la custodia de su hija Kaya a su expareja, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, en medio de una batalla contra la depresión posparto y la adicción al alcohol y a los opioides.

La actriz falleció el pasado domingo en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur, a los 36 años.

“Fue una pesadilla. Fue una pesadilla en vida y me sentí completamente fuera de control. No había nada que pudiera hacer al respecto”, declaró Panettiere a Us Weekly a comienzos de este año.

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Panettiere, conocida por sus papeles en Héroes y Triunfos robados, dio a luz a Kaya el 9 de diciembre de 2014, producto de su relación con Klitschko, con quien estuvo comprometida hasta 2018.

La niña, hoy de 11 años, vive desde los 2 años con su padre en Ucrania, mientras la artista buscaba tratamiento para su depresión y sus adicciones.

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La actriz cedió la custodia de la menor a Wladimir Klitschko durante su lucha contra la depresión posparto y la adicción al alcohol y a los opioides (X/@haydenpanettier)

“Tenía todo planeado en mi cabeza, y cuando esos planes se derrumbaron, llegó la depresión posparto, y estaba completamente fuera de control. De repente era… estaba muy lejos de ser la madre que me había prometido a mí misma que algún día iba a ser, y eso fue devastador”, relató al citado medio.

La decisión resultó un golpe duro para alguien que se consideraba perfeccionista: “Fue desgarrador. Soy tan perfeccionista en tantos sentidos que ser al menos una buena madre era muy, muy importante para mí. Y fue un golpe aplastante cuando fui incapaz de ser, ni siquiera, una madre medianamente decente, en mi mente”.

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Panettiere explicó que ceder la custodia fue un acto orientado al bienestar de su hija, no una renuncia.

“Hay mucho de mí que quería luchar, pero en última instancia tuve que tomar en consideración lo más importante: cómo todo esto iba a afectar a mi hija. A veces eso significa tener que hacer las cosas más difíciles del mundo, por el bien de ellos”, sostuvo.

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Ese mismo mes, en el pódcast On Purpose With Jay Shetty, rechazó la idea de que Kaya pudiera sentirse abandonada.

Kaya vive desde los 2 años con Wladimir Klitschko en Ucrania, mientras Panettiere buscaba tratamiento e intentaba retomar su carrera en Estados Unidos (X/@haydenpanettier)

“Kaya de ninguna manera se siente abandonada. Es algo de lo que me he asegurado de estar encima y ser muy consciente”, afirmó.

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Y agregó en la misma entrevista: “Es una niña increíble. Muy feliz. Habla cinco idiomas, monta a caballo y sabe que tiene dos padres que la quieren”.

Sobre su relación con Wladimir Klitschko, de 50 años, Hayden Panettiere fue enfática al reconocerlo como padre.

“Wlad es un padre increíble, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija. Estoy muy agradecida con Wlad. Somos muy cercanos y tenemos una amistad profunda, además de una relación, desde que lo conocí cuando tenía 19 años”, dijo a Us Weekly.

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“Ha habido un malentendido muy común de que simplemente abandoné a mi hija, cuando eso no podría estar más lejos de la verdad”, recalcó en el pódcast de Jay Shetty.

Hayden Panettiere afirmó que Kaya no se siente abandonada y destacó que su hija sabe que tiene dos padres que la quieren (Captura de video)

Hayden Panettiere fue hallada sin vida el domingo en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur, poco antes de las 2 p.m.

La policía informó que se realizaron maniobras de reanimación, pero fue declarada muerta en el lugar.

No se determinó causa de muerte y las autoridades descartaron indicios de violencia. La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville realizó una autopsia.

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La actriz habría cumplido 37 años el viernes.

Su padre, Skip Panettiere, expresó el dolor familiar en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra amada Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

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La autopsia de la artista quedó a cargo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, mientras la causa de muerte no fue determinada (REUTERS/Mario Anzuoni)

La trayectoria de Hayden Panettiere

La estrella inició su carrera en comerciales y telenovelas, entre ellas Guiding Light, donde interpretó a Lizzie Spaulding.

La fama llegó en 2006 con Héroes, la serie en la que encarnó a una animadora con poderes sobrenaturales bajo el lema “Salva a la animadora, salva al mundo”. Por ese papel obtuvo tres Teen Choice Awards.

Más adelante protagonizó Nashville, donde dio vida a una joven estrella del country. Grabó sus propias canciones para la serie, once de las cuales figuraron en el listado Billboard Hot Country Songs, y recibió dos nominaciones al Globo de Oro como actriz de reparto.

También apareció en Scream 4 y I Love You Beth Cooper, entre otras producciones.

En mayo publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que escribió sobre las secuelas de su fama desde la infancia, su adicción al alcohol y la depresión posparto.

La trayectoria de Hayden Panettiere incluyó sus papeles en "Héroes" y "Nashville", además de un libro en el que abordó su fama, la depresión posparto y la adicción (REUTERS/Lucas Jackson)

Hayden Panettiere ingresó a su primer centro de rehabilitación en 2015. “Yo fui quien me interné en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando”, declaró en 2023 a Women’s Health.

Su hermano menor, Jansen Panettiere, actor como ella, murió en 2023 a los 28 años por una afección cardíaca.

En su libro, se describió a sí misma como “optimista hasta la médula” y escribió: “Una cosa que sé de mis 36 años ante la mirada pública es esta: la vida es un proceso que evoluciona día a día, año a año y, lo quieras o no, estás inmerso en un ciclo de crecimiento hasta el momento en que respiras por última vez”.