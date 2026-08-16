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Un tren de cargas con 17 vagones arrolló a un auto en Córdoba: una mujer quedó atrapada dentro del vehículo

El vehículo sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado en medio de las vías. Iban seis personas dentro y solo cinco lograron bajar antes del impacto

Un tren de cargas con 17 vagones arrolló a un Chevrolet Prisma que quedó varado sobre las vías en barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba
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Un tren de cargas con 17 vagones embistió este sábado a un Chevrolet Prisma que había quedado inmovilizado sobre las vías férreas de barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba, tras sufrir un desperfecto mecánico. El vehículo transportaba seis personas —dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores— y el impacto se produjo en la intersección de las calles Del Molino y Ávila Quiros.

Cinco de los seis ocupantes lograron descender del rodado antes de que la formación ferroviaria lo impactara. La excepción fue una de las mujeres adultas, que quedó atrapada dentro del vehículo al momento del choque. Un servicio de emergencias acudió de inmediato al lugar y la asistió; la mujer resultó ilesa.

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En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad, se puede apreciar el momento en el que el vehículo quedó parado en medio de las vías sin poder avanzar ni retroceder. En un primer momento, el conductor intenta solucionar, pero al darse cuenta de que no era posible, y ver que el tren se aproximaba, los ocupantes comenzaron a bajar.

Automóvil blanco severamente dañado en la parte trasera y lateral, un neumático suelto en el suelo, contenedores de carga, personas y un vehículo policial
Cinco de los seis ocupantes del vehículo lograron bajar antes del impacto, pero una mujer quedó atrapada dentro del auto en Córdoba (Crédito: Policía de Córdoba)

Se ve el instante en que uno de los adultos sale con uno de los menores y cómo salen el resto de las personas corriendo. En ese instante, el tren impactó con violencia al auto que lo desplaza por varios metros. En las imágenes se puede ver la fuerza del impacto por los daños materiales que provocó en el auto.

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La Policía de Córdoba informó que el hecho ocurrió durante la tarde de este sábado. Según el parte oficial, el automóvil sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó detenido sobre las vías, circunstancia que derivó en la colisión con el tren de cargas.

En el operativo de rescate por la mujer que quedó atrapada también participaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, que colaboraron en el lugar junto con el personal de emergencias. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias que originaron el suceso.

Un auto sufrió un desperfecto mecánico, quedó frenado sobre la vía y fue arrollado por un tren de cargas en Córdoba. Crédito: Policía de Córdoba
La Policía de Córdoba y la Subdirección General de Bomberos participaron del operativo de rescate e investigan las circunstancias de la colisión (Crédito: Policía de Córdoba)

Un tren de carga chocó con un colectivo en el barrio porteño de La Boca

Siete personas resultaron heridas tras el choque entre un tren de cargas y un colectivo de la línea 33 en el barrio porteño de La Boca, a metros de la cancha de Boca Juniors. El siniestro ocurrió la semana pasada, en Olavarría al 800, entre las calles Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, una zona de alta afluencia turística por su cercanía a Caminito.

La formación pertenece a Ferrosur Roca e impactó contra la parte trasera del ómnibus, que se desplazaba de sur a norte, desde Avellaneda hacia la zona de Retiro. Las causas del choque permanecen bajo investigación.

De los siete pasajeros atendidos en el lugar, tres fueron trasladados al Hospital Rivadavia y otros tres al Hospital Cosme Argerich, el más cercano al punto del hecho. El conductor del colectivo fue derivado al Hospital Ramos Mejía, según informó el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

En La Boca, un tren de cargas de Ferrosur Roca chocó con un colectivo de la línea 33 y dejó siete heridos cerca de Caminito

El SAME precisó que todos los pacientes presentan politraumatismos sin criterios de gravedad. Las autoridades confirmaron además que no hubo personas atrapadas en ninguna de las dos formaciones.

Personal de Bomberos de la Ciudad se apersonó en el lugar para colaborar en la inmovilización de los pasajeros, quienes bajaron del vehículo sin alteraciones y fueron revisados por el efecto del latigazo cervical.

Lucas, uno de los pasajeros del colectivo, relató a Crónica TV que el golpe “fue muy fuerte” y que todos quedaron temblando. “Venía lleno el colectivo, había gente que venía parada”, afirmó.

El joven agregó que no existió ningún tipo de advertencia previa: “Suena la bocina del tren y nos golpea enseguida. El colectivo pasó muy lento, adelante habían pasado varios vehículos”, describió.

El punto del accidente ya registraba antecedentes. Una vecina del barrio declaró a Crónica TV que dos meses atrás su marido sufrió un choque en ese mismo lugar con su auto, y señaló que el sitio no cuenta con la señalización adecuada.

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