Triple choque en la ruta 188: murió una mujer y otras diez personas resultaron heridas

El accidente en la ruta 188 comenzó con una colisión lateral entre un camión Volkswagen y un Toyota Corolla que circulaban en sentido Junín-Lincoln

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Una mujer murió y otras diez personas resultaron con heridas de diversa gravedad tras un accidente de tránsito con tres vehículos involucrados en la Ruta Nacional 188, kilómetro 207, en jurisdicción del partido bonaerense de Lincoln, cerca de Junín. La víctima fatal fue la conductora de uno de los rodados, que murió en el lugar del impacto.

El siniestro sucedió cerca de las 21:45 del viernes. De acuerdo con la información del portal local La Verdad, el parte policial de la Zona Operativa Vial VIII Junín indicó que la secuencia comenzó con una colisión lateral entre un camión Volkswagen blanco —al mando de un hombre de 63 años oriundo de Intendente Alvear— y un Toyota Corolla blanco, ambos con rumbo Junín-Lincoln.

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Inmediatamente tras ese primer golpe, el Corolla perdió el control e impactó de frente contra una Toyota Wish negra que marchaba en sentido contrario, de Lincoln hacia Junín, con siete ocupantes a bordo.

La conductora del Corolla falleció en el acto. Su acompañante, de 33 años, recibió escoriaciones leves y fue trasladada al Hospital Municipal de Lincoln, indicó el Diario Democracia.

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Los siete ocupantes de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya, fueron derivados al Hospital Municipal de Lincoln y uno de ellos sufrió una fractura en un miembro inferior

Los siete ocupantes de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya, también fueron derivados al mismo nosocomio: entre ellos, el conductor de 58 años y su acompañante de 44 años, ambos domiciliados en Paraguay.

Uno de los otros pasajeros presentó fractura de miembro inferior. El resto de los ocupantes del vehículo aún se encontraba en proceso de identificación al momento de los reportes.

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Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Juan Martín Camaleonti, ayudante del Fiscal de Lincoln, dispuso el corte total del tránsito en la ruta mientras se practicaban las pericias forenses, con desvío habilitado por camino rural.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln, Policía Vial, la Comisaría Lincoln y la Policía Científica. La causa quedó caratulada y los resultados de las pericias determinarán las responsabilidades del hecho.

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Chocaron una camioneta y una combi con estudiantes: 10 heridos y un fallecido

Un hombre de 65 años murió el domingo pasado tras un violento choque sobre la Ruta Nacional 33, entre una camioneta y una combi en la que viajaban estudiantes universitarios. El impacto se produjo en el sur del interior de la Provincia de Buenos Aires, a la altura de Pigüé.

El siniestro ocurrió el viernes en el kilómetro 129 y tuvo como protagonistas una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper que trasladaba alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen.

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Carlos Horacio Castillo, bombero jubilado que viajaba en la camioneta, murió tras el choque en la Ruta 33 (La Nueva)

En total, diez personas debieron ser atendidas en centros de salud de la zona. Seis permanecen internadas y dos bajo observación, de acuerdo con el portal Datatrenque.

La víctima fatal, Carlos Horacio Castillo, era un bombero jubilado que viajaba como acompañante en la camioneta, cuyo conductor, un hombre de 59 años, también resultó herido y debió recibir atención médica. La muerte de Castillo causó profundo dolor en las comunidades de Goyena, su localidad natal, y de Pigüé, ciudad donde prestó servicios como Bombero Voluntario durante los últimos años de su vida. Tras jubilarse, mantuvo su vínculo con la institución con el rango de Bombero Jubilado.

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Los Bomberos Voluntarios de Pigüé lo despidieron públicamente con un mensaje en redes sociales: “Hoy, nos toca despedir a un compañero y agradecerle por el camino compartido, por su entrega y por haber dejado una huella en nuestra institución”, publicaron en Facebook. “Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia y seres queridos, deseándoles mucha fortaleza para atravesar este momento de dolor”. La institución resaltó su compromiso, esfuerzo y vocación de servicio a la comunidad.

Respecto al estado de los estudiantes, dos de ellos presentan un panorama más delicado, motivo por el cual las familias pidieron cadena de oración, tal como indicó el portal local. Se trata de una joven de 21 años y un hombre de 33, ambos internados en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen.

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Otros tres estudiantes —una joven de 18 años, uno de 20 y otro de 33— permanecen internados en el Hospital Municipal de Pigüé. Al mismo tiempo, una alumna de 22 años aguardaba su derivación hacia Trenque Lauquen.

Según La Nueva de Bahía Blanca, otros tres jóvenes —dos de 22 años y uno de 19— recibieron el alta médica y volvieron a sus hogares.

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