Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Triple choque en la ruta 188: murió una mujer y otras diez personas resultaron heridas

El accidente ocurrió entre Lincoln y Junín, en la provincia de Buenos Aires. Los vehículos involucrados fueron un camión, una camioneta y un auto

Choque triple en la ruta 188: murió una mujer y diez personas resultaron con heridas de diversa gravedad
El accidente en la ruta 188 comenzó con una colisión lateral entre un camión Volkswagen y un Toyota Corolla que circulaban en sentido Junín-Lincoln
Guardar

Una mujer murió y otras diez personas resultaron con heridas de diversa gravedad tras un accidente de tránsito con tres vehículos involucrados en la Ruta Nacional 188, kilómetro 207, en jurisdicción del partido bonaerense de Lincoln, cerca de Junín. La víctima fatal fue la conductora de uno de los rodados, que murió en el lugar del impacto.

El siniestro sucedió cerca de las 21:45 del viernes. De acuerdo con la información del portal local La Verdad, el parte policial de la Zona Operativa Vial VIII Junín indicó que la secuencia comenzó con una colisión lateral entre un camión Volkswagen blanco —al mando de un hombre de 63 años oriundo de Intendente Alvear— y un Toyota Corolla blanco, ambos con rumbo Junín-Lincoln.

PUBLICIDAD

Inmediatamente tras ese primer golpe, el Corolla perdió el control e impactó de frente contra una Toyota Wish negra que marchaba en sentido contrario, de Lincoln hacia Junín, con siete ocupantes a bordo.

La conductora del Corolla falleció en el acto. Su acompañante, de 33 años, recibió escoriaciones leves y fue trasladada al Hospital Municipal de Lincoln, indicó el Diario Democracia.

PUBLICIDAD

Choque triple en la ruta 188: murió una mujer y diez personas resultaron con heridas de diversa gravedad
Los siete ocupantes de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya, fueron derivados al Hospital Municipal de Lincoln y uno de ellos sufrió una fractura en un miembro inferior

Los siete ocupantes de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya, también fueron derivados al mismo nosocomio: entre ellos, el conductor de 58 años y su acompañante de 44 años, ambos domiciliados en Paraguay.

Uno de los otros pasajeros presentó fractura de miembro inferior. El resto de los ocupantes del vehículo aún se encontraba en proceso de identificación al momento de los reportes.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Juan Martín Camaleonti, ayudante del Fiscal de Lincoln, dispuso el corte total del tránsito en la ruta mientras se practicaban las pericias forenses, con desvío habilitado por camino rural.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln, Policía Vial, la Comisaría Lincoln y la Policía Científica. La causa quedó caratulada y los resultados de las pericias determinarán las responsabilidades del hecho.

Chocaron una camioneta y una combi con estudiantes: 10 heridos y un fallecido

Un hombre de 65 años murió el domingo pasado tras un violento choque sobre la Ruta Nacional 33, entre una camioneta y una combi en la que viajaban estudiantes universitarios. El impacto se produjo en el sur del interior de la Provincia de Buenos Aires, a la altura de Pigüé.

El siniestro ocurrió el viernes en el kilómetro 129 y tuvo como protagonistas una camioneta Nissan Frontier y una combi Citroën Jumper que trasladaba alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen.

Choque entre una combi y una camioneta
Carlos Horacio Castillo, bombero jubilado que viajaba en la camioneta, murió tras el choque en la Ruta 33 (La Nueva)

En total, diez personas debieron ser atendidas en centros de salud de la zona. Seis permanecen internadas y dos bajo observación, de acuerdo con el portal Datatrenque.

La víctima fatal, Carlos Horacio Castillo, era un bombero jubilado que viajaba como acompañante en la camioneta, cuyo conductor, un hombre de 59 años, también resultó herido y debió recibir atención médica. La muerte de Castillo causó profundo dolor en las comunidades de Goyena, su localidad natal, y de Pigüé, ciudad donde prestó servicios como Bombero Voluntario durante los últimos años de su vida. Tras jubilarse, mantuvo su vínculo con la institución con el rango de Bombero Jubilado.

Los Bomberos Voluntarios de Pigüé lo despidieron públicamente con un mensaje en redes sociales: “Hoy, nos toca despedir a un compañero y agradecerle por el camino compartido, por su entrega y por haber dejado una huella en nuestra institución”, publicaron en Facebook. “Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia y seres queridos, deseándoles mucha fortaleza para atravesar este momento de dolor”. La institución resaltó su compromiso, esfuerzo y vocación de servicio a la comunidad.

Respecto al estado de los estudiantes, dos de ellos presentan un panorama más delicado, motivo por el cual las familias pidieron cadena de oración, tal como indicó el portal local. Se trata de una joven de 21 años y un hombre de 33, ambos internados en el Hospital Municipal de Trenque Lauquen.

Otros tres estudiantes —una joven de 18 años, uno de 20 y otro de 33— permanecen internados en el Hospital Municipal de Pigüé. Al mismo tiempo, una alumna de 22 años aguardaba su derivación hacia Trenque Lauquen.

Según La Nueva de Bahía Blanca, otros tres jóvenes —dos de 22 años y uno de 19— recibieron el alta médica y volvieron a sus hogares.

Temas Relacionados

JunínLincolnRuta 188AccidenteAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Empresarios del transporte advierten por la situación de los colectivos en el AMBA: “No unificamos ni la tarifa”

Los referentes y cámaras del sector cuestionan la falta de planificación en el área, luego de la fuerte caída de la demanda y el ajuste de los pasajes. Las disparidades entre las líneas de Nación, CABA y Provincia

Empresarios del transporte advierten por la situación de los colectivos en el AMBA: “No unificamos ni la tarifa”

Tenía tobillera electrónica y lo allanaron acusado de liderar una banda narco que operaba en Moreno y José C. Paz

Un hombre de 41 años fue arrestado junto a otros ocho sospechosos tras una investigación judicial que permitió localizar domicilios de acopio y puntos de venta. En los operativos se secuestraron cocaína, marihuana y armas

Tenía tobillera electrónica y lo allanaron acusado de liderar una banda narco que operaba en Moreno y José C. Paz

El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

Walter Humberto Verón fue condenado en 2018 por agredir justamente a Romina Calvo, su esposa y la mujer a la que terminaría por matar a puñaladas 8 años después

El antecedente por violencia de género del femicida de Villa Devoto

Limpiar a fondo toda la casa en un día es posible: cómo conviene organizar las tareas

Un esquema de prioridades, junto con labores de mantenimiento habituales, puede facilitar una puesta a punto más eficiente del hogar

Limpiar a fondo toda la casa en un día es posible: cómo conviene organizar las tareas

Chocó, atropelló a varias personas, volcó y destruyó un almacén en Mar del Plata: un muerto y cinco heridos

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el cruce de Cerrito y Magallanes de la ciudad costera. Las víctimas se encontraban en la vereda del comercio

Chocó, atropelló a varias personas, volcó y destruyó un almacén en Mar del Plata: un muerto y cinco heridos

DEPORTES

Estudiantes le gana a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura

Estudiantes le gana a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura

Kathrine Switzer en la Maratón de Boston: el desafío a una norma excluyente y el costo público de correr contra las reglas

La Fórmula 1 publicó el mapa de pilotos para el 2027 con 14 butacas vacías y sólo tres duplas confirmadas: la danza de rumores

Así está la clasificación a la Libertadores y la Sudamericana: las tablas de posiciones del Torneo Clausura

Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos en el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026

TELESHOW

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

Tini Stoessel compartió cómo se preparó para probarse el vestido de novia en París

La reacción de Maxi López a los fuertes dichos de una modelo uruguaya: “Me mandaba fotos subidas de tono”

Los días de Cami Mayan en Mallorca: atardeceres, desayuno con vista al mar y amigas

Marixa Balli debutó como conductora de Pasión de Sábado en reemplazo de Marcela Baños: "No vengo a serruchar a nadie"

Adabel Guerrero reconoció que decidió separarse de Martín Lamela cuando conoció a su actual pareja: "Me voló la cabeza"

INFOBAE AMÉRICA

Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

Un hombre de Florida confesó a ChatGPT que quería matar a su exnovia y OpenAI alertó al FBI

Radamel Falcao llega al fútbol de Panamá, pero como espectador

Artistas guatemaltecos reunieron a más de 200 voces y músicos en un tributo por el terremoto de 1976