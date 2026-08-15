Empresarios del transporte advierten por la situación de los colectivos en el AMBA: “No unificamos ni la tarifa”

Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA, analizó la caída de pasajeros en el AMBA y criticó la falta de una estrategia de transporte a largo plazo

Guardar

Ante la baja de pasajeros de colectivos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los empresarios del transporte alertaron por un agravamiento en la situación del servicio, combinada por el aumento de tarifas y falta de planificación.

El director del Grupo Dota, Marcelo Pasciuto, indicó que “el semestre entero da un 8,13% de baja general”, y expuso que hay una “disparidad muy grande en la tarifa” de los pasajes. “La gente que más sufre es la gente del segundo o tercer cordón del conurbano, donde el boleto sube un 30%”, ejemplificó el referente sectorial, que opera 68 líneas y 4.100 colectivos en todo el AMBA, desde La Plata hasta Luján y la ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Durante julio de 2025, el boleto en las líneas de jurisdicción nacional costaba $451,01, mientras que en la ciudad de Buenos Aires era de $488,70 y en la provincia de Buenos Aires, de $489,61. Un año después, en julio de 2026, esos valores treparon a $742,81 en líneas nacionales, $820,99 en la ciudad y $1.063,98 en la provincia de Buenos Aires. El incremento interanual fue de 64,69% en líneas nacionales, 67,99% en la ciudad y 117,31% en la provincia.

“Hay tres distritos y tres tarifas diferentes. Lo más lógico es unificar. No unificamos ahora ni la tarifa”, cuestionó en una entrevista con el programa Futuro Imperfecto, de radio Con Vos. “En el mismo lugar podés tomar un colectivo que vale $742, y después viene otro que te sale $1150″, precisó.

PUBLICIDAD

La antigüedad y el equipamiento de la flota muestran brechas entre la ciudad de Buenos Aires, Nación y la provincia de Buenos Aires (NA/Damián Dopacio)

Según planteó, la disparidad afecta sobre todo a los habitantes del segundo y tercer cordón, donde el costo del viaje puede subir entre 25% y 40%.

En julio de 2026, el transporte público de colectivos en el AMBA mostró el impacto de las subas tarifarias en el comportamiento de los usuarios. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), se vendieron 118,1 millones de pasajes, frente a los 146,1 millones de julio de 2025: una baja interanual del 19,1%, equivalente a 28 millones menos.

PUBLICIDAD

Los factores en la caída de los usuarios

Luciano Fusaro, presidente de Aaeta, indicó que el incremento de tarifas expresa “la peor situación” y “genera mal humor” entre los usuarios. “Eso expulsa pasajeros, porque el usuario, en relación al salario, la tarifa es cada vez más pesada. Algunos no lo pueden pagar: desisten, caminan —si antes por diez cuadras había un colectivo, hoy las camina o va en moto—”, explicó.

Y agregó: “De hecho, hay récord de venta en motos y todo el auge de estas aplicaciones. Después está también el tema de actividad económica. Vos mirás los datos de la actividad económica en Argentina, los sectores más dinámicos que traccionan la economía son Vaca Muerta, el agro, la pesca y energía, que son todas actividades que están más vinculadas al interior del país y que no mueven tanta gente en el AMBA”.

PUBLICIDAD

Transporte público, trenes argentinos, colectivos argentinos, SUBE (Imagen ilustrativa Infobae)

En lo que respecta a la demanda, el sector registró un quiebre a partir de la pandemia de COVID-19. “Hasta la pandemia teníamos una carga de pasajeros estable. Luego, el home office se instaló masivamente y hoy mucha gente trabaja dos o hasta cuatro días por semana desde su casa”, explicó Pasciuto.

Coincidió, además, en que parte de la baja se debe al aumento de alternativas como la bicicleta, el monopatín y, sobre todo, la moto. Según dijo, sus ventas suben año a año y ya alcanzan las 450 mil unidades mensuales, con un incremento del 50%. “Antes esos usuarios viajaban en colectivo; ahora, con la moto, hacen recorridos puerta a puerta y a menor costo”, señaló.

PUBLICIDAD

La falta de reconocimiento del costo del transporte por parte de los empleadores lleva a que muchas personas busquen empleo cerca de sus domicilios, en lugar de realizar traslados largos a la capital. “Ir del segundo o tercer cordón a Buenos Aires implica entre una y una hora y media de viaje por trayecto”, explicó Pasciuto.

Consultado sobre la posibilidad de una tarifa única o un sistema integrado, Pasciuto afirmó: “Nunca hubo una estrategia de transporte a diez o quince años.

PUBLICIDAD

El sistema de colectivos del AMBA opera con tres esquemas tarifarios distintos según jurisdicción (NA)

La antigüedad de la flota

Sobre la renovación de la flota, el mismo directivo sostuvo: “En la ciudad de Buenos Aires, el 100% de los colectivos tienen aire acondicionado y muchos ya funcionan con energías renovables. En nación, el porcentaje que funciona con aire es del 90%, pero en la provincia apenas llega al 15%”.

La antigüedad promedio de las unidades también varía. Según el directivo del Grupo DOTA, en la ciudad ronda los tres a cuatro años, en nación seis años y en la provincia, 10 años. “El pasajero es argentino en Nación, Provincia y en Ciudad de Buenos Aires. No se entiende por qué alguien que toma un colectivo en el Obelisco, viaja en un colectivo 0 KM con energías renovables, se baja y toma un colectivo en Moreno, con quince años de antigüedad, que está hecho pedazos”, ilustró.

PUBLICIDAD

Los empresarios mantienen diálogo con los gobiernos nacional y provincial a través de cámaras del sector. Sin embargo, Pasciuto señaló que la interlocución es inestable y que los funcionarios suelen carecer de experiencia.

“En los últimos años pasaron siete u ocho ministros o secretarios de Transporte a nivel nacional. A lo que voy es que el funcionario suele estar dos años, y no es del sector. Te podés encontrar con un señor que es abogado, arquitecto o ingeniero como ministro de Transporte”, dijo. Y concluyó: “No hay una política de transporte a quince años donde digamos, “che, a partir de ahora se renuevan los colectivos”.

PUBLICIDAD